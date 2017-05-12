Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявил экономист

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Вероника Буклей. Россия и Китай активно наращивают взаимную торговлю, а текущий год может стать самым быстрорастущим с точки зрения экономического сотрудничества двух стран, интерес китайских инвесторов к рынку РФ позволяет говорить о том, что эта тенденция продолжится и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер международной консалтинговой компании EY по России Александр Ивлев.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили лидеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.

"Работа по улучшению условий для зарубежных инвесторов (в России – ред.) в последнее время ведется все более активно, а 2017 год может стать самым быстрорастущим с точки зрения экономических отношений между Россией и Китаем, и в следующем году рост может продолжиться", — заявил Ивлев в преддверии форума.

Он напомнил, что за первые два месяца 2017 года торговый оборот между Китаем и Россией, увеличился на 41% в годовом исчислении. "Китайские инвесторы активно обращаются к нам за консультациями и проводят исследования рынка. Многие из них выходят на российский рынок", — заметил собеседник агентства.

Китай выжидает

Ивлев отметил, что и Китай, и Россия нацелены на укрепление сотрудничества и снятие барьеров, препятствующих инвестициям. "Возможности, которые открывает "Один пояс — один путь", Китай попросту не может игнорировать. Регион охватывает 60% мирового населения и около трети глобальной экономики. Поэтому, по предварительным расчетам, за следующее десятилетие Китай вложит свыше 1,5 триллиона долларов в страны Пояса", — сообщил он.

"В последние годы макроэкономическая ситуация в России, конечно, повлияла на динамику торговых и экономических отношений с Китаем. Кроме того, по-прежнему сохраняется целый ряд рисков", — заметил Ивлев.

Как показало исследование EY, проведенное ранее в этом году, один из главных рисков в России для китайских инвесторов, по их мнению, кроме перспектив экономического роста, – это предсказуемость законодательства.

Бизнес в Китае

"Однако будет неправильным сказать, что китайские инвесторы потеряли интерес к России, скорее они заняли выжидательную позицию. В конце концов макроэкономическая ситуация в России стала относительно стабильной, и чтобы активизировать процесс выхода наших компаний в Китай и китайских компаний в Россию, необходимо решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы", — уверен он.

Согласно опросу бизнеса, проведенного ранее EY, уровень взаимного доверия компаний двух стран очень высок. "Мы опросили российских инвесторов, работающих в Китае. По их мнению, одни из главных преимуществ ведения бизнеса в этой стране – высокая производительность труда, низкие цены, а также доступные источники финансирования", — рассказал Ивлев.

"Конечно, необходимость поиска местных партнеров и культурные различия вызывают некоторую обеспокоенность российских предпринимателей, однако они считают китайский рынок высоко привлекательным благодаря его объему, спросу на российские продукты и их положительной репутации", — продолжил он.

В то же время, по его словам, пока об активной экспансии российского бизнеса в Китай говорить еще рано. "Тренд достаточно сдержанный, однако Китаем интересуются уже не только традиционные поставщики ресурсов, но и компании из других индустрий", — пояснил он.

"На первом этапе инициатива "Один пояс – один путь" направлена на инвестиции в инфраструктурные и энергетические проекты. В то же время я уверен, что в перспективе развитие этих секторов повлечет за собой инвестиции в туризм, финансовые услуги, аграрный сектор и другие", — считает Ивлев.