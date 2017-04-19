Матвиенко назвала беспрецедентным уровень российско-китайских отношений

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российско-китайский политический тандем выдвинулся на лидирующие позиции в мире, является одним из основных стабилизирующих факторов международной политики, в том числе, в таких вопросах, как сирийское урегулирование и ситуация вокруг КНДР, отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Очень важно, что российско-китайский тандем является одним из основных стабилизирующих факторов международной политики. Можно с уверенностью сказать, что он приобрёл стратегический характер и выдвинулся на лидирующие позиции в мире", — заявила она на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Дэцзяном.

По словам спикера Совфеда, это видно на примере решения таких вопросов, как сирийское урегулирование и ситуация вокруг КНДР.

Матвиенко оценила нынешний уровень российско-китайских отношений как "беспрецедентный". "Он является примером взаимодействия держав", — убеждена она.

По словам спикера, Россия рассматривает российско-китайское стратегическое партнёрство в качестве приоритета в российской внешней политике.

Матвиенко сообщила, что на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов в среду будет обсуждаться совершенствование совместной работы законодателей, направленной на придание дополнительного импульса всему комплексу двусторонних отношений наших стран.