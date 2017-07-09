Ван И: сотрудничество России и Китая является их стратегическим выбором

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вновь продемонстрировал, что углубление российско-китайского сотрудничества является стратегическим выбором двух сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Государственный визит Си Цзиньпина в Россию состоялся 3-4 июля.

"Визит председателя Си Цзиньпина в Россию в очередной раз продемонстрировал, что углубление китайско-российского взаимодействия и сотрудничества — общие чаяния народов двух стран и непоколебимый стратегический выбор обеих сторон, что также соответствует общим интересам и международного сообщества", — говорится в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении Ван И по итогам визита Си Цзиньпина в РФ.

Китайский министр подчеркнул, что Россия и Китая, основываясь на принципах непротивостояния и ненаправленности против третьих стран, непрерывно углубляют всестороннее стратегическое взаимодействие и сотрудничество. Он добавил, что в настоящее время российско-китайские отношения стали эталоном отношений нового типа между крупными державами, которые проявляют большую жизнеспособность и огромный потенциал для развития.