Моргулов: визит Си Цзиньпина в РФ придаст импульс сотрудничеству двух стран

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Предстоящий в июле визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина придаст импульс продвижению сотрудничества двух стран на международной арене, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.
Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".