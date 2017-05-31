Первый безвизовый авиарейс из Японии на Курилы будет чартерным
10:5631.05.2017
(обновлено: 11:11 31.05.2017)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Первый рейс российской авиакомпании "Аврора", который повезет безвизовую группу из Японии на Курилы, будет чартерным, сообщил журналистам в среду губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"Все авиарейсы будет выполнять наша авиакомпания "Аврора". Многое будет зависеть и от погодных условий, но в целом у нас эта работа организована. Все оргвопросы у нас решены. Это будет чартерный рейс, который повезет представителей старшего поколения японцев на Курилы, чтобы они могли побывать на могилах своих родственников, посетить памятные места, о которых они помнят с детства", — рассказал губернатор.
Вопрос о начале авиасообщения поднимался в конце апреля на встрече российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. До сих пор японцы могли посетить южные Курилы только по морю. В декабре прошлого года Путин посетил Японию, где обсудил с Абэ перспективы совместной экономической деятельности на южных Курилах. Москва и Токио планируют наладить сотрудничество по четырем направлениям: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.
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