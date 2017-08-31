Для работы с Китаем российскому бизнесу нужно терпение, считают в Deloitte

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Вероника Буклей. Число российских компаний, которые хотят выйти на рынок Китая, стремительно растет: если в 2014 году в этом направлении был "полный штиль", то сегодня с трендом невозможно не считаться. О том, что нужно знать российскому бизнесу о Китае и трудностях, которые могут встретиться на пути, в преддверии ВЭФ в интервью РИА Новости рассказали руководитель группы по работе с компаниями из России и СНГ в Китае пекинского подразделения Deloitte Александр Крылов и партнёр департамента корпоративных финансов Deloitte СНГ Артём Самсонов.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более 3,5 тысяч гостей из разных стран.

Поворот на Восток



После введения санкций Запада, российские чиновники и представители бизнеса заговорили о "развороте на Восток". Сегодня в условиях новых санкций США он обретает новую актуальность. "Произошел поворот, но не разворот. Такой огромной стране, как Россия, для разворота необходимо больше времени. Однако на сегодняшний день много что изменилось с момента постановки первоначальной цели — работать больше с Азией и Китаем", — отметил Александр Крылов.

Например, отмечает он, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Если раньше в агропромышленном секторе об экспорте из России вообще никто не говорил, сейчас ситуация изменилась — теперь это актуальный тренд, считает Крылов.

Его коллега Артём Самсонов отмечает, что Deloitte в рамках работы по сопровождению сделок видит картину, которую невозможно было представить три-четыре года назад, — количество проектов по сопровождению сделок для китайских и азиатских инвесторов существенно превышает количество аналогичных проектов для западных инвесторов.

"При этом сейчас идет речь не только об очень крупных разовых сделках, например, в отношении дочерних обществ "Роснефти", "Сибура" и "Новатэка", но и о средних и достаточно мелких проектах, которые неизвестны широкой деловой общественности. В любом случае с этим трендом уже невозможно не считаться и усилия по привлечению международных инвесторов должны отражать этот тренд", — уверен Самсонов.

Место под солнцем



По словам Крылова, если 2014 год можно было назвать периодом полного штиля, то потом с каждым кварталом появлялось все больше заинтересованных лиц, а теперь это ежедневная работа.

В Deloitte уверены, что российским компаниям для выхода на китайский рынок нужно разработать стратегию и выявить подходящие ниши. "Понятно, что немецкие компании очень плотно работают на рынке автопроизводителей, и тут для России шансов составить им конкуренцию практически не существует. Таких примеров немало", — отмечает Крылов.

Более востребованными отраслями, с точки зрения Deloitte, являются экспорт ресурсов, сельское хозяйство, экспорт продуктов питания, особенно с акцентом на экологически чистые продукты (organic), экспортно-импортная торговля и логистика.

"В каждой отрасли есть свои особенности: например, ограничения на ввоз продукции в Китай в некоторых секторах, местные стандарты, работа с китайскими ритейлерами, наличие персонала в Китае и многое другое", — поясняет собеседник агентства.

Терпение и трудности



Крылов отмечает, что число обращений от российских компаний из года в год только растет, как из России в Китай, так и из Китая в Россию и СНГ. "Однако сотрудничество с Китаем очень трудозатратно… Также необходимо минимальное знание культуры и языка и, конечно же, терпение, которого не у всех хватает", — подчеркивает он.

"Многие компании и специалисты не выдерживают. Это относится не только к работе между нашими двумя странами. Например, многие западные компании потратили 10, 15, а то и больше лет, чтобы правильно выстроить стратегию выхода на китайский рынок", — рассказывает Крылов.

Рассуждая о перспективах российских компаний по привлечению средств в Азии, он отметил, что Deloitte "оценивает перспективы положительно, но трудностей хватает". "В любом случае события на международной арене, особенно в западном направлении, развиваются непредсказуемо, и здесь уже наблюдается некоторое постоянство", — говорит он.

"На последнюю волну санкций и новостей рынок почти не отреагировал. Поэтому с моей точки зрения центр спокойствия и стабильности перемещается в Азию. В связи с этим у нас не остается выбора, и здесь необходимо говорить не о перспективах, а о фактах, хотя есть еще и внутренний рынок", — считает Крылов.

По мнению Самсонова, отдельного анализа требует вопрос о привлечении финансирования в юанях и возможности обеспечить будущий денежный поток от реализуемого проекта в юанях или захеджировать соответствующие валютные риски с помощью финансовых инструментов. При этом в большом количестве случаев вопрос о финансовой привлекательности таких заимствований напрямую зависит от объема торговли с Китаем и другими азиатскими странами.