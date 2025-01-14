Ржавчина: как очистить — эффективные способы удаления

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Коррозия — злейший враг металла, как быстро убрать ржавчину в домашних условиях своими руками, популярные промышленные и народные средства для удаления налета, как избавиться от ржавых пятен на одежде и очистить кухонную утварь, — в материале РИА Новости.

Ржавчина

Коррозия возникает в результате взаимодействия некоторых металлов с окружающей средой. Она не только портит внешний вид изделий, но и существенно сокращает срок их службы.

« "Ржавчина — это оксиды и гидроксиды железа (III). Они образуются при длительном контакте железа с кислородом воздуха и водой", — объясняет Устин Чащихин, судебный эксперт-химик.

По степени распространения ржавчины можно выделить несколько видов повреждения металла:

равномерная (распространяется по всей поверхности металла);

местная (возникает на отдельных участках, часто причиной такого поражения является повреждение - сколы, царапины);

межкристаллитная (поражает металл по границам зерен, самый коварный вариант, так как на начальной стадии незаметен).

Как появляется

Чаще всего причинами ржавчины, с которой человек сталкивается в быту, являются именно воздух и вода. От сочетания этих факторов зависит ее цвет: от желтого до черного и красного.

Желтая образуется под воздействием влаги и появляется чаще всего на металлических частях, которые находятся под водой. Причины образования красной - воздействие воды и кислорода, черный цвет приобретает коррозия при воздействии только с воздухом. Присоединение различных солей (бытовая химия, антигололедные реагенты и т.п.) значительно ускоряет процесс разрушения металла. Также существует электрохимическая коррозия, ей поражается, например, наземный электротранспорт под воздействием блуждающих токов. Причинами появления ржавчины являются:

механическое повреждение металла;

резкие перепады температуры;

ухудшение стойкости антикоррозийных покрытий.

Способы удаления ржавчины

При появлении первых признаков разрушения необходимо сразу принять меры, так как коррозия способна быстро разрастаться и выводить из строя металлическое изделие. Существуют как специальные средства для борьбы со ржавчиной, так и народные способы с использованием ингредиентов, которые можно найти на любой кухне. Однако, по мнению экспертов, они действенны только при удалении легкого налета.

« "Все народные методы вроде соды или мыла малоэффективны. Потому что растворить гидроксид железа можно только кислотой. Например, ржавчина растворяется в соляной кислоте (HCl). В быту можно использовать уксусную кислоту. Но лучше и быстрее - соляная", - советует Устин Чащихин.

Механические

Для механического удаления ржавчины подходят любые приспособления от обычной зубной щетки до специального инструмента. Но такой способ не совсем эффективен от застарелой коррозии. Часто механическую очистку комбинируют с химической для более эффективной борьбы.

Пескоструйный пистолет

Пистолет для подачи песка, соединенный с компрессором и специальным резервуаром, подходит для борьбы с ржавчиной даже в труднодоступных местах. Очистка проводится под воздействием абразивных частиц и сжатого воздуха. В зависимости от толщины ржавого слоя используется соответствующий диаметр частиц песка, например, для крупных деталей применяют песок 2 - 2,5 мм, тонких - 1 - 1,5 мм.

Способ позволяет эффективно и быстро избавиться от коррозии, но применять его можно только на открытом воздухе, так как образуется большое количество пыли и шума. Важны также меры безопасности: желательно использовать комплект защитной одежды и респиратор.

Щетки из проволоки, металлическая губка

Процесс проводится вручную при очистке больших поврежденных поверхностей или сварных швов, но качество минимально: остается окалина и присутствует много пыли. Лучше всего использовать этот метод вместе с химической обработкой металла.

Скребок для краски или посуды

В данном случае применяется принцип наждачной бумаги, качество очистки зависит от “возраста” ржавчины и площади поражения.

Алюминиевая фольга

Подходит для удаления поверхностной ржавчины, кусок фольги сминается в шарик и им натирается пораженное место. Лучше всего предварительно нанести уксусную кислоту или соду (в качестве абразива).

Абразивные материалы

Неплохо справляются с коррозией наждачная бумага или шлифовальные диски. Лучше всего применять их вместе с электроинструментом, который имеет специальные насадки, тогда качество обработки и скорость значительно выше. На начальном этапе лучше всего использовать абразив крупной фракции, потом переходить на более мелкую.

Химические

В данном случае используются средства с содержанием кислоты. При работе с этими веществами необходимо применять методы индивидуальной защиты: перчатки, в некоторых случаях респиратор и очки. В розничной продаже имеются кислоты в слабой концентрации, которые можно использовать для бытового применения.

Лимонная кислота

Отлично подходит для удаления коррозии с изделий с лакокрасочным покрытием, так как не повреждает его. Металлическая поверхность обезжиривается и помещается в емкость с лимонной кислотой, растворенной в теплой воде (80 г кислоты на 100 мл воды) на несколько часов. Потом деталь тщательно промывается и высушивается, остатки более глубокой ржавчины можно зачистить механическим способом.

Уксусная кислота

Это органическое соединение активно растворяет ржавчину, если использовать эссенцию в неразведенном виде, происходит бурная реакция с выделением тепла. Но в целях безопасности все же лучше разводить кислоту в воде или применять столовый уксус. Металлическая деталь помещается в емкость с разведенной кислотой до полного очищения либо раствор наносится на ржавое место и натирается металлической губкой, щеткой. Для большей эффективности можно нагреть поврежденный металл феном или горелкой.

Щавелевая кислота

25 г кислоты развести в 250 мл воды и поместить в раствор металлическую часть либо смочить щетку и обработать поверхность.

Винная кислота

Для удаления коррозии с металла хорошо использовать винную кислоту вместе с ортофосфорной, первая связывает производные железа в тартратные комплексы, вторая преобразует ржавчину в ортофосфат железа, создающий защитную пленку на поверхности. Так работают преобразователи ржавчины. Неплохо винная кислота справляется с ржавыми пятнами на ткани: ее смешивают с поваренной солью (в соотношении 1:1), добавляют немного воды и наносят на пятно, после исчезновения прополаскивают вещь.

Соляная кислота

Соляная кислота - один из лучших способов удаления ржавчины. Поверхность обезжиривается и погружается в кислоту на 20 минут или состав наносится на участок, пораженный коррозией.

Серная кислота

Водный раствор серной кислоты необходимо использовать вместе с так называемыми ингибиторами (веществами, которые тормозят процесс разрушительного воздействия ее на сам металл), специалисты советуют использовать в качестве них уротропин или цинк.

Фосфорная кислота

Это органическое соединение используется в самых различных областях: начиная с сельского хозяйства, заканчивая авиационной промышленностью. В качестве средства для удаления ржавчины фосфорная кислота эффективна в чистом виде (выступает как преобразователь, создавая защитную пленку) и в смеси с винной кислотой и бутанолом (на 1 литр фосфорной добавляется 15 мл винной и 5 мл бутанола).

Молочная кислота

Хорошо подходит для удаления застарелой ржавчины в сочетании с вазелиновым маслом. Преобразует метагидроксид железа в хорошо растворимый в вазелиновом масле лактат. Обработанную молочной кислотой поверхность через некоторое время протирают тканью, смоченной в вазелиновом масле.

Хлорид цинка

Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду для легкого удаления коррозии, в результате ржавчина преобразуется в растворимые комплексы железа (тартраты).

Парафин

Разогретый на паровой бане парафин хорошо работает в смеси с молочной кислотой: под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, которая легко растворяется в жирной среде парафина.

Формалин

Формалин используется в сочетании с водой и спиртом (200 мл формалина, 80 мл спирта и 500 мл воды), смесью натирают ржавчину или погружают в нее деталь, очищение происходит достаточно быстро: за 30-40 минут.

Глицерин

Используется для удаления ржавых пятен с одежды: смешивается с водой до консистенции сметаны и наносится на проблемное место на сутки. Далее ткань необходимо прополоскать.

Перекись водорода

Многие используют перекись водорода в чистом виде, наливая ее на ржавую поверхность и зачищая потом поврежденные места металлической губкой или абразивным материалом, но эффективнее всего соединить вещество с лимонной кислотой, в этом случае растворение пойдет быстрее и качественнее.

Дизтопливо

Этим способом удобно очищать инструменты и крепеж. Предметы помещаются в емкость с соляркой на сутки, потом зачищаются металлической щеткой и протираются ветошью. Удобно то, что смесь можно использовать несколько раз без потери свойств.

Керосин

Ржавые предметы помещаются в емкость с керосином или обматываются смоченной в нем тряпкой на 1-2 суток. Керосин обладает сильным запахом, поэтому лучше использовать закрытую емкость или держать обработанный предмет вне дома.

Автоочиститель

Подобные средства в разнообразии представлены в магазинах, в качестве действующего вещества в них чаще всего используется фосфорная кислота и ингибиторы. Концентрат разводится в воде (1:10) и наносится на предварительно зачищенную поверхность. Перед применением смесь лучше хорошо взболтать и прогреть.

Средства промышленного производства

Бывают двух видов и различаются по способу воздействия на ржавчину. Используя промышленные средства не нужно искать отдельные ингредиенты, производить расчеты, достаточно купить флакон и распылить жидкость на коррозию.

Растворители

Содержат в своем составе какую-либо кислоту, чаще всего щавелевую или фосфорную, бывают для наружных и скрытых поверхностей, различаются по степени агрессивности к резиновым, лакокрасочным и пластиковым покрытиям, выпускаются в виде спреев, аэрозолей, гелей. Многие из них также подходят для удаления ржавых пятен с тканей.

Преобразователи

Средства, вступая в реакцию с оксидом железа, нейтрализуют его, образуя на поверхности защитную пленку. Действуют достаточно быстро и бывают двух видов:

кислотные (наносятся только на сухую поверхность, основное действующее вещество - ортофосфорная кислота);

бескислотные (содержат в составе органический танин).

Электролиз

Прекрасно справляется с коррозией, хорошо применять для очистки предметов с тонкой резьбой и сложными формами. В пластиковую емкость с водой и кальцинированной содой (из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды) помещаются ржавые металлические предметы, для процесса также необходим электрод и источник постоянного тока (например, автомобильный аккумулятор, компьютерный блок питания). Электрод помещается на некотором расстоянии от детали, которую необходимо очистить, к нему подключается "плюс", а к детали - "минус". После процедуры предмет можно почистить металлической губкой от образовавшегося налета и протереть насухо тканью.

Термообработка

Под воздействием высокой температуры ржавчина размягчается и дробится на мелкие фрагменты. Для очистки от коррозии можно использовать: строительный и бытовой фен, газовую горелку, отпариватель. В некоторых случаях на металл льют кипяток, потом дают отстояться и удаляют пористый слой металлической губкой или шпателем.

Народные методы

Иногда могут помочь в борьбе с коррозией и народные методы, причем для этого используются достаточно необычные ингредиенты, такие как кетчуп или свиной жир. Результативность таких способов часто ставится под сомнение, но многие их активно используют для удаления небольших пятен ржавчины.

Пищевая сода

Соду необходимо смешать с водой до консистенции сметаны и нанести на ржавчину на 20-30 минут, если пятно осталось - действие повторить, а поверхность протереть влажной тканью.

Каустическая сода

Неплохой вариант для удаления коррозии, используется в смеси с водой (300 мл), формалином (250 мл) и аммонием (50 мл). Полученную смесь необходимо разбавить литром воды и опустить в нее ржавые изделия.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло натирают на крупной терке и смешивают его с с кальцинированной содой в пропорции 1:1, наносят кашицу на пораженное место на 1-2 часа, потом смывают теплой водой.

Сырой картофель

Картофель содержит в своем составе щавелевую кислоту, которая в чистом виде неплохо справляется с ржавчиной. На срез картофеля наносят пищевую соду и натирают ржавые места.

Кетчуп

В томатах, из которых делают хороший кетчуп тоже содержится щавелевая кислота, а в качестве консерванта в этом пищевом продукте обычно выступает лимонная кислота, которая в сочетании со щавелевой и дает эффект удаления ржавчины. Этот способ используют для очистки столовых приборов, раковины, ванны: на ржавую поверхность наносят кетчуп или томатную пасту и оставляют на некоторое время.

© iStock.com / PeopleImages Мужчина держит капсулы с рыбьим жиром © iStock.com / PeopleImages Мужчина держит капсулы с рыбьим жиром

Рыбий жир

Рыбий жир неплохо размягчает гидроксид железа, его следует нанести на коррозию и оставить на 2-3 часа, после чего попытаться счистить ржавчину металлической щеткой.

Свиной жир

Старый проверенный способ для содержания инструмента в чистом виде. В растопленный жир следует добавить камфору и порошкообразный графит, натереть смесью металл и оставить на сутки, после чего смыть теплой водой.

Как убрать ржавчину с одежды

Для избавления от ржавых пятен на тканях используют кислоты (лимонную, винную, уксусную), глицерин, различные промышленные средства. Важные правила:

как можно быстрее приступить к удалению;

не стирать одежду с пятнами от ржавчины, контакт с водой только усугубит положение.

Как предупредить образование ржавчины

Важно содержать металлические предметы в сухом состоянии и избегать длительного контакта с влагой, воду тщательно вытирать, обрабатывать металл специальными средствами для защиты от коррозии. Только в этом случае можно предотвратить появление разрушающей ржавчины.