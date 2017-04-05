США
5.045 апреля13:48МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Разворот на Восток
Разворот на Восток

В "Массандре" рассказали, что Китай заинтересовался российским виноделием

12:1705.04.2017
(обновлено: 12:22 05.04.2017)
02071
Винодельческий завод Массандра в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Китайские туристы и предприниматели заинтересовались российским виноделием — по словам гендиректора "Массандры" Янины Павленко, в прошлом году поездки на крымское винодельческое предприятие пользовались большим спросом у граждан КНР, а число партнеров из этой страны в этом году уже выросло вдвое.

Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Красное и белое: триумф российского виноделия
"Даже несмотря на то, что логистика непростая — в целом путь от завода к полке магазина занимает порядка двух месяцев, — нам постоянно поступают все новые предложения от китайских партнеров, которые хотят сотрудничать с предприятием. По сравнению с прошлым годом число партнеров увеличилось в 2 раза", — рассказала она РИА Новости.

По словам Павленко, наращивание объемов экспорта в Китай имеет большое значение для "Массандры". "Во-первых, это огромный рынок. Во-вторых, очень приятно, что китайцы проявляют такой интерес и к нашей продукции, и к нашей истории — истории "Массандры", истории российского виноделия в целом. К нам с прошлого года активно едут китайские туристы", — сказала генеральный директор.

Старейшая винодельня в Массандре
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
"Массандра" — одно из старейших предприятий СНГ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин Массандры (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннесса.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Строительство было начато в 1894 году в маленьком ялтинском местечке под названием Массандра. Место для винодельни с хорошим микроклиматом выбирал лично Лев Сергеевич Голицын, сыгравший историческую роль в развитии русского виноделия.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Для получения большого количества высококачественных вин по совету Голицына было решено соорудить один центральный подвал для выдержки столовых и десертных вин. Голицын поручил геологу и гидрологу Н.А. Головкинскому, знатоку южного берега Крыма отыскать место, где можно было бы достичь в туннелях ровной годовой температуры 12-14 градусов (оптимальной при выдержке высококачественных вин).
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Винодельческий завод "Массандра".
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Главный подвал постройки 1897 года представляет собой семь тоннелей. Длина каждого из них 150 метров и ширина 5 метров. Тоннели расходятся веером от центральной галереи. В них всегда сохраняется постоянная температура воздуха 10-12°C, то есть лучшая для выдержки вина.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
В объединение "Массандра" входят 9 заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. Главное предприятие объединения — Ялтинский завод марочных вин.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Заводы и винодельческие хозяйства объединения "Массандра" выпускают сейчас 60 марок марочных и ординарных вин.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Сейчас в подвалах "Массандры" хранится свыше четырёхсот тысяч бутылок коллекционного марочного отечественного и зарубежного вина более семисот сортов. Возраст некоторых вин оценивается в 235 лет.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Сейчас "Массандра" - это открытое для гостей всего мира предприятие. Здесь можно погулять по территории завода, посетить галереи винных подвалов, познакомиться с экспонатами "Музея виноделия" и увидеть процесс создания вин.
Дегустационный комплекс винодельческого завода Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Однако самым важным для туристов является дегустация. Свою работу дегустационный комплекс начал в 2001 году. Его главная цель — проведение экскурсий и дегустации для гостей и жителей Крыма.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Винодельческий завод "Массандра" в Крыму.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Ежегодно комплекс посещают около 50 тысяч туристов.
/

При этом она сообщила, что открывать производство в Китае "Массандра" не планирует. "Исторически мы производим вино только из своего винограда. Вино – это продукт местности, и производить вино "Массандры" можно только в Крыму", — пояснила Павленко.

Винодельческий завод Массандра в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Крымские виноделы завоевали "серебро" и бронзу" на конкурсе в Гонконге
Ранее она сообщала, что "Массандра" наладила экспорт в Китай в середине июля прошлого года и за это время отправила в КНР более 75 тысяч бутылок вина. В этом году предприятие намерено в два раза увеличить экспорт в Китай.

"Массандра" находится в ведении управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. "Массандра" производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
+
Разворот на Восток
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена