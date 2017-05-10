Разворот на Восток: АКРА рассказало о стратегии внешней торговли России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами Азии в текущем году продолжит увеличиваться и вырастет на 7,2%, до 175 миллиардов долларов, при этом основными рисками для роста станут замедление экономики Китая и укрепление курса рубля, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Внешняя торговля России разворачивается на Восток", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты АКРА отмечают, что, несмотря на общее снижение внешней торговли России, доля азиатских стран в ней выросла до 35% в 2016 году с 30% в 2013 году. Причем увеличение доли Азии наблюдается как в экспорте (до 33% с 28%), так и в импорте (до 38% с 34%). Доля экспорта в Китай, который является самым крупным азиатским партнером России, выросла до 15,4% с 11,3%. Импорт китайских товаров также увеличился до 20,9% с 16,8%.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

"В 2017 году, по прогнозам АКРА, внешнеторговый оборот России со странами Азии вырастет на 7,2% и достигнет 175 миллиардов долларов", — отмечают эксперты АКРА Наталья Порохова и Василиса Баранова.

Основные тренды

АКРА отмечает, что опережающий рост азиатских экономик ведет к росту их доли в российском экспорте. Согласно данным исследования, в период с 2013 по 2016 годы, основной вклад в рост российского экспорта в азиатском направлении внесла горнодобывающая промышленность и металлургия. Доля стоимости товаров этих категорий в азиатском экспорте выросла с 8,8% в 2013 году до 10% в 2016 году.

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"В среднесрочной перспективе это тенденция сохранится, что связано, как и с большей маржинальностью азиатского рынка, так и ростом участия азиатских инвесторов в капитале российских компаний", — говорится в исследовании.

Эксперты подчеркивают, что почти все реализуемые экспортные проекты в газовой отрасли направлены на азиатский рынок (Ямал-СПГ, Сила Сибири), но значимого роста экспорта газа в азиатском направлении стоит ждать не ранее начала 2020-х годов. "В 2016 году Россия уже сместила Саудовскую Аравию с лидирующих позиций по экспорту нефти в Китай и на фоне опережающего роста спроса на нефть в Азии рост российского экспорта нефти в Азию продолжится", — отмечают в АКРА.

Основным риском для дальнейшего роста российского экспорта в Азию является замедление роста экономики Китая. По прогнозу АКРА, темп роста ВВП Китая в 2017 году составит 5,6%, а к 2021 году может опуститься до 4%, при среднем значении в 2014-2016 годах в 6,8%.

Спрос на Азию

"Причинами замедления является снижение численности трудоспособного населения и проведение структурных реформ в экономике. Но даже при замедлении темпов роста китайская экономика будет расти быстрее, чем мировая экономика, а азиатский регион останется самым быстрорастущим регионом мира", — уверены Порохова и Баранова.

В АКРА поясняют, что рост доли азиатских стран в российском импорте вызван адаптацией к девальвации рубля и переходом на более дешевые товары. Доля азиатского импорта выросла до 38% в 2016 году с 34% в 2013 году. Наибольший вклад в этот рост дала основная статья российского импорта — машины и оборудование.

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В 2016 году почти половина (49%) всего импорта машин и оборудования шла из Азии (39% в 2013 году). Импорт потребительских товаров вырос благодаря увеличению доли импорта еды из стран Азии, а доля импортируемой одежды из Азии, напротив, упала до 61% в 2016 году с 67,2% в 2013 году.

"По нашему прогнозу, доля азиатских стран в российском импорте продолжит расти, хотя и более низкими темпами, чем сейчас, в основном вследствие укрепления курса рубля. Так, в нашем базовом сценарии к началу 2021 года доля азиатского импорта может приблизиться к 39-40%", — полагают авторы исследования.

"Наибольший рост азиатского импорта будет в негативном сценарии: если цена на нефть и номинальный ВВП России сильно снизятся. В этой ситуации количество неазиатских товаров российском рынке упадет больше, чем количество азиатских, что приведет к существенному росту доли Азии в российском импорте. Это произойдет, потому что спрос на неазиатские товары более эластичен — то есть он более чувствителен к этим изменениям", — поясняют они.

"В случае негативного сценария россияне будут экономить, стараясь приобретать меньше дорогостоящих западных товаров, заменяя их на более дешевые азиатские и отечественные аналоги", — заключили в АКРА.