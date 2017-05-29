Россия и Китай планируют подписать документы для поставок зерна в КНР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия и Китай планируют в 2017 году подписать протоколы для поставок в КНР российского зерна и продуктов его переработки, сообщается на сайте Россельхознадзора по итогам переговоров о поставках российского зерна и продуктов его переработки на рынок Китая.

Переговоры российской стороны с главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) прошли с 25 по 26 мая в Пекине.

"В ходе переговоров стороны обсудили проекты протоколов о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к гречихе и крупе гречневой, овсу и овсяным хлопьям, семенам подсолнечника, семенам льна масличного, предназначенным для экспорта из России в Китай, тексты которых ранее были скорректированы Россельхознадзором с учетом замечаний МИД России", — говорится в сообщении.

С целью скорейшего начала поставок указанной продукции в Китай стороны согласились приложить все усилия для подписания указанных протоколов в 2017 году, отмечает ведомство.