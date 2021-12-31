Камин своими руками: инструкция для русского, кантри и классического

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Камин в современном доме нужен не столько для обогрева, сколько для оформления интерьера и особой атмосферы. Его вполне можно сделать своими руками, если учесть все нюансы и соблюсти требования безопасности. Плюсы и минусы каминов, список необходимых инструментов и материалов и пошаговая инструкция по кладке — в материале РИА Новости.

Что такое "камин"

Камин — это, по сути, разновидность печи, главные отличительные особенности которой — открытая, обычно размещенная фронтально топка и прямой дымоход. Вопреки весьма распространенному заблуждению, такая конструкция способна давать много тепла. При этом камин, скорее, западноевропейская история: в качестве очага и для отопления на территории нашей страны традиционно использовали русскую печь. Сегодня необходимости в камине практически не бывает: в квартирах, где он изначально предусмотрен (например, в парижских домах XVIII века), порталы оставляют в декоративных целях, но функциональные образцы нередко можно встретить в загородных домах по всему миру.

“Камин способен преобразить интерьер и добавить ему оригинальности, особенно если выбрать не классические каменные модели, а более современные, из металла, — говорит Елена Агафонова, частный предприниматель, занимающийся печами. — Можно разместить его в центре комнаты, выстроить планировку вокруг него — получится небанальное решение и место, где будет собираться вся семья”.

Плюсы и минусы

Прежде чем строить камин, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки такого типа очага.

Плюсы:

хороший источник тепла — грамотно спроектированный и правильно используемый камин может обогревать помещение полностью или выполнять функцию “центрального узла” системы отопления в доме;

автономность — камин сможет обеспечить тепло и свет в случае отключения электроэнергии и выручит, если в населенный пункт не проведен газ;

экономичность — например, по сравнению с электрическим отоплением и обогревателями;

относительно невысокая стоимость и доступность топлива (дрова, пеллеты — специальные гранулы);

декоративность — камин, вероятно, самый эстетичный вид печи. Сегодня, благодаря разнообразию стилей, его можно вписать практически в любой интерьер.

Минусы:

опасность открытого огня — камин из-за особенностей топки даже больше других видов печей требует строжайшего соблюдения правил противопожарной безопасности;

дороговизна и сложность установки в уже построенном доме — нужно учитывать, что понадобится монтировать не только очаг и портал, но и прокладывать дымоход, выводить трубу и т.п.;

невозможность размещения в небольшом пространстве — как правило, конструктивные особенности камина не позволяют построить его в маленькой комнате;

занимающее много места топливо — придется подумать, где хранить достаточно большой объем дров или пеллет;

необходимость регулярного ухода — время от времени требуется выгребать золу из топки, прочищать дымоход и трубу. Пренебрежение этими мерами может не только испортить камин, но и грозить пожаром.

Разновидности и типы

Камины различаются по конструкции, виду используемого топлива, стилю. Чтобы составить общее представление, можно рассмотреть наиболее распространенные варианты.

По конструкции и способу установки

Традиционный с открытым очагом. Для такого камина (его еще называют английским) нужен отдельный фундамент. Топку делают из огнеупорных кирпича и глины, встраивают в специально подготовленную нишу в стене дома, прокладывают дымоход и выводят наружу трубу. Облицовывают кирпичом, камнем, плиткой.

С нулевым зазором. Это камины с готовой, промышленного производства, тщательно теплоизолированной топкой в металлическом коробе, которые можно располагать максимально близко к полу, включая паркет и плитку, к стенам. Такие модели сравнительно бюджетны и компакты, удобны тем, что можно установить их в любом помещении — отдельный фундамент им не нужен.

Отдельно стоящий. Камин, который не соприкасается своей основной частью со стеной. Как правило, это менее громоздкие очаги, которые часто располагают по центру комнаты. В зависимости от типа топлива дымоход может быть прикреплен к стене или потолку, а топка быть закрытой, частично или полностью открытой.

Подвесной. Такие камины делают из металла, они компактны, не касаются пола, топка “висит” на дымоходе, уходящем в потолок. Обычно это эффектные, минималистичные по дизайну модели, которые можно встретить в современных интерьерах. Их можно размещать не только внутри дома, но и снаружи — например, на террасе или веранде.

Двусторонний. Это классический камин, расположенный в стене, но со сквозным очагом, выведенным сразу в две комнаты. Бывают также более сложные трехсторонние варианты.

Автономный. Как правило, это камины, использующие альтернативные источники энергии — электричество и биотопливо, но бывают и нестационарные газовые модели. Они могут быть настенными, напольными, настольными и т. п. Такие модели мобильны и не требуют монтажа и сложных строительных работ.

По типу топлива

Дровяной — классический камин, который топят древесиной, пеллетами, торфяными брикетами, углем (в редких случаях).

Газовый — работает от горелки, подключенной к линии природного газа или баллонам с пропан-бутаном.

Электрический — по сути, это подключенный к сети обогреватель в виде камина, с иллюзией языков пламени.

Биокамин — очаг, в котором горит специальная жидкость на основе спирта.

Стили каминов

Сегодня стиль камина практически не зависит от его конструктивных особенностей — практически любой очаг можно гармонично вписать в интерьер.

Классика

Портал такого камина обычно изготавливается из камня (в том числе дорогих пород), кирпича или чугунного каркаса и имеет П-образную форму. Прямой, встроенный в стену дымоход не привлекает к себе внимание, часто его закрывают зеркалами, картинами или другим декором.

Камин с порталом в виде буквы “Д”, которая вырисовывается благодаря вытянутому основанию, на котором стоит более компактная топка. Для такого камина также характерны ниши для дров и деревянная полка. Традиционная облицовка — песчаник с углами, выложенные кирпичом.

Такой стиль предполагает использование современных материалов для облицовки — металла, жаропрочного стекла, камня — и лаконичные, часто бионические формы. Цвета выбирают простые, базовые: белый, графитовый, черный. Современные минималистичные камины могут быть как встроенными в стену, так и отдельно стоящими или подвесными.

Камин в русском стиле, как правило, близок к классическому, но предполагает более яркое оформление — например, изразцы или роспись по штукатурке.

Как сделать камин своими руками

Сделать традиционный камин своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, вполне возможно. Главное здесь — грамотное проектирование, четкие расчеты, подбор правильных материалов и строгое соблюдение правил безопасности.

“Собранный своими руками камин, даже с некоторыми огрехами и банальными решениями, может вызывать более теплые чувства, чем работа мастера. Он в любом случае потребует регулярного обслуживания, которое добавит хлопот при поддержании чистоты в доме. Но эффект стоит того”, — говорит Вардан Аратюнян, частный предприниматель, эксперт по печам и каминам.

Подготовка

Подготовительный этап включает в себя замеры помещения, создание подробных планов будущего камина, подбор материалов и составление сметы.

Проектирование и расчет

Прежде чем начинать строить дровяной камин, необходимо разработать его проект. Для этого нужно понимать, какие составные части у него есть. Примерный перечень обязательных элементов:

портал;

карниз;

каминный стол (защитная площадка на полу, на которой будет стоять вся конструкция);

топка;

под — место, где происходит горение дров;

колосник — решетка на поде;

зольник (поддувало);

задняя плита;

дымовая камера;

дымовой, или газовый, зуб (выступ, который не дает дыму выходить в комнату);

дымоход.

Отдельно необходимо позаботиться о футеровке — специальной внутренней отделке из огнеупорных материалов. Топочная камера со встроенным зольником может быть установлена на специальном кирпичном постаменте (высота — от 30 сантиметров), а образовавшееся внизу пространство можно использовать для хранения дров.

В целом составить проект несложно: нужно тщательно снять замеры в выбранной части комнаты и исходя из них рассчитать объемы будущего камина.

Бюджет

Конечная стоимость камина будет зависеть от цены материалов и оборудования.

Дорогим может быть, например, готовый дымоход. Его цена складывается из материала, производителя и метража. Самый бюджетный вариант — модульный стальной одноконтурный, сделанный в России : 120-сантиметровые фрагменты стоимостью около 300 рублей можно найти в магазинах популярных строительных сетей. Если брать дорогую керамическую трубу иностранного бренда, то счет может пойти на десятки тысяч рублей.

Если в доме есть рабочий кирпичный дымоход, можно воспользоваться им, и тогда дополнительные расходы не понадобятся. Главное — убедиться в его исправности и безопасности.

Сэкономить можно за счет облицовки камина — выбрав более бюджетные варианты. Одной из самых существенных статей расходов при самостоятельной работе могут стать стройматериалы, особенно учитывая рост цен на них — кирпич, глина, бетон и т.п. — и инструменты. По примерным подсчетам экспертов, самостоятельная постройка камина редко обходится меньше чем в 300 тысяч рублей.

Расположение

Выбирать место для камина нужно с учетом конструктивных особенностей помещения и дома в целом. Об этого будет зависеть и тип очага. Например, для популярных в последнее время каркасных домов подходят варианты с нулевым зазором или автономные, но традиционный камин, для которого нужен полноценный фундамент, такой постройке противопоказан. Важно представлять, куда и как будет выведен дымоход, какой длины и конструкции он понадобится в зависимости от расположения очага. Это, в частности, может помочь сократить лишние траты.

В остальном главное, чтобы открытый огонь, искры и вылетающие угольки не угрожали неизолированным стенам, полу, мебели вокруг и самим домочадцам. Для этого нужно рассчитать оптимальные расстояния от предметов обстановки и защитить все близлежащие покрытия специальными материалами. Не стоит устанавливать камин в непроветриваемой или очень маленькой комнате. Тепло от огня должно равномерно рассеиваться, не принося неудобств.

Когда место для камина определено, нужно начертить на полу площадку каминного стола (основания камина) и наметить отверстие для дымохода или трубы.

Инструменты и материалы

Все необходимое для постройки камина обычно есть в любом строительном или специализированном магазине. Примерный список инструментов:

мастерок,

печной молоток (с бойком с одной стороны) или болгарка,

отвес,

уровень,

правило,

рулетка,

гладилка,

шпатели,

мочальная кисть,

расшивка,

лопаты, миксеры и емкости для разведения строительных смесей,

тачка для перевозки тяжелых материалов, рамка для кирпичей и др.

Материалы:

шамотный (огнеупорный) кирпич,

керамический кирпич,

печная глина или огнеупорная смесь для кладки,

очищенный строительный песок,

цемент,

арматура,

печная дверца и заслонка,

металлический уголок,

материал для фундамента (бетон, красный кирпич, бутовый камень),

щебень или гравий,

при необходимости — готовый дымоход, трубы и т.п.

Количество материалов нужно рассчитывать по размеру камина. Как правило, на классический английский камин с дымоходом уходит примерно около 300 керамических кирпичей, 130 шамотных, четыре-пять мешков песка, один-два глины и один — цемента.

Создание камина

Когда проект готов и материалы закуплены, можно приступать непосредственно к работам. Возведение дровяного камина в частном доме начинают с подготовки фундамента.

Фундамент

Нужно вырезать в полу отверстие по разметке каминного стола, спроецировать ее в подполье, выкопать яму со смещением по 20 сантиметров в каждую сторону, дно утрамбовать и заполнить смесью песка с добавлением гравия.

Сам фундамент может быть из бетона (или пенобетонных блоков), красного кирпича или бутового камня. Для повышения прочности бетонной конструкции используют арматуру и металлические уголки.

Когда фундамент готов, перед началом кладки советуют положить на него гидроизоляцию.

Материалы

Перед тем как приступать непосредственно к кладке, важно понимать, какие материалы для какого этапа будут использоваться:

дно — каминная плита, камень или кирпич;

стенки и своды топки — шамотный кирпич на огнеупорном растворе;

горловина трубы — шамотный кирпич, чугун или нержавеющая сталь;

дымовой клапан — чугунная плита;

дымовой карниз — кирпич;

дымовая камера — шамотный или клинкерный кирпич, огнеупорный раствор, стальной профиль или сетка;

дымоход — кирпич, готовый — из нержавеющей стали или огнеупорной керамики;

карниз — натуральный камень, кирпич или др.;

противопожарное мощение перед камином — любой негорючий материал, например, лист металла или шпон камня.

Кладка

Кладка — основной этап, это строительство каркаса камина. Раствор для нее должен быть приготовлен на основе шамотной глины и кварцевого песка. Используемый кирпич специалисты советуют перед началом работ на несколько минут погрузить в воду: так в них не будет впитываться раствор, конструкция станет крепче.

Начинают с “подвального”, или “цокольного” ряда. Первый ряд ставится на ребро, остальные — плашмя.

Далее элементы укладывают в такой последовательности:

постамент;

топка (начиная с четвертого ряда);

карниз.

Детальные схемы-порядовки и видеоинструкции можно найти в интернете.

Дымоход

После каркаса можно приступать к строительству или установке готового дымохода. В сечении он должен быть равен 10 % от площади портала камина. Если дымоход кладут из кирпича, он должен постепенно сужаться, переходя в дымовую трубу. Для этого лучше заранее подобрать детальную схему. Важно армировать стенки, а также сразу же затирать все швы и удалять остатки раствора с внутренней стороны: в любой неровности позже будет скапливаться сажа.

Дымовую трубу на необходимой высоте сужают до одного кирпича и закрывают заслонкой. Сверху она должна быть надежно защищена от осадков, для этого используется колпак из оцинкованного листового металла.

Стоит помнить, что когда камин не используется, дымоход становится причиной сквозняков. Для избежания этого внутри устанавливаются специальные клапаны или задвижки. Их нужно не забывать открывать при разведении огня.

Виды дымоходов

В современном печном деле используют следующие основные разновидности дымоходов:

из огнеупорного кирпича,

одноконтурные стальные,

двухконтурные из нержавеющей стали с прослойкой из теплоизоляционного материала (сэндвич-труба),

керамические,

вермикулитовые (нержавеющая сталь, покрытая изнутри минералом вермикулитом),

эмалированные.

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Модульные стальные одноконтурные — самые бюджетные, особенно при небольшом метраже. Однако служат они не так долго, максимум 15 лет. Наиболее популярными сегодня считаются более дорогие сэндвич-конструкции и керамические дымоходы. Срок их службы составляет 20-30 лет.

Пошаговая инструкция