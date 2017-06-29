России необходимо снимать барьеры в связях с Китаем и Индией, заявили в ЦСР

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. России необходимо активное развитие незападных направлений экономического и политического сотрудничества, последовательное снятие барьеров в двусторонних связях с Китаем, Индией, а также Японией, Южной Кореей, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Вторая задача — использование и активное развитие незападных направлений экономического и политического сотрудничества. В отношениях с ключевыми стратегическими партнерами — КНР и Индией — существует дисбаланс между высоким уровнем политического доверия и относительно слабым экономическим взаимодействием… Необходимо: громоздкие таможенные процедуры, инфраструктурные ограничения и другие", — говорится в докладе.

Перспективным направлением, полагают эксперты, являются совместные региональные проекты, подобные инициативе Азиатского энергетического кольца. "Такие проекты имеют общерегиональный положительный эффект и выгодны для самой России", — следует из доклада.

В то же время, отмечают в ЦСР, динамика экономического взаимодействия с Индией близка к стагнации, и "РФ рискует утратить конкурентные преимущества в привычных для себя рыночных нишах, в частности, в области вооружений Индия наращивает собственный научный и производственный потенциал". "Все это требует расширения областей сотрудничества и их наполнения новым качеством… Одних усилий правительственных структур для качественного рывка в сотрудничестве будет недостаточно. Наряду с крупными проектами, необходимо создание среды, стимулирующей интерес в Индии к российскому экспорту и инвестициям в Россию", — считают эксперты.

В докладе также отмечается необходимость диверсификации партнерских связей России в АТР, развития тесных связей со странами Северо-Восточной Азии — Японией и Южной Кореей.

Что касается отношений США и Китая, то, отмечают в ЦСР, противоречия между двумя странами "могут стать системообразующими для международных отношений в ближайшие несколько десятилетий".

"Тем не менее политические противоречия сосуществуют с высоким уровнем экономического сотрудничества между странами. Вашингтон и Пекин могут выработать взаимовыгодную формулу взаимодействия", — отмечается в материале.