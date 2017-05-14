Миллер рассказал, когда "Газпром" утвердит условия поставки газа в Китай

ПЕКИН 14 мая — РИА Новости. "Газпром" до 2018 года планирует подписать основные условия поставки трубопроводного газа в Китай из региона Дальнего Востока в рамках развития проекта "Сила Сибири", точка пересечения границы определена в районе Дальнереченска, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

Как сообщил Миллер журналистам на полях форума "Один пояс — один путь", есть договоренность о том, что в рамках развития проекта "Сила Сибири" начнется работа по изучения возможности поставок трубопроводного газа в Китай из региона Дальнего Востока.

"Проведены предварительные технико-экономические исследования, они показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость этого проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы — это район Дальнереченска. Буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам газа из района Дальнего Востока и до конца 2017 года планируем уже подписать основные условия поставки газа", — сказал Миллер.

По его словам, основные условия в определенной части будут иметь юридически обязывающий характер и должны войти в виде статей в контракт.

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы по вводу газопровода в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.