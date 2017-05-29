Моргулов: визит Си Цзиньпина в РФ придаст импульс сотрудничеству двух стран

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Предстоящий в июле визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина придаст импульс продвижению сотрудничества двух стран на международной арене, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Предстоящий этим летом визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, безусловно, придаст дополнительный импульс продвижению нашего сотрудничества на международной арене", — сказал Моргулов в ходе третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".