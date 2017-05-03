Китайская Tianjin Airlines в июне планирует открыть новые маршруты в Москву

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines планирует в июне открыть два новых прямых маршрута в Москву, сообщили в среду агентству Синьхуа в компании.
Рейс Тяньцзинь-Москва откроется 8 июня, будет совершаться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. При этом рейс Москва-Тяньцзинь будет совершаться каждую среду и субботу.
Рейс Чунцин-Москва откроется 7 июня. Компания планирует летать в Москву по средам и субботам, рейсы из Москвы запланированы на четверг и воскресенье.