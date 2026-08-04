Как убрать жвачку с одежды в домашних условиях: проверенные способы

Жевательная резинка, прилипшая к одежде, не всегда означает, что вещь придется выбросить. В большинстве случаев удалить загрязнение можно дома, если правильно определить тип ткани и выбрать подходящий способ очистки. Какие методы действительно работают и как не испортить материал при обработке — в материале РИА Новости.

Удалить жевательную резинку с одежды непросто, потому что ее липкая полимерная основа буквально цепляется за волокна ткани. Пока она остается мягкой, попытки оттереть или соскоблить ее чаще всего только увеличивают площадь загрязнения и заталкивают липкую массу глубже в структуру материала. Чтобы этого избежать, сначала нужно изменить ее структуру: чаще всего жвачку охлаждают, чтобы она затвердела и стала крошиться, а в некоторых случаях используют умеренный нагрев, позволяющий аккуратно отделить ее от материала без лишних повреждений.

Что сделать перед тем, как убрать жвачку с одежды

Не стоит сразу пытаться оторвать жевательную резинку. Сначала лучше оценить материал вещи и выбрать подходящий способ очистки. То, что без последствий выдержит плотная джинса, может оказаться слишком агрессивным для шелка, шерсти или современной мембранной ткани. Кроме того, некоторые бытовые средства способны оставить пятна или повредить защитное покрытие одежды.

Перед тем как удалить жвачку с одежды:

Определите тип ткани по ярлыку производителя. Оцените, свежая жвачка или уже затвердевшая. Подготовьте инструменты: пластиковую карту, тупой нож или ложку, бумагу, кубики льда либо фен — в зависимости от выбранного способа. Любое химическое средство сначала протестируйте на незаметном участке ткани. Разложите одежду на ровной поверхности с хорошим освещением.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Ярлык на одежде © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Ярлык на одежде

Важно! Не стирайте вещь, пока жевательная резинка полностью не удалена. Вода и особенно последующая сушка могут закрепить остатки загрязнения в ткани.

Что нельзя делать:

не пытайтесь резко оторвать затвердевшую жвачку руками;

не гладьте загрязнение напрямую утюгом;

не используйте ацетон на ацетатных тканях;

не применяйте растворители без предварительной проверки стойкости красителя;

не трите свежую жвачку жесткой щеткой — она только глубже проникнет между волокнами;

не отправляйте одежду в сушильную машину до полного удаления липкой массы.

Как удалить жвачку с одежды: проверенные способы

Универсального способа не существует: многое зависит от ткани и от того, успела ли жвачка засохнуть. Но в большинстве случаев специалисты советуют сначала попробовать охлаждение. Этот метод считается одним из самых безопасных, поскольку не требует агрессивной химии и редко повреждает материал.

Кубики льда или морозильная камера

Если вещь можно убрать в морозильную камеру, это лучший вариант. Под действием холода жевательная резинка теряет липкость, становится твердой и обычно снимается гораздо легче.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка кладет футболку с жвачкой в морозильную камеру холодильника © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка кладет футболку с жвачкой в морозильную камеру холодильника

Порядок действий:

Если вещь помещается в морозильную камеру, сложить ее так, чтобы жвачка не касалась других участков ткани. Оставить одежду в морозильной камере на 1–2 часа либо приложить пакет с кубиками льда на 20–30 минут. Когда резинка полностью затвердеет, осторожно снять ее пластиковой картой, ложкой или тупым ножом; При необходимости повторить охлаждение. После удаления постирать изделие согласно рекомендациям на ярлыке.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка снимает затвердевшую жвачку с футболки с помощью пластиковой карты © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка снимает затвердевшую жвачку с футболки с помощью пластиковой карты

Важно! Не используйте острые предметы и не пытайтесь силой срезать жвачку. Намного безопаснее аккуратно поддевать ее тупым краем пластиковой карты, ложки или ножа, чтобы не повредить ткань.

Замораживающий спрей

Когда вещь слишком большая для морозильной камеры — например, пальто, пуховик или автомобильный чехол, — удобно воспользоваться специальным замораживающим спреем. Он быстро охлаждает только загрязненный участок и делает жвачку хрупкой.

Что нужно сделать:

Проверить действие средства на незаметном участке; Надеть перчатки; Распылить аэрозоль с расстояния 10–20 см (в соответствии с инструкцией производителя); Подождать несколько секунд, пока жвачка затвердеет; Снять ее пластиковой картой или деревянной лопаткой; При необходимости повторить процедуру.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка снимает жвачку с поверхности пальто с помощью деревянной лопатки © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка снимает жвачку с поверхности пальто с помощью деревянной лопатки

Важно! Не распыляйте средство на одежду, которая находится на человеке. Кроме того, пользоваться аэрозолем следует только в хорошо проветриваемом помещении.

Утюг через бумагу или картон

Если охлаждение не помогло полностью удалить жвачку, можно воспользоваться нагревом. Этот способ подходит для плотных хлопковых и джинсовых тканей, но требует аккуратности.

Порядок действий:

Подложить под загрязнение чистый картон или несколько слоев плотной бумаги. Вывернуть вещь наизнанку. Разогреть утюг до средней температуры и отключить подачу пара. На несколько секунд прижать подошву утюга к ткани, не двигая ее по поверхности. После того как жвачка перейдет на бумагу, удалить оставшиеся следы влажной салфеткой или небольшим количеством средства для мытья посуды. После очистки на ткани может остаться жирный след. Перед стиркой его рекомендуется обработать пятновыводителем.

Важно! Метод не подходит для шелка, шерсти, бархата, велюра, ворсовых тканей, а также материалов, чувствительёных к высокой температуре.

Фен или горячий воздух

Если утюга нет под рукой, подойдет фен. Он позволяет постепенно размягчить жевательную резинку и снять ее небольшими частями. Метод рекомендуется только для тканей, устойчивых к нагреву.

Что делать:

Включить фен на среднюю или высокую температуру. Направить поток горячего воздуха на загрязненный участок. Дождаться, пока жвачка станет мягкой и перестанет крошиться. Признак достаточного нагрева — жвачка легко отделяется пластами, но еще не начинает растекаться. Аккуратно снять ее пластиковой картой. Остатки удалить влажной салфеткой и постирать вещь.

Горячий уксус

Теплый белый уксус не растворяет жвачку полностью, но делает ее менее липкой и облегчает механическое удаление. Такой метод может использоваться для плотных тканей, устойчивых к воздействию слабых кислот, например хлопка, льна или джинсы. Деликатные ткани и изделия с эластаном обрабатывать уксусом не рекомендуется.

Порядок действий:

Подогреть белый столовый уксус до теплого состояния (не кипятить). Смочить ватный диск или чистую салфетку и аккуратно потереть жвачку. После размягчения снять остатки тупым ножом или картой. Тщательно промыть ткань водой перед стиркой.

Скотч или клейкая лента

Обычная клейкая лента иногда действительно помогает, но только если жвачка совсем свежая и еще не успела глубоко въесться в ткань.

Что нужно сделать:

Взять широкий скотч. Хорошо прижать его к жвачке. Быстро оторвать. Повторить несколько раз, пока большая часть загрязнения не останется на ленте. Если следы все же остались, воспользоваться морозильной камерой или льдом.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка оттирает жвачку с поверхности ткани с помощью скотча © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка оттирает жвачку с поверхности ткани с помощью скотча

Важно! Не применяйте двусторонний скотч: его клеевой слой может остаться на ткани и оставить дополнительное загрязнение.

Растворители и специальные средства

Растворители считаются методом "последнего выбора" и подходят лишь тогда, когда безопасные способы оказались неэффективными. Для обработки используют очищенный бензин, уайт-спирит или специальные средства для удаления клеевых загрязнений.

Перед применением необходимо проверить реакцию ткани на незаметном участке. Важно убедиться не только в стойкости красителя, но и в том, что средство не повреждает структуру материала.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка обрабатывает жвачку на куртке с помощью ватного диска с растворителем © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка обрабатывает жвачку на куртке с помощью ватного диска с растворителем

Порядок действий:

Провести предварительную проверку на скрытом участке. Смочить ватный диск небольшим количеством средства. Аккуратно обработать только загрязнение. Подождать 3–5 минут. Удалить размягченную жвачку пластиковым скребком. Тщательно промыть обработанное место водой и затем постирать изделие.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специальным очистителям для клея и липких загрязнений — они обычно действуют мягче, чем универсальные растворители.

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка убирает жвачку на куртке с помощью пластикового скребка © РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом Девушка убирает жвачку на куртке с помощью пластикового скребка

Важно! Использовать ацетон без уверенности в составе ткани не стоит. Он может повредить некоторые синтетические материалы и оставить необратимые дефекты.

Как убрать след от жвачки после удаления

Даже если сама жевательная резинка успешно удалена, на ткани могут остаться жирные компоненты, красители или тонкая липкая пленка. Именно они чаще всего становятся причиной появления заметного пятна после стирки. Поэтому окончательную очистку лучше проводить сразу после удаления жвачки.

Для удаления остаточного загрязнения рекомендуется действовать поэтапно:

Осторожно снять оставшиеся липкие частицы мягкой тканью; Нанести на загрязнение немного средства для мытья посуды, слегка втереть его и оставить примерно на 10–15 минут; Смыть средство теплой водой, если такой уход допускается производителем; При необходимости обработать участок подходящим пятновыводителем; Постирать одежду в рекомендованном режиме.

Если след оказался стойким, помогут специальные средства:

кислородный пятновыводитель — для большинства тканей;

— для большинства тканей; энзимный состав — для хлопка и синтетики (не подходит для шерсти и шелка);

— для хлопка и синтетики (не подходит для шерсти и шелка); хозяйственное мыло — для свежих и небольших загрязнений.

После стирки внимательно осмотрите ткань при хорошем освещении. Если след еще заметен, повторите обработку. Только убедившись, что пятно исчезло полностью, можно сушить вещь или гладить ее.

Как удалить жвачку с разных видов ткани

Материал одежды во многом определяет безопасный способ очистки. Метод, который безопасен для джинсов, может безвозвратно испортить шелковую блузку или мембранную куртку. Поэтому перед началом очистки важно учитывать особенности ткани и рекомендации производителя.

Советы по удалению жвачки с разных видов ткани Вид ткани Безопасные способы Чего избегать Джинса, хлопок Кубики льда, морозильная камера, утюг через бумагу, фен, теплый уксус Сильное соскабливание острым ножом Шерсть, шелк Локальное охлаждение, профессиональная химчистка Утюг, фен, уксус, ацетон, бензин Синтетика Лед, замораживающий спрей, специализированные очистители Высокая температура, агрессивные растворители Мембранные ткани Локальное охлаждение Сильный нагрев, растворители, длительное замачивание

Джинса и хлопок

Хлопок и деним относятся к наиболее устойчивым материалам, поэтому для них подходит большинство домашних способов удаления жвачки. Наиболее безопасными считаются замораживание в морозильной камере или обработка льдом. Если после охлаждения часть загрязнения осталась, можно воспользоваться методом с утюгом через бумагу либо обработать участок теплым столовым уксусом. После удаления жвачки желательно сразу постирать одежду — это поможет избавиться от возможных жирных следов.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Жвачка на джинсах © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Жвачка на джинсах

Шерсть, шелк и другие деликатные ткани

Деликатные материалы требуют особой осторожности. Они легко повреждаются при высокой температуре и могут потерять внешний вид после контакта с растворителями.

Для таких тканей лучше отказаться от:

ацетона;

бензина;

уайт-спирита;

горячего уксуса;

сильного нагрева утюгом или феном.

Если жвачка глубоко въелась в волокна, безопаснее сразу доверить вещь химчистке.

Синтетика, мембранные ткани и верхняя одежда

Современные синтетические ткани отличаются по составу и устойчивости к внешним воздействиям. Некоторые виды полиэстера хорошо переносят охлаждение, тогда как другие материалы могут деформироваться даже при умеренном нагреве.

Особую осторожность необходимо соблюдать с мембранными куртками и спортивной одеждой. Агрессивные растворители способны нарушить защитное покрытие, а высокая температура — повредить клеевые швы и саму мембрану. Для таких изделий предпочтительнее использовать локальное охлаждение или специальные средства, рекомендованные производителем.

Если вы сомневаетесь, как поведет себя ткань, всегда начинайте с самого щадящего способа — охлаждения. В большинстве случаев именно он позволяет удалить жвачку без риска для материала.

Когда лучше обратиться в химчистку

Домашние способы подходят далеко не всегда. Если вещь дорогая, изготовлена из сложного материала или имеет специальную отделку, самостоятельная очистка может привести к необратимым повреждениям.

Лучше сразу доверить изделие специалистам, если жвачка прилипла к:

кашемиру;

шелку с пропиткой;

натуральной коже;

замше;

натуральному меху;

мембранной одежде с клеевыми швами;

изделиям с декоративной вышивкой, пайетками или термопечатью.

© Shutterstock/FOTODOM / deepblue4 Химчистка © Shutterstock/FOTODOM / deepblue4 Химчистка

Также химическая чистка предпочтительна, если:

жвачка уже расплавилась после воздействия высокой температуры;

были использованы растворители, после которых изменился цвет ткани;

загрязнение занимает большую площадь;

вещь имеет маркировку Dry Clean Only.