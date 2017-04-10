Внешняя политика Китая будет пророссийской, считают эксперты

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Курс Китая не станет проамериканским, Пекин уделяет большое внимание развитию отношений с Россией, считают китайские эксперты.

Президент США Дональд Трамп встретился на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи они приняли решение о необходимости ускорить переговоры по торговле, чтобы в течение 100 дней достичь каких-либо результатов, сообщали СМИ, отмечая, что КНР может относительно легко пойти на две уступки США. Они касаются финансов и говядины.

В ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня", эксперт Научно-исследовательского центра международного торгово-экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй напомнил, что после провозглашения КНР в 1949 году страна располагала ограниченными ресурсами и очень слабой экономикой, но даже тогда не шла в фарватере у кого-либо.

"Посмотрите, какое у нас сейчас экономическое положение. Скажите, пожалуйста, с какой бы стати нам сейчас идти в фарватере американской политики? Наша политика может строиться только на равноправных и взаимовыгодных отношениях… Совершенно невозможно представить, что Китай отдаст какие-то свои интересы в руки США, поэтому сотрудничество возможно исключительно на равноправных взаимоотношениях", — сказал Мэй Синьюй.

Китайский эксперт на этом фоне отметил важность развития отношений РФ и Китая как соседствующих стран. "Это никогда не изменится. Китай просто не может не уделять большое внимание развитию отношений с РФ, и это определяет наш внешнеполитический вектор", — добавил он.

Руководитель Института международных отношений, директор Центра исследований ООН Пекинского университета языка и культуры, профессор Цзя Леин также считает, что Китай не станет разворачивать свой курс во внешней политике и проявлять проамериканские настроения, однако подчеркивает необходимость и важность диалога между РФ и США.

"Я говорю, что этого не может произойти. На самом деле мы хотим, чтобы отношения улучшались, в том числе и у России и США. Мы очень надеемся на их улучшения, потому что это пойдет на пользу всем. Надеемся, что будет открыт диалог между двумя державами", — сказал эксперт.