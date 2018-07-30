Программа по озеленению города действует с 2013 года, за это время высажено более 94 тысяч деревьев и два миллиона кустарников. На Тверскую вернулись липы, а на Садовом кольце в этом году зацвели жасмин, спирея, сирень и форзиция. Также здесь можно полюбоваться гортензиями, клематисами, розами и девичьим виноградом.





