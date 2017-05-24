США
24.0524 мая17:18МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Разворот на Восток
Разворот на Восток

В Москве пройдет третья конференция о двусторонних отношениях РФ и Китая

17:0024.05.2017
(обновлено: 17:07 24.05.2017)
0510
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкФлаги Китая и России. Архивное фотоФлаги Китая и России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Третья международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" пройдет в российской столице 29-30 мая 2017 года, она будет приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД).

В 2016 году конференция прошла 30-31 мая и была приурочена к 15-летию заключения двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума Один пояс, один путь в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/ Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Российско-китайский проект и попытки его разрушения

Участники конференции

Среди заявленных участников Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" значится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

Кроме этого в конференции должны принять участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, руководство Общества дружбы России и Китая в лице Дмитрия Мезенцева и Сун Цзинъу, президент Шанхайской академии общественных наук (ШАОН), депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чжань, генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин.

Тема и цель конференции

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявили в EY
В 2017 году конференция будет приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД).

Она состоится после успешного форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", который прошел в Пекине 14-15 мая этого года, а также визита президента РФ Владимира Путин в Китай.

В этом году конференция позволит ее участникам предметно обсудить результаты визита российского президента в Китайскую Народную Республику и наметить пути их практической реализации. Участники конференции также выдвинут свои предложения лидерам России и Китая по развитию сотрудничества в гуманитарной, экономической и политической сферах, в вопросах безопасности.

Цель предстоящей конференции заключается в выработке практических рекомендаций по совершенствованию механизмов двустороннего сотрудничества и укреплению координации усилий России и Китая на международной арене.

Организаторы конференции и партнеры

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик: отношения России и Китая принимают формы союзнического характера
Организаторами Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" являются Общество российско-китайской дружбы и Российский совет по международным делам (РСМД) в сотрудничестве с компанией CREON Energy.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства Российской Федерации, министерства иностранных дел России и посольства КНР в РФ.

Информационными партнерами предстоящей конференции выступили агентство "РИА Новости" и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".

Комментировать
+
Разворот на Восток
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена