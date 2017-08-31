Российско-китайский университет официально откроется 12-13 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальное открытие совместного университета, созданного Пекинским политехническим институтом (ППИ) и МГУ им. Ломоносова в Шеньчжэне, состоится 12-13 сентября, сообщил ректор Московского университета Виктор Садовничий на пресс-брифинге, посвященном началу учебного года.

"Мы гордимся открытием совместного университета в Китае. Занятия там начались в конце августа, а 12-13 сентября мы в составе правительственной организации откроем его официально. Но занятия уже идут", — сказал Садовничий.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Пекинский политехнический институт в сентябре 2014 года подписали в Пекине учредительный договор о создании российско-китайского университета в Шеньчжэне. В начале 2017 года Садовничий сообщал о том, что вуз уже получил лицензию.