В "Массандре" рассказали, что Китай заинтересовался российским виноделием
12:1705.04.2017
(обновлено: 12:22 05.04.2017)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Китайские туристы и предприниматели заинтересовались российским виноделием — по словам гендиректора "Массандры" Янины Павленко, в прошлом году поездки на крымское винодельческое предприятие пользовались большим спросом у граждан КНР, а число партнеров из этой страны в этом году уже выросло вдвое.
"Даже несмотря на то, что логистика непростая — в целом путь от завода к полке магазина занимает порядка двух месяцев, — нам постоянно поступают все новые предложения от китайских партнеров, которые хотят сотрудничать с предприятием. По сравнению с прошлым годом число партнеров увеличилось в 2 раза", — рассказала она РИА Новости.
По словам Павленко, наращивание объемов экспорта в Китай имеет большое значение для "Массандры". "Во-первых, это огромный рынок. Во-вторых, очень приятно, что китайцы проявляют такой интерес и к нашей продукции, и к нашей истории — истории "Массандры", истории российского виноделия в целом. К нам с прошлого года активно едут китайские туристы", — сказала генеральный директор.
"Массандра" — одно из старейших предприятий СНГ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин Массандры (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннесса.
Строительство было начато в 1894 году в маленьком ялтинском местечке под названием Массандра. Место для винодельни с хорошим микроклиматом выбирал лично Лев Сергеевич Голицын, сыгравший историческую роль в развитии русского виноделия.
Для получения большого количества высококачественных вин по совету Голицына было решено соорудить один центральный подвал для выдержки столовых и десертных вин. Голицын поручил геологу и гидрологу Н.А. Головкинскому, знатоку южного берега Крыма отыскать место, где можно было бы достичь в туннелях ровной годовой температуры 12-14 градусов (оптимальной при выдержке высококачественных вин).
Винодельческий завод "Массандра".
Главный подвал постройки 1897 года представляет собой семь тоннелей. Длина каждого из них 150 метров и ширина 5 метров. Тоннели расходятся веером от центральной галереи. В них всегда сохраняется постоянная температура воздуха 10-12°C, то есть лучшая для выдержки вина.
В объединение "Массандра" входят 9 заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. Главное предприятие объединения — Ялтинский завод марочных вин.
Заводы и винодельческие хозяйства объединения "Массандра" выпускают сейчас 60 марок марочных и ординарных вин.
Сейчас в подвалах "Массандры" хранится свыше четырёхсот тысяч бутылок коллекционного марочного отечественного и зарубежного вина более семисот сортов. Возраст некоторых вин оценивается в 235 лет.
Сейчас "Массандра" - это открытое для гостей всего мира предприятие. Здесь можно погулять по территории завода, посетить галереи винных подвалов, познакомиться с экспонатами "Музея виноделия" и увидеть процесс создания вин.
Однако самым важным для туристов является дегустация. Свою работу дегустационный комплекс начал в 2001 году. Его главная цель — проведение экскурсий и дегустации для гостей и жителей Крыма.
Винодельческий завод "Массандра" в Крыму.
Ежегодно комплекс посещают около 50 тысяч туристов.
При этом она сообщила, что открывать производство в Китае "Массандра" не планирует. "Исторически мы производим вино только из своего винограда. Вино – это продукт местности, и производить вино "Массандры" можно только в Крыму", — пояснила Павленко.
Ранее она сообщала, что "Массандра" наладила экспорт в Китай в середине июля прошлого года и за это время отправила в КНР более 75 тысяч бутылок вина. В этом году предприятие намерено в два раза увеличить экспорт в Китай.
"Массандра" находится в ведении управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. "Массандра" производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.
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