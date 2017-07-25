Приамурье и китайский Хэйхэ обменяются делегациями школьников

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Приамурье и китайский город Хэйхэ обменяются делегациями школьников, которые познакомятся с бытом и культурой соседних регионов, сообщает правительство области.

"Сегодня, 25 июля, при поддержке регионального минобрнауки амурские школьники отправились в Китай. Там они примут участие в мероприятиях российско-китайского международного лагеря и фестивале российско-китайского национального искусства "Единство шелкового пути". В Поднебесной 30 юных амурчан будут гостить два дня", — говорится в сообщении.

Школьники посетят выставку "Деревня Земли, дружбы и мира", увидят ферму Цзиньхэ и примут участие в мастер-классах по традиционному гуаньдунскому декоративно-прикладному искусству.

В четверг, 27 июля, делегация из 30 китайских школьников приедет в Приамурье. В течение двух дней в рамках VIII международного лагеря детей и молодежи "Культура, быт и традиции русского и китайского народов" ребята примут участие в мастер-классах, интерактивных играх. Завершит визит большой концерт, на котором школьники из КНР покажут свои номера.