Из пробок, ваты и веток: как смастерить новогоднюю елку своими руками

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новый год невозможно представить без нарядной елки. Если нет возможности купить большую живую ель и в доме нет места для установки дерева, можно изготовить ее из подручных материалов. Как сделать елку своими руками вместе с ребенком, чтобы отнести поделку в детский сад, школу или украсить свой дом. Пошаговые инструкции по созданию новогодних елок из бумаги, шишек, лент, которые легко повторить в домашних условиях, – в материале РИА Новости

Елка своими руками

Нарядная зеленая красавица – главный символ Нового года. Но если не хочется покупать живую ель, доставать искусственную или для ее установки просто недостаточно места, то можно сделать елочку своими руками, используя разные доступные материалы.

"Создание елки из подручных материалов – это не только экологически чистый подход к празднованию, но и отличная возможность проявить свою креативность и фантазию, особенно вместе с детьми", – комментирует Дарья Ромашева, основатель цветочных мастерских "Следуй за цветами".

По словам эксперта, в последнее время все больше людей обращаются к альтернативным идеям, которые позволяют использовать имеющиеся в доме ресурсы для создания уникальной и стильной новогодней красавицы. "Украшение елки – особенный процесс, который похож на сказку. Это прекрасная возможность провести время и укрепить взаимоотношения с близкими. Помните, что главная ценность не в том, сколько стоит ваша елка и какие украшения на ней, а в том уюте и эмоциях, которые у вас сохранятся", – говорит Дарья Ромашева.

Материалы и инструменты для создания новогодней елки

Оригинальную елочку при желании можно создать из самых разных материалов: шишек и веток, ротанга, бумаги, различных видов ткани, ваты, фоамирана, пустых бутылок и пробок, проволоки и других предметов, которые используются в быту. Для декора елки можно использовать нити, ленты и фольгу, блестки, пуговицы и краску.

Как сделать елку

"Вовлекайте в процесс детей – это сделает подготовку к празднику еще более радостной. Ваши самодельные елочки станут не только украшением дома, но и предметом гордости, подчеркивающим креативность", – говорит учитель изобразительного искусства высшей категории МАОУ гимназии №3 Евгения Заевская. В качестве материалов и инструментов специалист советует подготовить:

для основы (картон, проволока, конус из пенопласта или пластика);

клей (клеевой пистолет, ПВА, двусторонний скотч);

ножницы, канцелярский нож.

Дополнительно: краски, блестки, бусины, мишура, крахмал, акриловый лак.

"Используйте материалы, которые есть под рукой. Дайте волю фантазии, комбинируйте разные идеи", – советует эксперт.

Из бумаги

Сделать елку своими рукам можно не только из цветной бумаги, но и из гофрированной, а еще из салфеток, газет, картонной упаковки. Но самый простой способ – объемная елка из цветной бумаги: однотонной или в ярком оттенке.

Материалы: цветная бумага и картон, ножницы, клей.

Инструкция:

Сделайте конус из картона – это основа. Нарежьте бумагу на полоски или кружочки. Приклейте их слоями, начиная снизу. Используйте разные цвета для эффекта градиента.

© iStock.com / kajakiki Ребенок вырезает елку из бумаги © iStock.com / kajakiki Ребенок вырезает елку из бумаги

Из ткани

Елку можно сделать из разных видов ткани, которая не осыпается. Чаще всего для изготовления используют фетр или фатин.

Материалы: ткань, нитки, иголка, наполнитель.

Инструкция:

Выкроите три равносторонних треугольника из ткани. Сшейте их вместе, оставив низ открытым. Наполните синтепоном и зашейте низ. Украсьте бусинами или пайетками.

Из ниток

Елочки также делают из ниток или пряжи. Эта простая поделка отлично дополнит новогодний декор, а цвет и размер можно выбрать любой.

Материалы:

картон для конуса,

нитки,

клей и кисть для нанесения,

ножницы,

скотч;

бусины и пайетки для украшения.

Инструкция:

Сделайте устойчивый конус из картона. Наматывайте нитки на основание хаотично, но равномерно распределяя по поверхности. Сколько сделать слоев зависит от желаемой плотности елочки. Бусины можно как нанизывать на нитки при обмотке, так и добавить на готовую основу. Обмажьте конструкцию клеем ПВА и дайте ей просохнуть. Снимите ёлку с основы. Можно обмотать ее тонкой нитью светящейся гирлянды.

© iStock.com / Irina Starikova Елочки из картона © iStock.com / Irina Starikova Елочки из картона

Из шишек

Сделать елочки из шишек под силу даже ребенку: можно вставить сосновую, кедровую или еловую шишку в подставку и выкрасить в зеленый цвет, украсить шариками пластилина, пайетками или бусинками, на макушку установить звездочку и все – поделка из природного материала готова.

Евгения Заевская предлагает сделать простую елочку из шишек.

Материалы: шишки, клеевой пистолет, краска.

Инструкция:

Склейте шишки в виде пирамиды. Покрасьте их аэрозольной краской и украсьте блестками.

Наталья Рогова, искусствовед, руководитель федерации Миссис Спб и Ло рассказывает, что перед каждым Новым годом ее мама создает невероятные ёлочки из подручных материалов. В ход идут коренья интересной формы, шишки, сухоцветы и искусственные элементы. Основой всегда выступает старое кашпо, банка или бутылка, которую она декорирует бечевкой или джутом. Можно задекорировать декупажем или просто покрасить краской. Дальше сплести основу ёлки из проволоки или взять пенопластовую. Можно зайти в магазин для флористов и купить флористическую губку для искусственных цветов, она тоже неплохо держит материал.

"Если у вас основной декор шишки, то каждую шишку нужно обмотать проволокой, а потом окрасить в нужный цвет. Установить на основу и довести до нужного финиша. Если все правильно сделать, то такая елка очень долго простоит и будет радовать своей красотой", – отмечает эксперт.

© iStock.com / RamilF Елка из деревянных веток © iStock.com / RamilF Елка из деревянных веток

Из веток

Дарья Ромашева поделилась идеей, как сделать оригинальную елку из подручных материалов, которая украсит дом и станет верным спутником в создании праздничной атмосферы.

"При создании новогодней красавицы используйте различные ветки ели и пихты. Помимо прекрасного аромата это позволит создать основной каркас елочки. В основу также можно добавить ветки с ягодами и листьями, чтобы композиция смотрелась более массивной и необычной. Что касается украшения елки, то самый тренд сейчас, по словам эксперта, это натуральность и ручная работа. Добавьте игрушки, которые вместе с детьми делали в качестве поделок. Повесьте на ветви шишки, сушеные апельсины, корицу. Не забудьте про атрибуты Нового года: гирлянду, бантики и дождик", – советует Дарья Ромашева.

Из ротанга

Евгения Заевская предложила простой способ изготовления елки из ротанга.

Материалы: ротанговая лента, клей, проволока.

Инструкция:

Сформируйте конус из проволоки. Обмотайте его ротанговой лентой и закрепите клеем. Украсьте по своему желанию.

Из фоамирана

Как сделать яркую елочку из фоамирана рассказала Евгения Заевская. С ее изготовлением справятся даже дети.

Материалы: фоамиран, клей, ножницы.

Инструкция:

Нарежьте фоамиран на тонкие полоски. Сделайте надрезы по одной стороне, создавая бахрому. Обклейте основу слоями.

Из проволоки

Елка из проволочного каркаса будет смотреться лаконично и оригинально.

Материалы: проволока, плоскогубцы, бусины.

Инструкция:

Сформируйте каркас в виде конуса. Украсьте бусинами или гирляндой, обматывая её вокруг проволоки.

Из лент

Изготовить елку самостоятельно можно из ярких атласных лент, а цветовую палитру выбрать по своим предпочтениям.

Материалы: атласные ленты, клей, картон.

Инструкция:

Скрутите ленты в петли и приклейте их к конусу из картона. Добавьте блестки или бусины для украшения.

Из ваты

Сделать елку с детьми можно из ваты или ватных дисков. Покрасить их или украсить блестками.

Инструкция:

Наклейте кусочки ваты на картонный конус. Украсьте снежинками или мелкими игрушками.

© iStock.com / Bohdan Bevz Игрушки из фетра © iStock.com / Bohdan Bevz Игрушки из фетра

Из фетра

Фетр довольно популярный в рукоделии материал. Из него можно сделать елочку, свернутую конусом, или методом нанесения аппликации на картонный конус, конструкция получается более объемной и интересной.

Материалы: зеленый фетр, основание в форме конуса, ножницы, клей или нитки и иголка.

Инструкция:

Вырежьте заготовки в форме елочных веточек. Соберите их на основе из пенопласта или картона. Украсьте пуговицами или бусинами.

Из пробок

Новогоднюю композицию можно создать из пробок от вина или шампанского.

Материалы: пробки, клей, для украшения акриловые краски и блестки.

Инструкция:

Склейте винные пробки в форме треугольника. Покрасьте акриловыми красками, добавьте мелкие украшения.

© iStock.com / Helin Loik-Tomson Елка из винных пробок © iStock.com / Helin Loik-Tomson Елка из винных пробок

Из пластиковых бутылок

Пластиковая тара – самый простой и доступный из подручных материалов для изготовления поделок.

Материалы: пластиковая бутылка, альбомный лист формата А4, скотч, ножницы.

Инструкция:

Вырежьте дно бутылок и горловину. Подставкой для ствола будет горловина, в нее нужно вставить скрученный лист бумаги. Порежьте оставшуюся середину бутылки на кусочки и затем аккуратно нарежьте каждую деталь (ветку) бахромой. Скотчем приклейте первый ряд бахромы, аналогично сделайте оставшиеся ряды и верхушку. Окрасьте спрей-краской и украсьте звездочками, снежинками и бантиками, сделанными дыроколом.

Из пуговиц

Сделать яркую елочку из пуговиц можно вместе с маленькими детьми: приклеивать пуговицы на картон, начиная с большой красной пуговицы на верхушке ёлки и несколько ярусов вниз.

Материалы: плотная бумага для основы, пуговицы, клей ПВА.

Инструкция: