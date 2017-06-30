Миллер рассказал о сроках начала поставок газа по "Силе Сибири"

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков во время годового собрания акционеров ПАО Газпром. 30 июня 2017

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков во время годового собрания акционеров ПАО Газпром. 30 июня 2017

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC планируют в ближайшие дни подписать документ о точных сроках начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Сегодня мы завершаем обсуждение точных сроков начала поставки по восточному маршруту, по газопроводу "Сила Сибири", в соответствии с контрактом. Документ об этом планируется подписать в самые ближайшие дни с нашими китайскими партнерами", — сказал Миллер, выступая на годовом собрании акционеров.

Он уточнил, что на данный момент построено более 800 километров "Силы Сибири".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует ввести газопровод в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.

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