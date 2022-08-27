Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель — сложная, но посильная задача. Как сделать кухню своими руками — в материале РИА Новости.

Кухня своими руками

Потребность в изготовлении мебели для кухни самостоятельно может появиться по разным причинам: начиная от экономии и заканчивая желанием сделать ремонт в квартире своими руками от начала до конца.

Для воплощения задумки в реальность понадобится комплект инструментов, необходимые материалы, навыки обращения с ними. Пригодится и освоение программ для моделирования мебели в 3D.

Преимущества

Кроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево.

Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни. Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:

Кухня необходимого размера. Подобрать готовый гарнитур в необходимом размере бывает сложно или вовсе невозможно. Единственным вариантом остается изготовление мебели под заказ, что может быть накладно для семейного бюджета.

Хозяйке удобнее пользоваться мебелью, приспособленной под ее личные желания и нужды. Большую роль здесь играют собственные привычки и традиции.

Гарнитур даже из самого бюджетного сегмента может оказаться неподъемным по причине финансовых затруднений во многих семьях.

На этапе изготовления сразу будет известно о возникающих дефектах, которые можно учесть в будущем — они не станут неприятным сюрпризом, как это бывает при покупке кухни на заказ.

Появляется возможность использовать только качественные и натуральные материалы.

Собственный контроль каждого этапа изготовления и сборки позволяет создать гарнитур в соответствии со всеми требованиями и технологиями.

В открытом доступе в интернете есть масса учебных материалов по эскизам и сборке мебели в домашних условиях непрофессионалами.

Недостатки

При отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу.

Недостатки могут заключаться в следующем:

Перед началом работы стоит обратить внимание на свойства материала, такие как чувствительность к влажности и перепадам температуры. Потребуется обработка антисептиком и различными пропитками.

Лучше всего покупать качественный материал, чтобы он прослужил длительный срок.

Если мастер решил использовать МДФ, то его придется красить. Также этот материал дороже ДСП.

Как сделать кухню

При моделировании собственной кухни хозяева учитывают внешнюю эстетику и удобство. Поэтому перед началом работы нужно все продумать до мелочей.

Создание проекта

Прежде всего следует выбрать на тематических сайтах несколько фото именно той модели кухни, которая нравится. Также можно спроектировать ее самому на основании собственной идеи или позаимствованной у дизайнеров.

При проектировании учитывается расположение гарнитура, которое может быть:

П-образным;

Г-образным;

Линейным;

Островным;

Полуостровным;

Двухрядным.

Расположение мебели в один ряд подходит для кухни небольшого размера и в том случае, если домочадцы редко готовят, а используют ее больше для приема гостей. Угловая планировка удобна тем, что позволяет экономить пространство. Островная, полуостровная, П-образная и гарнитур в два ряда удобны, если зона для приготовления совмещена с обеденной и гостиной.

Эскиз

Для начала нужно определиться с местом расположения мойки, шкафов, плиты и холодильника. Затем рассчитывается местонахождение вытяжки, полок для посуды и сушки, ящиков со столовыми приборами, для хранения кастрюль и сковородок.

Эскиз помогает рационально распределить пространство и функционально использовать помещение. Расположение мебели, электрооборудования и сантехники должно отвечать правилам эргономики и безопасности.

Заранее стоит предусмотреть размещение вентиляционного отверстия для встраиваемого холодильника, которое находится под самой техникой.

Валерий Малинов, специализирующийся на сборке мебели для кухни, производстве и монтаже мебели по индивидуальным проектам, отмечает: “Многие не утруждают себя тем, чтобы установить решетку для подачи и отвода воздуха, необходимого для охлаждения холодильника. Хотя в инструкции по монтажу данной техники этот момент обозначен. Чтобы холодильник прослужил долго, без такой решетки не обойтись.

В задней части шкафа также должно быть вентиляционное отверстие. Отвод горячего воздуха делается сбоку от холодильника по двум причинам: если подвесной потолок находится слишком низко, что не позволяет эффективно отводить тепло от холодильника и вторая - многие хозяйки забивают холодильник до упора, в результате вентиляция нарушается”.

Замеры

Прежде чем приступать к замеру пространства, следует завершить работы со стяжкой пола и выравниванием стен для того, чтобы в эскизе учесть каждый сантиметр и использовать каждый уголок пространства с пользой. Необходимо измерить длину и ширину пола, также длину, ширину и высоту стен, дверей, окон, выступов и впадин. Также нужно провести замеры в местах нахождения труб, розеток, радиаторов.

Пол следует замерить в центре, у порога и противоположной стены. Все цифры необходимо перенести на бумагу, чтобы ничего не упустить. Если после проведенного ремонта есть недостатки, их лучше исправить до начала изготовления гарнитура.

Программа по проектированию

Хорошими помощниками являются программы по проектированию будущей кухни. Если мастер не умеет ими пользоваться, придется посидеть пару вечеров, чтобы разобраться. Программы помогут сэкономить время в составлении полноценного проекта, уберегут от ошибок при сборке гарнитура и позволят увидеть общий результат.

Pcon-planner

Ее можно бесплатно скачать и установить на ПК. Интерфейс программы русифицированный и понятный. В результате получится готовый 3D-проект с визуализацией.

BPlanner

Используется как встроенный конструктор, довольно популярный. Он настолько прост, что пользоваться им сможет даже школьник. Программа подходит не только для создания проекта кухни, но и любой другой мебели. Цены на материалы рассчитываются автоматически.

ПРО100

Профессиональная программа для создания дизайна и проектирования мебели. Преимущество ее в том, что она позволяет проектировать даже наполнение шкафов. Интерьер просматривается в семи проекциях. В любой момент можно менять и переставлять элементы, добавлять и удалять полки, ящики, ручки и др.

Карта раскроя ДСП

После составления чертежа нужно сделать карту раскроя ДСП. Она поможет определить, сколько материала понадобится.

Для напольной части гарнитура и стенок используется ДСП толщиной от 16 до 20 мм, для навесных шкафов подойдет толщина 16 мм. При необходимости можно взять и больший размер.

Столешницу можно приобрести отдельно, обычно используется толщина 38 мм для рабочей поверхности.

Карта раскроя ДСП для гарнитура должна содержать такие части для сборки, как:

стенки для разграничения напольной и навесной частей конструкции;

боковые стенки;

задние стенки, которые лучше сделать из фанеры или легкого ДВП;

фасадные дверцы;

заготовки для полок.

Если дверцы шкафов будут откидными, то в строительных магазинах можно купить все нужные материалы и крепеж.

Инструменты для работы

Перед началом сборки нужно приготовить простой набор инструментов:

шуруповерт;

дрель;

электролобзик;

фрезер;

рубанок;

шлифовальная машинка;

стамеска;

молоток;

измерительные приборы;

конфирматы;

набор отверток.

Кухонный гарнитур

Изготовление кухонного гарнитура состоит из последовательных этапов:

Сначала изготавливается каркас, затем подбирается функциональная фурнитура.

Фасады размещают таким образом, чтобы они не представляли собой потенциальную опасность и не перекрывали другие пространства.

Для удобства можно заранее позаботиться о дополнительной подсветке над рабочей зоной.

Стоит также учитывать, из какой породы дерева будет изготовлен гарнитур.

Сосна. Податливое дерево, простое в механической обработке для изготовления деталей для сборки. Древесина отличается бледным оттенком с контрастным рисунком. Это идеальный материал для отделки кухонных фасадов.

Сосна хорошо поддается окрашиванию, особенно привлекательно смотрятся все оттенки коричневого. От покрытия сосны светлыми красками лучше отказаться, так как с течением времени из древесины проступают темные маслянистые пятна.

Благодаря смолистости сосна устойчива к влаге, отличается антипаразитарными и противомикробными свойствами. Но из-за невысокой плотности не рекомендуется использовать ее для столешниц и рабочих поверхностей.

Береза. Хороший вариант для кухонного гарнитура. Желтоватый оттенок позволяет покрывать дерево различными цветами красок. Плотность материала достаточно высокая для того, чтобы использовать детали из березы в зонах с повышенной нагрузкой.

Береза хорошо впитывает влагу, поэтому на этапе подготовке перед сборкой требуется покрыть древесину дополнительными защитными составами.

Орех. С этой древесиной легко работать, материал достаточно податливый. Краска на такой древесине держится долго, не трескается и не слезает. Кухонные гарнитуры из ореха делают довольно часто.

Лиственница. Особенно ценной считается древесина с янтарным и желтовато-рыжим оттенком. Стоит иметь в виду, что лиственница отличается высоким содержанием смолы, что может способствовать порче инструментов и сложности в обработке дерева. А вот гибкость материала позволяет изготавливать различные фигурные элементы.

Древесина устойчива к влаге и выдерживает резкие температурные изменения, практически не подвержена деформациям, поэтому гарнитур, изготовленный из лиственницы, прослужит не один десяток лет.

Каркас

Каркас любой кухниㅡ это основа, на которую крепятся все остальные элементы. От качества выбранного материала зависит, сколько времени прослужит гарнитур. Обычно основа каркаса изготавливается из ДСП или ЛДСП (ламинированная поверхность). В качестве древесины лучше выбрать орех, дуб, ясень, акацию и др. Такие породы довольно дорогостоящие, поэтому важно соблюсти золотую середину между ценой и качеством.

К самым распространенным типам каркаса относят сборные и клееные. Сборные менее качественные, но более бюджетные.

Отсутствие каркаса позволяет расширить пространство шкафа, что делает его более удобным и функциональным. При изготовлении кухни своими руками подойдет и бескаркасный фасад, где нет базовой рамы, а дверцы крепятся на короб.

Фасады

На готовый каркас устанавливаются фасад, цоколь и мойка. Для крепления фасада используют петли. Фрезеровку для петель лучше всего делать при распиле. Это избавит от необходимости приобретать специальное сверло Форстнера и поможет избежать ошибок в дальнейшем.

Следует учесть, что фасад навесных шкафов является травмоопасным, поэтому лучше сделать дверцы так, чтобы они открывались под углом не менее 110 градусов.

Параллельно открывающийся фасад является самым безопасным вариантом. Однако он перекрывает доступ к другим шкафам. Откидной фасад удобный, но займет место на верхней крышке. Идеальным вариантом считается складной, который нужно открывать вверх.

Фурнитура

Петли, ручки, выдвижные ящики, цокольные ящики, корзины и пр. являются основной кухонной фурнитурой. Эти элементы напрямую влияют на прочность и долговечность гарнитура. В первую очередь нужно выбирать качество. К примеру, ящики независимо от веса помещенных предметов должны легко выдвигаться.

Столешница

Согласно правилам техники безопасности, столешница должна располагаться по обе стороны плиты на расстоянии 40 см. Расстояние до навесных шкафов должно составлять не менее 50-60 см.

Для расчета высоты столешницы следует учесть рост человека, который чаще всего будет готовить на кухне. Для тех, кто не выше 165 см, высота столешницы должна быть не более 85 см. Если готовкой занимается высокий человек, то для него будет удобнее сделатьстолешницу выше 90 см. Высота упора составляет 15-20 см.

При выборе материала для столешницы стоит учитывать, что на конструкцию будет приходиться основная нагрузка. Поэтому материал должен быть устойчив в истираниям и механическим повреждениям. Сырье для облицовки выбирают с тем учетом, чтобы поверхность была влагостойкой и удобной для уборки.

Не стоит покупать слишком тяжелый материал, так как столешница будет давить на стенки кухонного гарнитура, что значительно сократит срок его службы.

Дерево. Это экологическое сырье, которое имеет эстетическую привлекательность. Для столешницы подойдут прессованные плиты или доски. Но дерево боится воды и постепенно деформируется от влаги. Даже если покрыть поверхность защитной пленкой, столешница прослужит не так долго, как хотелось бы. Дерево лучше, чем прессованные плиты, но вместе с тем, оно не слишком долговечно, подвержено сколам, “боится” острых предметов и нуждается в регулярном уходе.

Плитка. Практичный материал, имеющий презентабельный внешний вид долгие годы. Плитка устойчива к появлению грибка, служит более 15 лет, в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Материал может продаваться с защитной пленкой и без нее. Его недостатком являются швы, в которые попадает грязь и со временем накапливается — ее довольно трудно убирать.

Керамогранит. Самый предпочтительный и часто используемый материал для столешниц. Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Каменная фактура позволяет вносить изюминку в интерьер кухни.

Если было принято решение сделать столешницу из ДСП, то лучше всего использовать материал 1 сорта, где минимально заметны визуальные дефекты. Для продления срока службы столешницы ее лучше делать монолитной.

Для начала нужно подготовить чертеж с размерами под плитку и мойку. После чего размеры переносят на лист ДСП и вырезают будущую столешницу. Использовать можно электролобзик с ножами необходимых размеров. Такжеподойдет ножовка с острыми и мелким зубцами. Наждачной бумагой нужно зачистить подготовленные детали, чтобы избавиться от заусениц и неровностей.

После на заготовку необходимо нанести защитные покрытия, а после высыхания - клей в несколько слоев. Каждый новый слой нужно наносить только после того, как предыдущий хорошо высох.

Многие умельцы предпочитают пользоваться морилкой для пропитки плиты. Этот раствор высыхает уже через 10-12 часов. Лак лучше использовать тот, что на водной основе.

Чтобы сделать столешницу из плитки, необходимо использовать два слоя фанеры, склеенные между собой. Плиты нужно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы улучшить качество готовой конструкции. Если есть старая столешница и ее ннеобходимо обновить, то можно использовать постамент кухонного гарнитура.

Если столешница делается с нуля, то используется окрашенный щит ДСП. После раскроя его следует обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Также можно воспользоваться масляной шпатлевкой. После чего нанести масляную краску.

Сборка выполняется с помощью шурупов, дюбелей и металлических уголков. Плитку необходимо пропитать влагостойкой пропиткой перед тем, как клеить ее на ДСП. Предпочтительнее использовать кисть с натуральным волосом для малярки, затем покрыть олифой. Облицовку плиткой следует делать после полного высыхания олифы.

От использования цементного клея лучше отказаться и выбрать на эпоксидной или акриловой основе. Клеевую массу необходимо распределить зубчатым шпателем и выполнять кладку слоем небольшой толщины. Чтобы зафиксировать плитки между собой для их дальнейшего просыхания, необходимо между ними вставить крестики или небольшие зажимы.

Подсветка

Подсветка служит не только элементом декора, но и освещает рабочую зону.

Самой функциональной считается та, что расположена под кухонным шкафом. Таким образом свет направлен на рабочую поверхность. В качестве источника света можно использовать и настенные светильники, расположенные на стене на высоте 80 см от столешницы. Некоторые предпочитают светодиодную ленту, которая наклеивается на стену под шкафом.

Сборка и монтаж

Перед тем как приступить к сборке, нужно разложить готовые детали в правильной последовательности, чтобы избежать путаницы.

К шкафам с ящиками необходимо прикрепить направляющие с использованием уровня. Далее для полок нужно просверлить отверстия, куда вставляются опоры и крепления. После чего крепятся стенки к нижней части шкафа, затем устанавливается верхняя крышка.

Во время монтажа нужно начать со шкафов нижнего уровня, для скрепления их между собой используются евростяжки. По завершении этого этапа устанавливается задняя панель, если она предусмотрена проектом.

С помощью саморезов крепится мойка, затем варочная панель к навесным шкафам. Для защиты древесины от влаги отверстия мойки и варочной панели заделываются герметиком.

Петли сначала нужно прикрепить к дверцам, затем к боковой стенке шкафа. После этого устанавливается кухонная электроника. В последнюю очередь оборудуются сушилки, поручни и т.д.

При монтаже столешницы необходимо сделать приспособление из ДСП, шпона или древесины. Кромки поверхности нужно обработать, из какого бы материала ни была изготовлена конструкция.

Для регулировки ножек нужно использовать строительный уровень. Задний край столешницы и необходимые участки обработать герметиком. Плиту можно установить двумя способами: вплотную придвинуть к стене либо сделать зазор в 5 мм. При этом необходимо учитывать величину выступа столешницы над шкафом. Выбор способа остается на усмотрение мастера.

После установки столешницы и плиты следует проверить, чтобы уровень был идентичным, и столешница была вровень со всеми торцевыми элементами. Угловые соединения дополнительно закрыть алюминиевыми профилями, если столешница каменная.

Сколько можно сэкономить

При изготовлении кухни своими руками можно сэкономить как минимум в два раза:

В различных строительных магазинах выдвижные системы продаются по разным ценам и разного качества. Стоит выделить время и поискать бюджетный вариант сравнительного хорошего качества — так можно сэкономить как минимум 30%.

Покупать доводчики дверных петель необязательно. Если от них отказаться, то удастся сэкономить примерно 1 500 рублей.

Второй ряд верхних модулей устанавливается по желанию. Без них легко обойтись. Средняя цена таких модулей составляет 20 000 рублей.

ЛДСП для каркаса можно брать невлагостойкую, Обычная ЛДСП стоит на 2 500 рублей дешевле.

Модульные кондукторы можно сделать самостоятельно и сэкономить около 1 500 рублей.