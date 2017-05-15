"Газпром" и CNPC обсуждают точные сроки поставок в Китай по "Силе Сибири"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC начали обсуждение точных сроков начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири", говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны начали обсуждение точных сроков начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в рамках действующего контракта", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

‎Также "Газпром" и CNPC обсудили проект поставок газа с Дальнего Востока РФ в Китай с целью выйти на согласование условий поставки до конца 2017 года, говорится в сообщении.

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В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы по вводу газопровода в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.