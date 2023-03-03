Как сделать забор своими руками: виды, требования, пошаговая инструкция

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Установка ограждения вокруг дома или на даче - посильная задача не только для профессионалов. Как сделать красивый и надежный забор своими руками, какие варианты конструкций существуют, а также пошаговая инструкция - в материале РИА Новости.

Забор своими руками

Прочный и надежный забор позволяет не только визуализировать границы территории, но и служит защитой от посторонних глаз или незваных гостей. При этом заменить старую, уже отслужившее свое конструкцию на новую или возвести забор с нуля могут не только профессионалы. При желании и наличии определенных навыков можно попробовать справиться с этой задачей и собственными силами.

Виды заборов

Сначала нужно определиться с тем, какой материал больше всего подходит для строительства забора на конкретном участке. На выбор могут повлиять многие факторы, например, общий стиль строений или то, какую степень защищенности объекта рассчитывает получить в итоге его владелец.

"Важный момент, который может облегчить выбор – это единая архитектурная концепция поселка. При покупке земли вас могут познакомить с ней и предложить подписать соответствующий документ, в таком случае у вас будут четкие рекомендации как по материалу, так и по цвету, – комментирует технический специалист торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев. – В случае несоблюдения правил администрация поселка вправе потребовать демонтаж"

Например, если человек желает полностью отгородиться от соседей или защитить свою территорию от любопытных взглядов с улицы, ему стоит сделать выбор в пользу сплошного ограждения. Если же конфиденциальность не играет решающей роли, можно обратить внимание на более бюджетные и простые материалы (к примеру, сетка-рабица и так далее).

Бетонный

Один из наиболее надежных, долговечных и практичных вариантов - это забор, выполненный из бетона. Не обязательно это должна быть серая, невзрачная монолитная конструкция. Бетонные заборы могут быть наборными, выполненными из блоков и так далее. Каждый из них имеет свои особенности в процессе монтажа.

Внешний вид современных бетонных заборов давно перестал описываться в терминах типа “скучный” и “некрасивый”. При желании для такого ограждения можно подобрать нужную декоративную отделку (например, имитирующую кирпичную конструкцию или стилизованную “под дерево”).

По сравнению с многими другими применяемыми в строительстве материалами ограждение из бетона - не самый бюджетный вариант (особенно если хочется придать забору более привлекательный вид). К тому же нужно учитывать, что подобные конструкции могут затенять участок.

"Тенденции архитектуры и дизайна в ИЖС демонстрируют нам уход от тяжелых и глухих конструкций, которые были принято сооружать в 1990-х годах. В основном из соображений безопасности люди огораживали свои участки высокими и прочными заборами. Сейчас, наоборот, многие стремятся к простору и открытости. Если участок охраняемый, то часто можно увидеть или низкую живую изгородь, или отсутствие забора вовсе", - отмечает Станислав Гапеев.

Кирпичный

К числу наиболее популярных и привлекательных с визуальной точки зрения относится забор из кирпича. Как и бетонные конструкции, кирпичные ограждения прочны и долговечны. При этом нужно учитывать, что данный материал достаточно восприимчив к различным видам атмосферных воздействий. Например, вода способна проникать внутрь материала. Когда столбик термометра опускается ниже нуля, она замерзает, расширяется и разрушает кирпич изнутри. В народе в таком случае говорят, что кирпич "стреляет".

Но если сделать выбор в пользу подходящего материала и выполнить монтаж такого ограждения по всем правилам, то, как уверяют эксперты, кирпичный забор способен простоять века. Так, низким уровнем водопоглощения обладает клинкерный кирпич, а дополнительную защиту от влаги кирпичному забору помогут обеспечить специальные средства, которыми стоит регулярно обрабатывать сооружение.

"Для возведения красивого и крепкого забора отлично подойдет кирпич ручной формовки. В его крупных внутренних порах достаточно места для расширения воды без разрушения кирпича изнутри. Также он хорошо переносит перепады температуры и не требует дополнительного декорирования", – отмечает руководитель направления "Строительная керамика" компании “Славдом” Александр Пототранный.

Также при строительстве кирпичного забора основной материал можно успешно сочетать с другими элементами (профнастил, кованые решетки и т.д.), а внешний вид готового сооружения зачастую не нуждается даже в дополнительном декоре.

Один из основных недостатков кирпича как строительного материала - достаточно высокая стоимость. В большинстве случаев возведение такого забора - процесс довольно длительный, а большой вес готовой конструкции требует прочного и надежного фундамента.

Самостоятельно построить ограждение из кирпича сможет лишь тот, у кого уже есть опыт выполнения подобных работ. В противном случае лучше доверить эту задачу опытному каменщику, который сделает аккуратную и ровную кладку, чтобы готовый забор прослужил много лет.

Деревянный

Деревянные ограждения выглядят не столь внушительно и надежно, как заборы из кирпича или бетона. Их могут повредить насекомые, с течением времени на них могут появиться трещины, не говоря уже о том, что древесина имеет свойство гнить. Продлить срок службы такого ограждения призваны специальные средства, обработка которыми, к примеру, защитит ограждение от насекомых или плесени.

Существует несколько разновидностей деревянного забора. Это может быть ограждение из штакетника или реек, сквозное или глухое (например, если прибивать доски попеременно с обеих сторон будущего забора) и так далее. Деревянные заборы также могут иметь интересный, достаточно оригинальный дизайн (фигурно оформленные верхушки досок, необычный способ их установки и другие варианты).

Для строительства самого простого деревянного забора необходим минимум инструментов и оборудования. Главное - выбрать наиболее подходящую для этой цели древесину. Считается, что лучше всего для строительства забора подходит дуб, ясень или, к примеру, лиственница.

Металлический

Металлические заборы - один из наиболее востребованных видов ограждений. Их ценят за прочность, надежность, простоту в установке и так далее. Вместе с тем их главный недостаток - это склонность к коррозии, а потому металлические конструкции зачастую требуют особого защитного покрытия.

Есть множество разновидностей ограждений из металла, которые отличаются как по своему внешнему виду и цене, так и по основным свойствам.

Например, забор-жалюзи сочетает в себе свойства глухого ограждения (практически закрывает происходящее на участке от посторонних глаз, при этом изнутри сохраняется неплохая обзорность) и сквозного (участок при этом меньше затенен, сохраняется циркуляция воздуха). Детали такого забора расположены под углом к основной конструкции, что напоминает жалюзи на окнах.

Материалом для строительства забора нередко служит и металлический евроштакетник. Он внешне похож на профнастил, однако если последний представляет собой цельные листы, то евроштакетник выполнен в виде отдельных секций. Он прост в монтаже (но надо быть осторожным, чтобы не повредить материал), прекрасно смотрится на участке, пропускает воздух и свет. Располагать секции можно различными способами, что обеспечивает разнообразие внешнего вида заборов. А служит ограждение из такого материала заметно дольше, чем деревянное.

При этом нужно учитывать, что использование евроштакетника практически не позволяет сделать забор полностью глухим.

Металлическое ограждение также может быть выполнено из профнастила. Материал представляет собой относительно тонкие, но при этом прочные стальные листы. Это весьма популярный стройматериал, который активно используется не только для ограждения участка, но и, к примеру, в качестве доступного кровельного материала.

Забор из профнастила выходит достаточно бюджетным, его можно легко и быстро собрать, он неприхотлив в уходе, разнообразен по внешнему виду. Из недостатков - если профнастил повредить (например, поцарапать), он быстро выходит из строя. А слишком тонкий материал либо неправильно смонтированная конструкция может быть повреждена сильным ветром.

Еще одна разновидность металлических ограждений известна как заборы в стиле “ранчо”. Они представляют собой конструкции из горизонтальных планок с просветами, которая не затеняет участок, напоминает о классическом стиле Дикого Запада, но в более современном прочтении.

Как и в случае с забором из евроштакетника, традиционно ограждения данного формата выполнялись из дерева, однако использование в качестве стройматериалов металлических ламелей позволяет сделать забор более прочным и долговечным. При желании можно выбрать ограждение, стилизованное под деревянную изгородь или остановиться на любом другом оттенке из достаточно широкой палитры. Расстояние между ламелями можно регулировать при монтаже, однако полного уединения добиться все же не удастся. Да и в качестве защитного ограждения такой забор тоже вряд ли подойдет.

Декоративный

С задачей создать оригинальное, отличающееся необычным внешним видом ограждение прекрасно справляются всевозможные декоративные заборы, которые могут быть выполнены из самых разных материалов. Это и дерево, и металл, и камень, и даже, при желании, подручные средства. Фантазия при этом ограничивается разве что возможностями используемого в строительстве материала, а также общим стилистическим оформлением участка и расположенных на нем построек.

Нередко безопасность и защита территории при установке таких ограждений отходит на второй план. Декоративные заборы помогают визуально выделить отдельные зоны или акцентировать внимание на определенном объекте. Поэтому их часто можно увидеть не только по периметру всего участка, но и, к примеру, вокруг цветочной клумбы или грядок.

Из поливинилхлорида

Среди преимуществ данного материала - его доступность, скорость монтажа, простота в уходе и так далее. Вдобавок такое ограждение не представляет интереса для насекомых, оно практически не чувствительно к капризам погоды и, например, не выгорает на солнце.

Если говорить о недостатках, то на ограждении из пластика достаточно заметны загрязнения, его бывает нетрудно сломать. Всегда существует риск столкнуться на рынке с некачественным материалом, который не будет обладать заявленными свойствами (может деформироваться, менять цвет и так далее).

« “Одна из последних новинок на рынке - это инновационный материал, полимерный профиль из переработанного пластика. За счет того, что в данный профиль не добавляется песок и опил, он более долговечный, чем деревянный или металлический, не подвержен коррозии, огнестойкий, абсолютно влагостойкий, устойчив к гниению, сколам, трещинам и паразитам”, - рассказывает собственник компании "Термопласт - С" Татьяна Чайка.

Из поликарбоната

Забор на участке можно выполнить и из поликарбоната - современного гибкого и легкого полимерного материала. Такое ограждение пропускает свет, но при этом сохраняет конфиденциальность того, что происходит на охраняемой им территории. Поликарбонат можно сочетать с металлическими или, к примеру, кирпичными деталями конструкции.

Основные плюсы материала:

- устойчив к негативному воздействию влаги и других факторов;

- простой уход;

- широкий выбор оттенков и возможность выбрать степень прозрачности материала, его толщину и т.д.;

- хорошо поглощает звуки и так далее.

К наиболее весомым недостаткам относятся:

- поликарбонат нужно комбинировать с другими материалами, наиболее выигрышно смотрится сочетание с металлическими элементами, но такое ограждение не будет бюджетным;

- при длительном воздействии высоких температур имеет свойство расширяться. Это важно учитывать при монтаже забора;

- несмотря на относительную прочность материала на нем легко появляются царапины и сколы.

Из сетки-рабицы

Забор, выполненный из закрепленной на опорах сетки-рабицы - один из наиболее бюджетных вариантов ограждений. Несмотря на кажущуюся простоту данного забора, справиться с монтажом в одиночку не всегда получается. Необходим по крайней мере один напарник, который поможет не только растягивать сетку, но и быстро и аккуратно закреплять ее на установленных опорах. Также забор из рабицы может быть секционным, для этого участки сетки необходимо закрепить на специальном каркасе.

Альтернативой забору из рабицы может стать ограждение из сварной сетки, который может быть как натяжным, так и монтироваться из отдельных секций. Такое ограждение отличается более высокой прочностью и долговечностью (прежде всего это касается более дорогого оцинкованного варианта, а также сетки с полимерным покрытием), способно выдержать даже сильные порывы ветра, однако для любителей глухих заборов данный материал, конечно, не подойдет.

Для того, чтобы придать обоим вариантам ограждения более привлекательный внешний вид, их можно декорировать вьющимися растениями.

Из шифера

На рынке представлено несколько видов этого материала, которые отличаются как по внешнему виду (плоский или волновой), так и по своему составу.

Забор из шифера можно установить по относительно доступной цене, он практически не деформируется под солнечными лучами или в условиях низких температур и может прослужить очень долго. При этом нужно помнить, что если в шифере содержится асбест, то многие манипуляции с ним (например, нарезка) необходимо выполнять только со средствами защиты.

При всей своей внешней внушительности шифер - материал довольно хрупкий и при вертикальном расположении не всегда стойко переносит серьезную нагрузку.

Из подручных материалов

В строительный материал для возведения забора при желании могут превратиться самые разные и, казалось бы, совсем не предназначенные для этого предметы. Например, старые пластиковые или стеклянные бутылки, прутья и ветки, поддоны и так далее.

Первое и самое главное преимущество такого забора - его несомненная экономическая выгода. Порадует подобное ограждение и всех поклонников оригинальных решений: при наличии желания и изрядной доли фантазии можно и плетень вокруг участка сплести, и частокол из ненужных бревен поставить. и выложить узор на ограждении стеклянной тарой различных цветов, и даже создать вокруг участка прекрасную живую изгородь.

Основные требования к забору на участке

Свод правил 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения" (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения). Перед тем, как приступить к выбору материала и непосредственно к строительству забора, необходимо уточнить основные требования, которые предъявляются к возводимому на участке ограждению. Максимальная высота забора, его расположение относительно других построек - все это и многое другое прописано в соответствующих документах, например, в строительных и санитарных, а также противопожарных нормах. Один из таких документов - это53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения" (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения).

Если кратко сформулировать основные принципы, то любой забор не должен мешать соседям, а также представлять опасность (в том числе - пожарную) как для своего владельца, так и для других людей (например, случайных прохожих). Разные требования и рекомендации также действуют в отношении ограждений внутренних (то есть разделяющих два соседствующих участка) и внешних (защищают территорию со стороны дороги и т.д.)

Как прописано в указанном своде правил, “по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения. Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков”.

При установке забора необходимо следить и за соблюдением противопожарных норм. В основном это заключается в том, чтобы выдерживать предписанное расстояние между забором и объектами капитального строительства (под данное определение, к примеру, попадает жилой дом). Причем точное количество метров между ними будет зависеть от материала.

Например, если и забор, и строение выполнены из материалов, которые не относятся к числу горючих, то их можно расположить на расстоянии минимум 6 метров друг от друга.

О том, на каком расстоянии от забора должны располагаться другие размещенные на участке объекты и постройки - в инфографике.

Как построить забор своими руками

Далеко не со всеми материалами даже опытный человек сможет справиться в одиночку, не исключено, что понадобится помощь дополнительных работников, а специализированная техника.

При строительстве забора важно учитывать такие факторы, как глубина промерзания грунта на участке, где будет установлено ограждение, нагрузка, которая ляжет на фундамент или опоры (она складывается не только из веса используемого при строительстве материала, но и, как в случае со сплошными заборами, из давления ветра), тип почвы и многое другое.

Подготовительные работы

Подготовительный этап при строительстве забора включает в себя следующие задачи:

- разметка участка. Прежде, чем приступить непосредственно к работам, необходимо точно определить границы участка. Чтобы не ошибиться на данном этапе, можно пригласить профессионалов.

Территорию, на которой будет возводиться забор, лучше предварительно подготовить: убрать траву и кустарники, которые обосновались на границах участка, а месторасположение будущего ограждения на первоначальном этапе можно обозначить простыми деревянными колышками с натянутым между ними шнурком (прежде всего - в местах угловых опор).

Также на данном этапе станет понятно, существует ли на участке уклон, насколько он сильный и нуждается ли территория в выравнивании.

- выбор высоты и уровня забора. Высота ограждения, разделяющего два соседних участка, регулируется упомянутыми выше нормативами. Чтобы избежать возможных конфликтов, стоит предварительно встретиться с владельцами смежных территорий и обговорить с ними все детали “общего” забора.

Высота внешней ограды остается на усмотрение владельца участка, однако тут важно убедиться, что ограждение не будет слишком затенять территорию. Наиболее оптимальной считается высота в два метра.

Выбор материала

Выбор материала для строительства забора должен быть продиктован прежде всего практическими соображениями и учитывать не только желаемые характеристики ограждения, но и стоимость тех материалов, из которых он будет сделан. Также необходимо определиться с тем, будет ли возводимый забор глухим или с просветами.

При выборе материала также необходимо учитывать и особенности территории, особенно если речь идет о заборе из таких тяжелых материалах как бетон или, к примеру, кирпич.

Заливка фундамента

Существует несколько основных типов фундамента под заборы, на выбор которых влияет как материал самого ограждения, так и другие факторы. На фундамент приходится существенная нагрузка, а потому от того, насколько качественно он будет выполнен, во многом зависит то, как долго ограждение прослужит своему владельцу.

Наиболее простой и бюджетный - это столбчатый фундамент, который состоит из скважин, в которые будут установлены опоры будущего забора. Данный вид предназначен для достаточно легких ограждений, к примеру, из сетки-рабицы.

Второй не менее популярный тип фундамента - это ленточный. Для его создания нужны уже не скважины, а траншея во всю длину забора, глубина которой зависит от уровня грунтовых вод, рельефа территории и прочих параметров. Этот вид фундамента выходит более затратным, но при этом - более универсальным, способным выдержать куда более весомые конструкции.

Также фундамент для забора может быть комбинированным, каменным и т.д.

Установка столбов

Самый простой способ это сделать - просто вбить столбы в землю, однако подобный способ подходит лишь для невысоких или небольших по весу оград (а также временных или декоративных ограждений) и не отличается долговечностью.

Опоры также можно забетонировать, полностью или частично. Это займет больше времени и потребует больше сил и денег, но вместе с тем обеспечит готовому забору более длительный срок службы и подойдет для ограждений даже из самых тяжеловесных материалов.

Сами опоры также могут быть выполнены из различных материалов: из дерева, металла, бетона либо кирпича. Для того, чтобы продлить срок их жизни, опоры можно обработать перед установкой: деревянные - для защиты от гниения, металлические - от коррозии. Расстояние между опорами во многом будет зависеть от того, из какого материала планируется выполнять секции: чем тяжелее - тем меньше стоит делать пролеты.

Рекомендуется начинать с установки угловых столбов, а после - переходить к промежуточным.

Установка секций

Многие заборы не монтируются сплошным массивом, а состоят из энного количества одинаковых по размеру секций. Секционный забор подходит и для участков, рельеф которых отличается заметным перепадом высот. Но в данном случае человеку может потребоваться помощь специалистов.

Особенности монтажа таких заборов зависят от выбранного материала, а большой выбор разнообразных вариаций представляет широкий простор для творчества.

Идеи заборов для дома или дачи

Многообразие современных стройматериалов позволяет создать на участке забор практически любой формы и стиля.

Законодательные нормативы при установке забора

Существует ряд документов, которыми можно руководствоваться в процессе возведения заборов на участке. Среди них: