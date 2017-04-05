В "Массандре" рассказали, что Китай заинтересовался российским виноделием

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Китайские туристы и предприниматели заинтересовались российским виноделием — по словам гендиректора "Массандры" Янины Павленко, в прошлом году поездки на крымское винодельческое предприятие пользовались большим спросом у граждан КНР, а число партнеров из этой страны в этом году уже выросло вдвое.

"Даже несмотря на то, что логистика непростая — в целом путь от завода к полке магазина занимает порядка двух месяцев, — нам постоянно поступают все новые предложения от китайских партнеров, которые хотят сотрудничать с предприятием. По сравнению с прошлым годом число партнеров увеличилось в 2 раза", — рассказала она РИА Новости.

По словам Павленко, наращивание объемов экспорта в Китай имеет большое значение для "Массандры". "Во-первых, это огромный рынок. Во-вторых, очень приятно, что китайцы проявляют такой интерес и к нашей продукции, и к нашей истории — истории "Массандры", истории российского виноделия в целом. К нам с прошлого года активно едут китайские туристы", — сказала генеральный директор.

При этом она сообщила, что открывать производство в Китае "Массандра" не планирует. "Исторически мы производим вино только из своего винограда. Вино – это продукт местности, и производить вино "Массандры" можно только в Крыму", — пояснила Павленко.

Ранее она сообщала, что "Массандра" наладила экспорт в Китай в середине июля прошлого года и за это время отправила в КНР более 75 тысяч бутылок вина. В этом году предприятие намерено в два раза увеличить экспорт в Китай.

"Массандра" находится в ведении управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. "Массандра" производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.

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