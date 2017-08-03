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Разворот на Восток
Разворот на Восток

Посол РФ: визит Лаврова станет новым шагом в развитии отношений с Таиландом

12:4303.08.2017
(обновлено: 12:48 03.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на БангкокВид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Таиланд, который состоится 9 — 10 августа, станет новым важным шагом в развитии двусторонних отношений, 120-летие которых страны отмечают в этом году, заявил РИА Новости в четверг посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева во время интервью
© РИА Новости / Владимир Песня
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Людмила Воробьева: разворот в Азию мы ощутили в полной мере
Ранее заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин рассказал, что Сергей Лавров посетит Таиланд с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние два года договоренностей на высшем уровне.

Новые страницы в отношениях с Таиландом и разворот России на Восток

По словам Барского, в последнее время в отношениях России и Таиланда наступили качественные перемены, появились новые перспективные области сотрудничества, отвечающего интересам обеих стран.

"За последние два с лишним года Россия и Таиланд, по сути дела, открыли новую страницу в двусторонних отношениях. Это обусловлено тем, что обе наши страны вступили в новую стадию взаимного узнавания, открытия новых областей сотрудничества. А самое главное – вышли на новый уровень понимания значения взаимного сотрудничества для национальных интересов наших стран, для интересов безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продвижения диалогового партнерства Россия – АСЕАН, для ускорения интеграционных процессов в Евразии", — сказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Таиланде.

Посол отметил, что в настоящий момент Россия в своей внешней политике активно разворачивается на Восток.

"Азиатско-Тихоокеанский регион, к которому принадлежит и наша страна, всегда был в центре внимания внешней и внешнеэкономической политики России. Но именно сейчас, в силу объективной тенденции перемещения центра тяжести мировой политики и экономики в АТР, и под влиянием наших собственных планов ускоренного подъема Сибири и Дальнего Востока, это направление становится для России приоритетным", — напомнил Барский.

© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча на церемонии приветствия глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН
© Фотохост-агентство
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча на церемонии приветствия глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН

Таиланд рад друзьям, понимающим специфику страны

Военно-транспортный вертолет МИ-17 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия планирует подписать с Таиландом крупные оборонные контракты
Для Таиланда последние годы были сопряжены с необходимостью решения целого комплекса проблем, продолжил посол. После продолжительного периода нестабильности в стране наконец-то воцарилось спокойствие, были созданы благоприятные условия для развития экономики, для последовательного осуществления внешней политики и для развития дружественных отношений сотрудничества с внешними партнерами. Прежде всего, это коснулось тех стран, которые с пониманием отнеслись к специфике переживаемого страной этапа и проводят в отношении королевства подлинную дружественную политику, сказал Барский.

"За последние два года на высшем уровне состоялось несколько важных встреч, в ходе которых были достигнуты субстантивные договоренности по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня", — напомнил посол.

"В апреле 2015 года в Бангкоке побывал председатель правительства Российской Федерации, в мае 2016 года в России находился премьер-министр Таиланда. В феврале 2016 года Таиланд посетил секретарь Совета безопасности России. Дважды в прошлом году в Россию летал вице-премьер и министр обороны Таиланда", — пояснил Барский, добавив, что в течение последних двух лет состоялись также контакты по линии руководства парламентов, председателей Верховных судов, генеральных прокуроров, встречи по линии не менее десятка министерств и ведомств.

© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время двусторонней встречи в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи
© Фотохост-агентство
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время двусторонней встречи в конгресс-центре гостиницы "Рэдиссон Блю Курорт" в Сочи

"И, наконец, 20 мая прошлого года в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой", — подытожил глава российской дипмиссии.

Подведение итогов и планы на будущее

Вид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Таиланде приняли национальную стратегию на ближайшие 20 лет
По словам Барского, в этом контексте основная задача предстоящего визита Лаврова – "проинвентаризировать" все то, что было сделано в двусторонних отношениях за прошедший период, дать оценку ходу выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и наметить пути дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям, а также обсудить перспективы взаимодействия России и Таиланда на международной арене, координацию действий двух стран по решению глобальных и региональных проблем.

"Помимо переговоров со своим визави Доном Праматвинаем у Сергея Лаврова запланирована встреча с премьер-министром Таиланда", — сообщил посол.

"С учетом того, что в Таиланде продолжается траур по покойному королю Пхумипхону Адулъядету, планируется, что министр иностранных дел России посетит королевский дворец и выразит соболезнования в связи с его кончиной", — рассказал он.

© Посольство России в ТаиландеТайский историк Кхрайрак Нана на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде
Тайский историк Кхрайрак Нана на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда

120 лет дружбы: перспектива — стратегическое партнерство

Визит главы российской дипломатии в Таиланд будет проходить на фоне празднования отмечаемого в этом году 120-летия установления дипломатических отношений.

"Это большая, значимая дата – и в силу солидного "возраста" нашей дружбы, и в силу символизма числа 120 – два больших 60-летних цикла и 10 двенадцатилетних циклов по восточному календарю. Таиланд был первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Россия установила дипломатические отношения. Страной, которая своей независимостью в известной степени обязана альянсу с Россией, заключенному 120 лет назад", — пояснил Барский.

Фестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде
В Бангкоке прошел фестиваль российско-тайской дружбы
Посол сообщил, что 3 июля этого года — в день 120-летия встречи российского Императора Николая Второго и сиамского короля Чулалонгкорна в Царском Селе, на которой между монархами были достигнуты договоренности об обмене посольствами, министры иностранных дел России и Таиланда обменялись поздравительными посланиями по случаю юбилея дипломатических отношений.

Он добавил, что под эгидой министерств иностранных дел двух стран на протяжении всего юбилейного 2017 года в Москве и Бангкоке проводится целая серия праздничных мероприятий.

"Только что, например, в Бангкоке прошел яркий российско-таиландский фестиваль, организованный МИД Таиланда в сотрудничестве с российским посольством. Весьма символично, что открыл этот фестиваль лично министр иностранных дел Таиланда", — сказал Барский.

© Посольство России и ТаиландаФестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России и Таиланда
Фестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда

Таиланд. Тропический сад
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Туроператоры Таиланда отмечают заметный рост бронирований туров в Россию
"В октябре текущего года ожидается визит Ее Королевского Высочества принцессы Маха Чакри Сириндхон в Россию, в ходе которого также состоятся красочные культурные мероприятия, посвященные юбилею нашей дружбы", — сообщил посол, добавив, что ожидается выступление в Москве традиционного театра масок "Кхон", и выступления лучших балетных трупп России в Таиланде. В Бангкоке осенью готовится проведение масштабного фестиваля культуры Москвы, выставок живописи и фотографий, сказал глава российской дипмиссии.

"Примечательно, что наши таиландские друзья предложили для торжественных мероприятий этого года девиз: "Разделяя общее прошлое, вместе строить общее будущее". Думаю, что этот прекрасный слоган как нельзя лучше отражает намерения сторон и новый этап наших отношений, которые, как мы надеемся, совместными усилиями нам удастся в перспективе вывести на уровень стратегического партнерства", — сказал Барский.

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