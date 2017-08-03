Посол РФ: визит Лаврова станет новым шагом в развитии отношений с Таиландом

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Таиланд, который состоится 9 — 10 августа, станет новым важным шагом в развитии двусторонних отношений, 120-летие которых страны отмечают в этом году, заявил РИА Новости в четверг посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.
Новые страницы в отношениях с Таиландом и разворот России на Восток
По словам Барского, в последнее время в отношениях России и Таиланда наступили качественные перемены, появились новые перспективные области сотрудничества, отвечающего интересам обеих стран.
"За последние два с лишним года Россия и Таиланд, по сути дела, открыли новую страницу в двусторонних отношениях. Это обусловлено тем, что обе наши страны вступили в новую стадию взаимного узнавания, открытия новых областей сотрудничества. А самое главное – вышли на новый уровень понимания значения взаимного сотрудничества для национальных интересов наших стран, для интересов безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продвижения диалогового партнерства Россия – АСЕАН, для ускорения интеграционных процессов в Евразии", — сказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Таиланде.
Посол отметил, что в настоящий момент Россия в своей внешней политике активно разворачивается на Восток.
"Азиатско-Тихоокеанский регион, к которому принадлежит и наша страна, всегда был в центре внимания внешней и внешнеэкономической политики России. Но именно сейчас, в силу объективной тенденции перемещения центра тяжести мировой политики и экономики в АТР, и под влиянием наших собственных планов ускоренного подъема Сибири и Дальнего Востока, это направление становится для России приоритетным", — напомнил Барский.
Таиланд рад друзьям, понимающим специфику страны
"За последние два года на высшем уровне состоялось несколько важных встреч, в ходе которых были достигнуты субстантивные договоренности по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня", — напомнил посол.
"В апреле 2015 года в Бангкоке побывал председатель правительства Российской Федерации, в мае 2016 года в России находился премьер-министр Таиланда. В феврале 2016 года Таиланд посетил секретарь Совета безопасности России. Дважды в прошлом году в Россию летал вице-премьер и министр обороны Таиланда", — пояснил Барский, добавив, что в течение последних двух лет состоялись также контакты по линии руководства парламентов, председателей Верховных судов, генеральных прокуроров, встречи по линии не менее десятка министерств и ведомств.
"И, наконец, 20 мая прошлого года в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой", — подытожил глава российской дипмиссии.
Подведение итогов и планы на будущее
"Помимо переговоров со своим визави Доном Праматвинаем у Сергея Лаврова запланирована встреча с премьер-министром Таиланда", — сообщил посол.
"С учетом того, что в Таиланде продолжается траур по покойному королю Пхумипхону Адулъядету, планируется, что министр иностранных дел России посетит королевский дворец и выразит соболезнования в связи с его кончиной", — рассказал он.
120 лет дружбы: перспектива — стратегическое партнерство
Визит главы российской дипломатии в Таиланд будет проходить на фоне празднования отмечаемого в этом году 120-летия установления дипломатических отношений.
"Это большая, значимая дата – и в силу солидного "возраста" нашей дружбы, и в силу символизма числа 120 – два больших 60-летних цикла и 10 двенадцатилетних циклов по восточному календарю. Таиланд был первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Россия установила дипломатические отношения. Страной, которая своей независимостью в известной степени обязана альянсу с Россией, заключенному 120 лет назад", — пояснил Барский.
Он добавил, что под эгидой министерств иностранных дел двух стран на протяжении всего юбилейного 2017 года в Москве и Бангкоке проводится целая серия праздничных мероприятий.
"Только что, например, в Бангкоке прошел яркий российско-таиландский фестиваль, организованный МИД Таиланда в сотрудничестве с российским посольством. Весьма символично, что открыл этот фестиваль лично министр иностранных дел Таиланда", — сказал Барский.
"Примечательно, что наши таиландские друзья предложили для торжественных мероприятий этого года девиз: "Разделяя общее прошлое, вместе строить общее будущее". Думаю, что этот прекрасный слоган как нельзя лучше отражает намерения сторон и новый этап наших отношений, которые, как мы надеемся, совместными усилиями нам удастся в перспективе вывести на уровень стратегического партнерства", — сказал Барский.