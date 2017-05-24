В Москве пройдет третья конференция о двусторонних отношениях РФ и Китая

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Третья международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" пройдет в российской столице 29-30 мая 2017 года, она будет приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД).

В 2016 году конференция прошла 30-31 мая и была приурочена к 15-летию заключения двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Участники конференции

Среди заявленных участников Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" значится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

Кроме этого в конференции должны принять участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, руководство Общества дружбы России и Китая в лице Дмитрия Мезенцева и Сун Цзинъу, президент Шанхайской академии общественных наук (ШАОН), депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чжань, генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин.

Тема и цель конференции

В 2017 году конференция будет приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД).

Она состоится после успешного форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", который прошел в Пекине 14-15 мая этого года, а также визита президента РФ Владимира Путин в Китай.

В этом году конференция позволит ее участникам предметно обсудить результаты визита российского президента в Китайскую Народную Республику и наметить пути их практической реализации. Участники конференции также выдвинут свои предложения лидерам России и Китая по развитию сотрудничества в гуманитарной, экономической и политической сферах, в вопросах безопасности.

Цель предстоящей конференции заключается в выработке практических рекомендаций по совершенствованию механизмов двустороннего сотрудничества и укреплению координации усилий России и Китая на международной арене.

Организаторы конференции и партнеры

Организаторами Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" являются Общество российско-китайской дружбы и Российский совет по международным делам (РСМД) в сотрудничестве с компанией CREON Energy.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства Российской Федерации, министерства иностранных дел России и посольства КНР в РФ.

Информационными партнерами предстоящей конференции выступили агентство "РИА Новости" и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".