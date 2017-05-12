Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявил экономист

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Вероника Буклей. Россия и Китай активно наращивают взаимную торговлю, а текущий год может стать самым быстрорастущим с точки зрения экономического сотрудничества двух стран, интерес китайских инвесторов к рынку РФ позволяет говорить о том, что эта тенденция продолжится и в будущем, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер международной консалтинговой компании EY по России Александр Ивлев.
"Работа по улучшению условий для зарубежных инвесторов (в России – ред.) в последнее время ведется все более активно, а 2017 год может стать самым быстрорастущим с точки зрения экономических отношений между Россией и Китаем, и в следующем году рост может продолжиться", — заявил Ивлев в преддверии форума.
Он напомнил, что за первые два месяца 2017 года торговый оборот между Китаем и Россией, увеличился на 41% в годовом исчислении. "Китайские инвесторы активно обращаются к нам за консультациями и проводят исследования рынка. Многие из них выходят на российский рынок", — заметил собеседник агентства.
Китай выжидает
"В последние годы макроэкономическая ситуация в России, конечно, повлияла на динамику торговых и экономических отношений с Китаем. Кроме того, по-прежнему сохраняется целый ряд рисков", — заметил Ивлев.
Как показало исследование EY, проведенное ранее в этом году, один из главных рисков в России для китайских инвесторов, по их мнению, кроме перспектив экономического роста, – это предсказуемость законодательства.
Бизнес в Китае
"Конечно, необходимость поиска местных партнеров и культурные различия вызывают некоторую обеспокоенность российских предпринимателей, однако они считают китайский рынок высоко привлекательным благодаря его объему, спросу на российские продукты и их положительной репутации", — продолжил он.
"На первом этапе инициатива "Один пояс – один путь" направлена на инвестиции в инфраструктурные и энергетические проекты. В то же время я уверен, что в перспективе развитие этих секторов повлечет за собой инвестиции в туризм, финансовые услуги, аграрный сектор и другие", — считает Ивлев.