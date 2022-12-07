Символ Нового 2023 года: как сделать фигурку кролика своими руками

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Символом Нового года-2023 стал кролик, которого легко можно выполнить самому и украсить такой поделкой новогоднюю елку. Как сделать игрушку в виде кролика своими руками из ткани, меха и других подручных материалов, а также много фото готовых игрушек — в материале РИА Новости.

Кролик своими руками

Созданные своими руками поделки в виде кролика станут не только прекрасным новогодним украшением, но и уместным праздничным подарком родным или друзьям. Уровень сложности при этом можно варьировать в зависимости от своих умений и навыков. Совсем необязательно с ходу браться за сложные игрушки, для начала можно попробовать простые техники и материалы, которые не требуют особого мастерства.

К созданию новогоднего украшения в виде кролика можно приобщить и самых юных членов семьи. Для детей самостоятельно сделать украшение на елку или сшить мягкую игрушку - настоящее событие, а малышам, которым еще рано держать в руках иголку с ниткой, можно предложить проявить фантазию в создании новогодней открытки.

Как сделать поделку кролика к Новому году

При желании поделку, изображающую символ наступающего года, можно выполнить из самых разных, но в большинстве своем - очень простых и доступных каждому материалов.

Из бумаги

Первое, что наверняка приходит на ум многим родителям, когда речь заходит о создании поделок с детьми - это, конечно, изделия из бумаги. Например, новогодняя открытка.

Необходимые материалы:

белая плотная бумага;

цветная бумага;

клей;

карандаш;

ножницы;

ручки, цветные карандаши или фломастеры (чтобы подписать открытку).

Шаг 1 - сложить лист белой бумаги пополам. Шаг 2 - из цветной бумаги вырезать все необходимые элементы (это может быть фигурка самого кролика, цветы и трава вокруг него и так далее). Каким именно будет кролик на открытке - зависит лишь от полета фантазии автора поделки. Шаг 3 - аккуратно приклеить все элементы на открытку, дать высохнуть клею. При необходимости можно дорисовать нужные детали композиции карандашами или фломастерами, а также, например, приклеить кролику пушистый хвостик из помпона или меха. Шаг 4 - подписать открытку.

© Pexels/Artem Podrez Ребенок вырезает из бумаги © Pexels/Artem Podrez Ребенок вырезает из бумаги

Еще один вариант поделки из бумаги - это праздничная гирлянда.

Необходимые материалы:

бумага (белая или цветная);

карандаш;

ножницы;

скотч;

нитка или шнур.

Шаг 1 - нарисовать фигуру кролика, которая и станет основой будущей гирлянды. Шаг 2 - вырезать нужное количество таких элементов из белой или цветной бумаги. Каждого кролика можно дополнительно раскрасить или украсить до того, как приступать к сборке гирлянды. Шаг 3 - собрать гирлянду. Например, бумажных кроликов можно аккуратно закрепить на нитке при помощи скотча.

Необычных кроликов можно сделать и при помощи оригами. Существует множество схем разной степени сложности, над некоторыми из которых придется потрудиться как детям, так и взрослым. Из материалов для этого зачастую необходима лишь бумага (белая или цветная), а также ловкость и немного внимательности, чтобы четко следовать инструкциям.

Из картона

Картон отличается большей плотностью, чем обычная бумага, а потому и поделки из него выходят более долговечные. Например, объемная фигура кролика, которую можно поставить под новогоднюю елку. Картон можно использовать как обычный, так и цветной.

Необходимые материалы:

картон;

карандаш;

клей;

ножницы.

Шаг 1 - выбрать форму заготовки в виде кролика. Шаг 2 - нарисовать и вырезать несколько штук (примерно 6-7) одинаковых фигур. Шаг 3 - склеить фигуры между собой так, чтобы они полностью совпадали и в итоге получился объемный кролик.

Готовую поделку можно украсить: повязать кролику шарф или ленту, раскрасить его красками и так далее.

© Pixabay / KRiemer Кролики из картона © Pixabay / KRiemer Кролики из картона

Из стаканчика

У настоящих мастеров вторую жизнь может обрести практически любая вещь. Например, одноразовый бумажный стаканчик, который можно использовать для создания двух вариантов игрушки, инструкции по созданию которых будут отличаться лишь нюансами.

Необходимые материалы:

бумажный стаканчик (лучше выбирать белые однотонные, без рисунка)

карандаши или фломастеры;

цветная или белая бумага;

ножницы;

простой карандаш;

клей.

Также можно использовать и дополнительные материалы, например, сделать кролику пушистый хвостик или сделать длинные нижние лапки из шнурков.

Шаг 1 - выбрать вариант игрушки. Если расположить стакан вверх дном, получится просто забавная поделка, если наоборот - кролика можно будет использовать как полезную емкость, в которую можно сложить пуговицы, монетки и другие предметы. Шаг 2 - нарисовать на стакане мордочку кролика или вырезать нужные детали из бумаги, приклеив их. Можно и совместить, к примеру, мордочку нарисовать, а вместо глаз приклеить красивые бусинки. Шаг 3 - вырезать уши из бумаги и приклеить к верхней части стакана. Шаг 4 - вырезать лапки и приклеить к нижней части поделки. Прикрепить хвостик кролику.

© Pixabay / LMoonlight Кролик из бумажного стаканчика © Pixabay / LMoonlight Кролик из бумажного стаканчика

Из ткани

Существует множество вариантов тематических праздничных поделок из ткани, основой для которых является символ наступающего года. Так, ребенка наверняка порадуют миниатюрные кролики из ткани, которых под силу сшить даже начинающим мастерам.

Необходимые материалы:

ткань;

простой карандаш;

картон;

мелок для разметки по ткани;

ножницы;

иголка с ниткой;

наполнитель;

лента (для крепления и для украшения игрушки).

Шаг 1 - сделать картонную заготовку и дважды обвести ее по ткани мелком. Шаг 2 - вырезать две стороны кролика, аккуратно сшить их между собой и заполнить наполнителем (например, кусочками ненужной больше ткани или ватой). Совсем не обязательно выбирать ткань таким образом, чтобы готовая игрушка смотрелась реалистично. Очень оригинально выглядят игрушечные кролики из полосатой ткани, материала в клетку или в цветочек и других столь же необычных расцветок. Шаг 3 - пришить петельку из ленты, а также сделать кролику бантик из ленты того же или другого цвета.

© Pexels/Antoni ShkrabaAntoni Shkraba Игрушки из ткани © Pexels/Antoni ShkrabaAntoni Shkraba Игрушки из ткани

Еще одна вариация новогодней поделки в кроличьем стиле - это мешочек из ткани, в который можно положить сладости или приятные мелочи в подарок.

Необходимые материалы:

два вида ткани (один - однотонный, основа, второй - с принтом, для внутренней части ушей);

карандаш или мелок;

ножницы;

лента;

иголка с ниткой.

Шаг 1 - вырезать все необходимые детали из ткани. Для создания самого простого мешочка потребуется 4 одинаковых детали прямоугольной формы и 4 детали для ушей (внутреннюю часть уха можно сделать из ткани с принтом, тогда соотношение “ушных” деталей будет 2 на 2) Шаг 2 - сделать уши, для этого сшить попарно детали для внешней и внутренней стороны. Вывернуть ушки, прогладить утюгом. Шаг 3 - взять две основные детали, между ними разместить ушки ( в центре, на расстоянии примерно 1 см друг от друга, кончиками ушей вниз) и сшить их таким образом. Шаг 4 - сшить оставшиеся две детали. Обе заготовки вывернуть, проутюжить. на детали без ушек вышить или нарисовать мордочку кролика. Шаг 5 - совместить получившиеся детали таким образом, чтобы после выворачивания цветная часть ушек оказалась повернута в ту же сторону, что и мордочка. Сшить их. Шаг 6 - получившийся мешочек можно наполнить подарками и завязать красивой лентой.

Из фетра

Красивые игрушки в виде кролика для Нового года можно сшить и из фетра. Один из вариантов - создать простые объемные фигурки символа наступающего года, которые можно будет повесить на елку. Порядок действий практически такой же, как при изготовлении игрушки из ткани.

Необходимые материалы:

фетр;

простой карандаш;

бумага (для создания выкройки);

ножницы;

нитки в тон фетру;

наполнитель;

лента (для крепления);

декор (при желании).

Шаг 1 - нарисовать простым карандашом на бумаге нужную фигуру кролика. вырезать ее. Это будет основа игрушки. Шаг 2 - перенести шаблон на фетр и вырезать две одинаковые детали. Шаг 3 - сшить две половинки кролика. Шаг 4 - набить кролика наполнителем (самый распространенный вариант - синтепон) Шаг 5 - пришить ленту, чтобы кролика можно было повесить на елку. При желании игрушку можно украсить вышивкой, сделать на шее кролика бантик, вышить бисером или бусинками и т.д.

© Pixabay / Innviertlerin Кролики из фетра © Pixabay / Innviertlerin Кролики из фетра

Из ниток

Прекрасным дополнением к новогоднему подарку станет оригинальная открытка. Например, из разноцветных ниток. Для этих целей вполне можно использовать даже ненужные остатки, которым сложно найти другое применение.

Необходимые материалы:

два листа плотной белой бумаги;

разноцветные нитки;

клей;

ножницы;

скотч.

Шаг 1 - вырезать из бумаги два одинаковых по размеру прямоугольника. Шаг 2 - на одном прямоугольнике в центре вырезать фигуру кролика по выбранному шаблону. Шаг 3 - на другой лист бумаги горизонтально выложить нитки и закрепить их справа и слева скотчем таким образом, чтобы при совмещении листов они полностью совпадали с фигурой кролика (а скотч при этом не был бы виден). Шаг 4 - приклеить сверху на лист с нитками вторую половину с вырезанным отверстием в виде кролика. Открытка готова!

Из папье-маше

С помощью техники папье-маше можно создавать прекрасные игрушки из различных видов бумаги. В том числе - и в виде кроликов, внешний вид которых зависит от мастерства и фантазии автора.

Существуют различные виды папье-маше, каждый из которых требует соблюдение определенной технологии. Две наиболее популярные из них - это создать нужную фигуру, слой за слоем обклеивая заготовку пропитанными клеем кусочками бумаги, либо слепить поделку из бумажно-клеевой массы.

Необходимые материалы:

ненужная бумага или картон;

клей ПВА;

жесткая проволока;

фольга;

краски.

Шаг 1 - сделать из проволоки каркас будущей игрушки, нарастить объем при помощи фольги. Небольшие игрушки можно делать и без каркаса, просто вылепляя из бумажной массы нужные детали. Шаг 2 - приготовить массу для лепки. Один из рецептов - это покрошить бумагу (подойдут салфетки, лотки от яиц и другие) на мелкие кусочки, залить водой и подождать, пока бумажная масса пропитается влагой. После этого ее нужно поставить на огонь и 5-10 минут проварить. Затем - слить лишнюю воду и добавить клей (пропорции - приблизительно 1 к 2 соотношения клей-бумага). Некоторые мастера советуют добавить немного толченого или растертого мела либо муки. Шаг 3 - все как следует перемешать, чтобы получилась однородная масса, напоминающая глину. Из этой массы следует вылепить детали кролика и соединить их при помощи проволочного каркаса. Шаг 4 - выровнять поверхность, ведь игрушка из папье-маше на данном этапе отличается очень бугристым неровным верхним слоем. Это можно сделать, точечно подклеивая в нужные места небольшие кусочки бумаги, затем пройтись наждачной бумагой, а после - покрыв всю игрушку слоем клея или шпатлёвки. Шаг 5 - раскрасить получившуюся игрушку.

© Unsplash/James Lee Кролики из папье-маше © Unsplash/James Lee Кролики из папье-маше

Из меха

Очаровательная игрушка в виде кролика из искусственного меха или приятного на ощупь плюша станет прекрасным дополнением к подарку младшим членам семьи. При желании такую игрушку можно сшить и самостоятельно, найдя подходящую выкройку на одном из сайтов по рукоделию. Глазки такому кролику можно сделать из пуговиц или подходящих для данной цели бусинок.

Помимо самого меха и нужного декора для создания игрушки понадобятся большие ножницы, которые смогут на “отлично” справиться со столь плотным материалом (при этом можно встретить совет разрезать лишь тканевую основу материала, ибо при таком подходе ворс будет хорошо маскировать швы), а также другие аксессуары и инструменты, которые подходят для работы с мехом.

Основной принцип создания меховой игрушки практически идентичен работе с другими материалами: прежде всего необходимо создать выкройку, затем перенести их на мех, вырезать, сшить и заполнить выбранным наполнителем. Внутреннюю сторону ушей при этом можно сделать из цветного фетра или ткани.

Из полотенца

Тематической новогоднее украшение (например, для праздничного застолья) можно сделать из обычного полотенца. Для этого подойдет небольшое полотенце, максимально приближенное по форме к квадрату.

Необходимые материалы:

полотенце;

резинка для волос в тон.

Шаг 1 - сложить полотенце по диагонали, чтобы получился треугольник. Шаг 2 - свернуть его в трубочку, двигаясь от вершины к основанию треугольника. Шаг 3 - свернутое полотенце сложить пополам. Шаг 4 - еще раз сложить полотенце практически пополам так, чтобы “ушки” оказались сверху, перехватить образовавшийся сгиб резинкой, чтобы получилась “голова”

© Pexels/Ioana Motoc Заячьи ушки из полотенца © Pexels/Ioana Motoc Заячьи ушки из полотенца

Из носков

Поговорка “В хозяйстве пригодится!” очень точно отражает подход настоящих мастеров. Ведь даже из старого и ненужного носка (либо потерявшего свою пару предмета одежды) можно сделать милого новогоднего кролика.

Необходимые материалы:

один носок любого размера;

наполнитель;

две ленты;

ножницы;

нитки с иголкой;

декор.

Шаг 1 - заполнить часть носка наполнителем, затем - перехватить лентой примерно посередине так, чтобы получились два шарика. Нижний будет туловищем кролика, верхний - его головой. Шаг 2 - завязать носок лентой, сформировав голову. Шаг 3 - свободную часть носка разрезать пополам и сшить нитками, чтобы получились ушки. Шаг 4 - пришить кролику глазки-бусинки или вышить мордочку нитками.

© Pexels/Zoltán Kőrösi Кролик из носка © Pexels/Zoltán Kőrösi Кролик из носка

Из помпонов

Праздничный сувенир или тематическую игрушку для елки можно изготовить и из помпона. Последний можно срезать со старой шапки либо сделать своими руками. В последнем случае нужно из картона вырезать широкую заготовку в виде буквы С, по внутренней окружности которой пустить нить со свободным концом, а основным объемом нити плотно обмотать картонную фигуру. Затем нитки нужно разрезать по внешнему краю, а после - стянуть внутренней нитью в пушистый шар.

Для изготовления игрушки из помпонов может потребоваться как один, так и два таких шарика.

Необходимые материалы:

помпоны (1 или 2);

фетр;

карандаш;

ножницы;

нитка с иголкой;

бусинки для глаз и носа.

Шаг 1 - если планируется сделать кролика из двух помпонов (один побольше, другой - поменьше), то их нужно пришить друг к другу. Шаг 2 - из фетра вырезать ушки кролика, пришить их к голове. Также при желании можно сделать лапки и хвостик. Шаг 3 - пришить глаза-бусинки и носик.

Из джута

Еще один популярный материал для домашних поделок - это натуральное волокно из растений, именуемое джутом. Из него также можно сделать необычные новогодние украшения, к примеру, для елки.

Необходимые материалы:

картон;

карандаш;

ножницы;

клей;

джутовая нить;

лента и другой декор.

Шаг 1 - из плотного картона вырезать фигуру кролика. Шаг 2 - обмотать картонного кролика джутом (витки должны располагаться максимально плотно друг к другу). Чтобы нить держалась плотнее, можно смазать заготовку клеем. Шаг 3 - украсить готового кролика лентами, стразами, бусинками и так далее. Шаг 4 - добавить крепление для того, чтобы повесить на елку.

© Pexels/Ksenia Chernaya Пряжа из джута © Pexels/Ksenia Chernaya Пряжа из джута

Из капрона

Еще один предмет гардероба, который имеет свойство очень быстро приходить в негодность - это капроновые колготки. Например, из белых капроновых колготок можно сделать замечательного белого кролика.

Необходимые материалы:

старые капроновые колготки;

белые нитки;

клей (если нужен);

синтепон (или другой наполнитель);

краски или фломастеры;

бусинки для глаз.

Шаг 1 - набить капрон наполнителем, сформировать два шара, для тела и для головы кролика. Шаг 2 - также из отрезков капрона можно сделать совсем маленькие шарики, которые пойдут на носик и щечки кролика. Шаг 3 - на голову пришить нужные детали, разместить глаза, усы и прочее. Шаг 4 - сделать уши кролику. Для этого из капрона нужно сшить продолговатые заготовки, наполнить их синтепоном. Можно поместить внутрь проволоку, чтобы ушки сгибались. Шаг 5 - пришить ушки к голове кролика. Пришить хвостик и лапки (их также можно сделать в виде шариков из заполненного наполнителем капрона)

Из пластилина

Из пластилина можно вылепить кроликов различной степени сложности. Для изготовления самых простых достаточно лишь сделать два шарика и длинные ушки, а после - обозначить глаза, нос и рот. Чем больше дополнительных деталей и цветов, тем сложнее получается поделка, тем больше времени и более кропотливой работы она требует.

При работе с пластилином нередко используются специальные стеки, которые помогают “прописать” мелкие детали. Такие инструменты можно заменить подручным инвентарем, например, зубочисткой или ватной палочкой. К слову, при помощи той же зубочистки или спички можно соединять крупные детали поделки между собой.

© Pixabay / kasjanf Пластилин © Pixabay / kasjanf Пластилин

Из фоамирана

Прекрасно будут смотреться новогодние поделки из фоамирана. Этот достаточно мягкий и эластичный материал нередко называют “пластичной замшей” и широко используют в рукоделии. Особенно нарядно и празднично будут смотреться фигурки кроликов, выполненные из блестящего фоамирана.

Из фоамирана можно выполнить как плоские поделки, которые затем можно повесить на елку, так и объемные фигуры символа наступающего года. Важные нюансы при работе с этим материалом: ножницы должны быть острыми, чтобы не испортить материал.

Аппликацией из фоамирана можно украсить и емкость для мелочей. Последнюю можно сделать из любого подходящего по размеру картонного цилиндра или ненужной банки.

Необходимые материалы:

картонная втулка/цилиндр;

фоамиран нескольких оттенков;

клей;

ножницы;

карандаш;

бумага для заготовок;

краски.

Шаг 1 - покрасить цилиндр в нужный цвет Шаг 2 - сделать кролика из фоамирана. Предварительно можно сделать выкройки из бумаги, а уже затем перенести все нужные детали на материал и соединить их между собой при помощи клея. Шаг 3 - приклеить кролика на емкость. Шаг 4 - сделать красивую подставку из фоамирана, на которую устанавливается вся конструкция.

Из ваты

Игрушки из ваты выглядят красиво и празднично, а изготовление самого простого варианта такого украшения не потребует много времени и сил. Для этого нужно скатать из самой обычной ваты все детали запланированной фигуры, соединить их между собой, а при необходимости - покрасить детали красками или сделать дополнительное украшение.

Однако из ваты можно создать и более замысловатые украшения.

Необходимые материалы:

вата;

несколько отрезков проволоки;

старые газеты;

белые нитки;

клей ПВА или крахмал для клейстера;

палочки или другие аксессуары для создания мелких деталей;

краски и кисти.

Шаг 1 - из проволоки сделать каркас, основу будущей игрушки. Таких заготовок понадобится две, для тела и для ушей. Шаг 2 - проволочный каркас аккуратно обмотать газетами, чтобы придать заготовке объем. Бумагу зафиксировать нитками. Шаг 3 - покрыть фигуру сухой ватой, которую также необходимо зафиксировать нитками. Заготовку для ушей согнуть пополам и зафиксировать ватой и нитями на голове будущей игрушки. Шаг 4 - приготовить клейстер: в холодной воде растворить две столовые ложки крахмала, избегая образование комочков, влить получившуюся смесь в кипящую на плите воду. Готовый клейстер не должен быть чересчур густым или слишком жидким. Варить несколько минут, а когда клейстер будет готов, добавить в него еще и небольшое количество клея ПВА. Шаг 5 - пропитать клейстером слои ваты и покрыть ими заготовку слой за слоем, тщательно разглаживая поверхность игрушки. Нужные детали можно доклеить при помощи дополнительных кусочков ваты либо выдавить стеками и палочками. Шаг 6 - игрушку высушить и раскрасить, придумать крепление, чтобы повесить на елку.

Из дерева

Достойной альтернативой пластиковым игрушкам на елку могут стать деревянные украшения. В частности, игрушки из легкой и доступной фанеры, которые будут прекрасно смотреться и на елке, и в домашнем декоре.

Основу такой игрушки можно выпилить самостоятельно. Сделать это не составит труда тем, кому не привыкать держать в руках лобзик. Если же работа с деревом не является сильной стороной мастера, необходимые деревянные заготовки можно приобрести в магазинах. В преддверии Нового года найти там игрушки из фанеры в виде кролика не составит труда.

Подобные поделки - это еще и возможность проявить фантазию, раскрасив выбранные заготовки по своему вкусу, украсив их лентами, бисером и другими декоративными элементами.

© Pexels/Antoni Shkraba Кролики из дерева © Pexels/Antoni Shkraba Кролики из дерева

Из проволоки

Используя воображение, можно превратить в символ наступающего года даже самые будничные предметы. Например, украсить праздничный стол фигурками веселых кроликов, выполненных из отрезка проволоки и вареного яйца.

Необходимые материалы:

вареное яйцо;

проволока;

красители.

Шаг 1 - самый простой вариант такой поделки - взять небольшой отрезок проволоки и свернуть его в форме кроличьих ушей. Держаться такие уши будут на проволочной окружности, которая по своему диаметру будет соответствовать яйцу и крепиться сверху, как корона. Чуть более замысловатый способ украсить новогоднее застолье - это сплести из проволоки фигуру с ушами, задними и передними лапками. При этом яйцо должно будет помещаться в лапах проволочного кролика и не падать на стол. Шаг 2 - если яйцо впоследствии планируется есть, то рисовать мордочку кролика на нем стоит пищевыми красителями

© Pexels/EKATERINA BOLOVTSOVA Заячьи ушки из проволоки © Pexels/EKATERINA BOLOVTSOVA Заячьи ушки из проволоки

Из шишки

Создать поделку из природных материалов - одно из самых популярных творческих заданий для воспитанников детских садов и школьников. Зимой выбор таких материалов невелик, однако шишки вполне можно найти не только в лесу, но и в городских парках и скверах (а порой - и просто на улицах города).

Самый легкий способ превратить обычную шишку в милого кролика - это использовать ее в сочетании с пластилином.

Необходимые материалы:

шишка;

краски;

пластилин;

стека.

Шаг 1 - вылепить из пластилина все детали, которые будут крепиться к поверхности шишки. Шаг 2 - покрасить шишку (например, в белый цвет), чтобы та стала похожа на тело кролика. Шаг 3 - закрепить пластилиновые детали на шишке. Шаг 4 - готовую поделку можно посыпать блестками.

© Pexels/Jessica Lewis CreativeJessica Lewis Creative Шишки © Pexels/Jessica Lewis CreativeJessica Lewis Creative Шишки

Из бутылки

Оформленные в стиле наступающего года поделки могут быть не только красивым украшением, но и полезными даже в будние дни вещами. Например, ненужную пластиковую бутылку можно превратить в подставку для карандашей в виде кролика.

Необходимые материалы:

пустая пластиковая бутылка;

краски;

ткань;

картон;

клей;

ножницы;

карандаш.

Шаг 1 - отрезать часть пластиковой бутылки нужной высоты от основания. Шаг 2 - закрасить основу будущей карандашницы в выбранный цвет. Шаг 3 - украсить верхний срез тканью, чтобы карандашница выглядела более аккуратной. Шаг 4 - вырезать из картона фигуру кролика. Ее нужно приклеить с задней стороны карандашницы. Шаг 5 - из картона также можно вырезать и лапки кролика, которые нужно приклеить на бутылку спереди. Шаг 6 - вырезать из картона прямоугольник, который послужит подставкой для поделки.

© Pexels/MART PRODUCTION Пластиковая бутылка © Pexels/MART PRODUCTION Пластиковая бутылка

Кролики крючком

Дети обожают мягкие игрушки, а значит, связанный своими руками кролик имеет все шансы на успех в качестве подарка для дошкольников и младших школьников (а может, и для ребят постарше).

Для создания такой игрушки можно использовать различные виды пряжи, например, тактильно очень приятную плюшевую пряжу. Схемы вязания в наше время не нужно выспрашивать у подруг или коллег, все необходимые инструкции можно найти в интернете, например, на специализированных ресурсах для рукодельниц.

Дополнить связанного кролика можно различными элементами декора. Сделать бантик на шею из красивой ленты, пришить глаза-бусинки, придумать кролику наряд из яркой праздничной ткани и так далее. Также рядом стоит положить иголку с ниткой, чтобы соединиться связанные детали между собой.

Нужно помнить: чем больше диаметр крючка для вязания, тем с более толстой пряжей он может работать. Как правило, все крючки нумеруются, а номер нужного инструмента указывается на пряже.

Кролики спицами

Связать очаровательного кролика можно не только при помощи крючка, но и спицами. Так можно выполнить игрушки разного размера и в различных техниках.

Определяясь с пряжей, стоит отдать предпочтение той, которая выдержит многочисленные стирки и потеряет ни своей формы, ни цвета. Это особенно актуально в том случае, если игрушка предназначается в подарок маленькому ребенку, который легко можно испачкать подарок.

Начинающим мастерицам нередко рекомендуют пряжу средней толщины и достаточно гладкую, например, акриловую.

© Freepik/v.ivash Вязанные кролики © Freepik/v.ivash Вязанные кролики

Новогодняя маска кролика

В Новый год принято не только украшать дом и елку игрушками и поделками в виде символа наступающего года, но и наряжаться в костюмы сказочных героев. Самый простой способ перевоплотиться в кролика - это сделать соответствующую маску.

Необходимые материалы:

лист бумаги;

краски/цветные карандаши/фломастеры;

ножницы;

простой карандаш;

резинка.

Шаг 1 - распечатать шаблон маски или нарисовать его при помощи простого карандаша. Шаг 2 - вырезать ножницами, не забыв при этом сделать отверстия для крепления и для глаз. Шаг 3 - раскрасить маску Шаг 4 - закрепить резинку, чтобы маску можно было носить

© Pexels/Artem Podrez Девочка в маске кролика © Pexels/Artem Podrez Девочка в маске кролика

Костюм кролика на Новый год

Новогодний костюм кролика может пригодиться и на детских праздниках. Например, если ребенку досталась соответствующая роль на утреннике в саду.

Проще всего подобрать малышу белые рубашку и шорты, пришив на последние сзади пушистый хвостик. Костюм дополнит ободок с ушками, который также можно сделать самому: вырезать и сшить ушки из ткани, поместить внутрь проволочный каркас, чтобы аксессуар не терял форму, и закрепить на подходящем по цвету ободке.

Шапочку с кроличьими ушками можно связать из плюшевой пряжи либо пришить заранее сшитые ушки из меха или любого другого материала к уже имеющейся шапке (при этом главное - чтобы материалы шапки и ушей сочетались друг с другом, и дополнительные детали не выглядели неуместными).

Но, конечно, при наличии желания и мастерства костюм можно полностью сшить своими руками. Это, к примеру, может быть мягкий комбинезон с дополненным ушами капюшоном.