Сколько граммов в столовой и чайной ложках: таблица

Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продукта содержится в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и вязких ингредиентов с помощью таблиц мер, сколько граммов в ложке соли и сахара и других специй — в материале РИА Новости.

Помимо граненого стакана для удобства в различных рецептах можно найти и такую единицу измерения как ложка — столовая или чайная.

У каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем и вес, поэтому столовая или чайная ложка вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Во время приготовления блюда под рукой всегда лучше иметь таблицу мер, которая облегчит процесс. Мерная таблица содержит сведения о максимальном объеме каждого продукта, который помещается в какую-либо емкость, в частности, в чайную и столовую ложку.

Сколько граммов в столовой ложке

Большая столовая ложка вмещает в себя в среднем около 15 г сыпучего продукта и до 15 мл воды, нюансы зависят от вида ингредиента. Если дома нет стандартной ложки, тогда можно взять любую другую и замерить, переложив или перелив продукт в какой-нибудь сосуд, объем которого известен. Сосчитав количество ложек, потребовавшихся для заполнения емкости, легко узнать, сколько продукта в граммах помещается в конкретном столовом приборе.

Однако иногда в рецептах встречается и обозначение "пол столовой ложки", и "ложка без горки". В таком случае можно мысленно убрать чуть меньше половины указанной в мерных таблицах граммовки для конкретного ингредиента или просто заполнить продуктом прибор до краев.

Без горки

Продукт Вес (г) Соль 25 Белый сахар 20 Коричневый сахар 28 Сухие дрожжи 9–10 Сода 20 Какао-порошок 10 Пшеничная мука 15 Манная крупа 10 Вода 15 Уксус 14,5 Молоко 15,5 Сметана 20 Растительное масло 13 Мед 21

© iStock.com / Michelle Lee Photography Ложка уксуса © iStock.com / Michelle Lee Photography Ложка уксуса

С горкой

Продукт Вес (г) Соль 30 Белый сахар 25 Коричневый сахар 33–35 Сухие дрожжи 12 Сода 25–30 Какао-порошок 15 Сметана 25 Пшеничная мука 20–25 Манная крупа 16–20

Для чистоты измерений и во избежание погрешностей нужно хранить любые сыпучие продукты при нормальной температуре и влажности воздуха. Слежавшийся или отсыревший продукт имеет другую плотность и соотношение веса и объема. Также важно учитывать индивидуальные свойства ингредиента: мука, например, после просеивания будет легче, чем до него.

Обычно сыпучими продуктами заполняют ложку с небольшой горкой, что учитывается в мерных таблицах.

Жидкие продукты налить с горкой просто невозможно, поэтому по умолчанию в рецептах подразумевается объем до краев.

Сколько граммов в чайной ложке

Если продукта для приготовления блюда надо взять немного, буквально несколько граммов или щепоток, то легче всего измерять количество ингредиента в чайных ложках. Чаще этот столовый прибор используют для измерения соли, специй, приправ и т.д., то есть того, что нужно в небольшом объеме.

Средняя вместительность стандартизированной маленькой чайной ложки для сыпучего продукта равна 6-7 г, для жидкостей - 5 мл.

Соответственно, если в рецепте указано "пол чайной ложки", то в прибор стандартных размеров поместится около 2-3 г. Остальные нюансы измерений зависят уже от вида самого ингредиента и его плотности.

Без горки

Продукт Вес (г) Соль 7 Сахар 6 Сухие дрожжи 2,5–3 Сода 7–8 Какао-порошок 2,5–3 Мука 5 Манная крупа 4 Вода 5 Уксус 6 Молоко 5 Сметана 7 Растительное масло 5 Свежий мед 7–8

© Depositphotos.com / IgorPalamarchuk Разные виды соли © Depositphotos.com / IgorPalamarchuk Разные виды соли

С горкой

Продукт Вес (г) Соль 10 Белый сахар 8–9 Сухие дрожжи 4 Сода 12 Лимонная кислота 7 Какао-порошок 5 Пшеничная мука 9–10 Манная крупа 7 Сметана 10

Чайную ложку, так же как и столовую, заполняют продуктом с образованием маленькой горки. Соль в рецептах фигурирует практически всегда. Поэтому важно понимать, что эта специя с более крупными кристаллами весит около 10 г в чайной ложке, с более мелкими - до 8 г.

Важно понимать, что многие жидкости в зависимости от концентрации активного вещества будут иметь разную плотность и вес, соответственно (например, чем выше концентрация уксуса, тем он "тяжелее"). Растительные масла рекомендуют хранить при комнатной температуре, так как в охлажденном виде меняется плотность и вязкость.

Несмотря на то, что каждый продукт имеет индивидуальную плотность, у чайной и столовой ложки наполняемость плюс-минус стабильная. Из-за особенностей дизайна эти цифры могут немного отличаться, ведь ложки бывают чуть больше и чуть меньше, глубокими или плоскими, овальной или округлой формы. Но для большинства рецептов эта разница не критична.

Как минимизировать погрешность при измерении

При измерении продуктов ложками всегда существует небольшая погрешность. Это означает, что фактический вес ингредиента может немного отличаться от значения, указанного в таблице.

Такое расхождение возникает по разным причинам. На массу продукта влияют влажность воздуха, температура хранения, способ наполнения ложки и даже структура самого ингредиента. Например, одна и та же ложка муки может весить по-разному в зависимости от того, набрали ее рыхло или слегка утрамбовали.

Кроме того, бытовые ложки разных производителей не всегда имеют абсолютно одинаковый объем. Даже при соблюдении требований стандартов возможны небольшие различия в форме и размерах. Поэтому данные в таблицах перевода граммов в ложки следует рассматривать как ориентировочные значения, а для максимальной точности использовать кухонные весы.

Ошибка Как правильно Почему это важно Набирать муку прямо из пакета Просеять, затем зачерпнуть ложкой Уплотненная мука весит на 20–30% больше Отмерять мед холодной ложкой Слегка подогреть ложку или смазать маслом Мед лучше стекает, меньше остатка Солить "на глаз" горкой Использовать мерную ложку без горки для точных рецептов Соль сильно влияет на вкус, легко пересолить Игнорировать температуру Учитывать, что теплые жидкости чуть легче холодных Для выпечки точность критична

Таблица мер для жидких и вязких продуктов

Одинаковый объем не всегда означает одинаковый вес. Для жидкостей и густых продуктов ключевое значение имеет плотность. Например, вода и уксус по весу почти соответствуют своему объему: 1 мл такого продукта близок к 1 грамму. Мед, томатная паста, сгущенное молоко или густая сметана значительно плотнее, поэтому весят больше при том же объеме. Именно поэтому столовая ложка меда будет тяжелее столовой ложки воды.

На точность измерения влияет и консистенция продукта. Вязкие массы по-разному распределяются в ложке в зависимости от температуры и условий хранения. Так, мед после охлаждения становится гуще, медленнее стекает и может заполнять ложку иначе, чем в жидком состоянии. Поэтому при работе с такими продуктами всегда стоит учитывать не только объем, но и их фактическую консистенцию.

Продукт В столовой ложке (г) В чайной ложке (г) Особенность Вода 15 5 Плотность около 1 г/мл Уксус 14,5–15 5 Близок по плотности к воде Молоко 15,5 5 Немного плотнее воды Сливки 15–16 5–5,5 Зависит от жирности Растительное масло 13 4,5–5 Легче воды Мед 21 7–8 Высокая плотность Сироп 20–22 7–8 Зависит от содержания сахара Сметана 20 7 Зависит от жирности Йогурт 18–20 6–7 Зависит от консистенции Томатная паста 25 8 Очень густая

Частые ошибки при измерении ложками

Самая распространенная ошибка при измерении продуктов ложками — считать, что одинаковый объем всегда означает одинаковый вес. На самом деле это зависит от самого ингредиента. Например, столовая ложка соли будет весить иначе, чем столовая ложка муки, какао-порошка или молотой корицы, потому что плотность у этих продуктов разная.

Не меньшее значение имеют условия хранения. Если продукты долго находятся во влажном помещении, они способны впитывать влагу из воздуха. Сахар и соль начинают слеживаться, а мука становится более тяжелой и плотной. В результате фактический вес ингредиентов может отличаться от данных, приведенных в кулинарных таблицах.

Еще одна частая причина неточностей — использование разных ложек. Обычная столовая ложка и специальная мерная ложка могут иметь немного различный объем, что также отражается на точности измерений.

При приготовлении тортов, хлеба, пирожных и другой сложной выпечки лучше пользоваться одной системой измерения. Если рецепт содержит одновременно граммы, миллилитры и ложки, желательно заранее перевести все ингредиенты в единый формат. Это поможет избежать ошибок в пропорциях и получить более стабильный результат.

Коротко о главном

Стандартная столовая ложка имеет объем около 15 мл, а чайная ложка — около 5 мл.

Вес ингредиента зависит от его плотности, поэтому одинаковый объем разных продуктов дает разную массу.

Соль, сахар, пшеничная мука, сухие дрожжи, сода, сметана и мед могут отличаться по весу в несколько раз при одинаковом объеме.