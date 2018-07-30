Приехавших на ЧМ по футболу иностранных болельщиков сильно удивила российская столица. На протяжении всего месяца, пока шли матчи, гости эмоционально делились впечатлениями в социальных сетях и личных блогах. Чаще всего восхищались красивыми видами города, архитектурой и метрополитеном. Впечатлили фанатов и широкие тротуары, по которым можно было гулять практически круглосуточно, благоустроенные парки и поразительная чистота. Своими эмоциями гости поделились с корреспондентами «РИА Новости». Вспомним, как это было.
Одно из главных открытий иностранцев – в Москве практически невозможно заблудиться. В метрополитене и на улицах фанатов встречала доступная навигация – указатели и таблички всех мастей. С их помощью можно было легко дойти до главных достопримечательностей и быстро попасть на стадион.
В преддверии ЧМ городские власти установили более 200 дополнительных указателей возле спортивных объектов. В том числе - панели-кронштейны, небольшие двусторонние панно на уличных фонарях и четырехметровые «башни» со всей необходимой туристу информацией. Причем все надписи были продублированы на английском языке.
Многие гости отметили хорошие дороги. Это неудивительно, ведь поддержанию трасс в надлежащем состоянии сегодня уделяется особое внимание. После зимы и перед чемпионатом все дороги привели в порядок – положили новый асфальт, «залатали» ямы, нанесли новую разметку.
Всего в этом году, по данным комплекса городского хозяйства, планируется отремонтировать 20 миллионов квадратных метров дорог. Примечательно, что и число аварий из-за плохого асфальта в Москве снизилось на 37 процентов.
Красивые пешеходные улицы, на которых можно гулять круглосуточно и отмечать победы любимой команды, очень понравились иностранным гостям. Символом чемпионата неожиданно стала Никольская улица, на которой фанаты практически жили. И даже разобрали светодиодные украшения на сувениры.
С 2011 по 2017 в Москве благоустроено 327 улиц общей протяженностью 311 километров. Число пешеходов на них выросло в четыре раза.
Программа по озеленению города действует с 2013 года, за это время высажено более 94 тысяч деревьев и два миллиона кустарников. На Тверскую вернулись липы, а на Садовом кольце в этом году зацвели жасмин, спирея, сирень и форзиция. Также здесь можно полюбоваться гортензиями, клематисами, розами и девичьим виноградом.
Отдельная гордость - столичные парки, число которых с каждым годом растет. Несколько тысяч иностранных гостей в дни чемпионата посетили «Зарядье», парк Горького, ВДНХ.
Сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Лондоном, Парижем, Токио и Нью-Йорком.
В рамках программы «Моя улица» на центральные улицы вернули исторические светильники, была создана художественная подсветка более 2,5 тысячи сооружений.
В дни мирового первенства коммунальщики работали в режиме нон-стоп, чтобы поддерживать чистоту в городе.
Всего было задействовано примерно 100 тысяч работников коммунальных служб и семь тысяч единиц техники.
По ночам, с трех до шести утра, улицы мыли специальным шампунем.
Власти сообщили, что многолюдные гуляния туристов не нанесли серьезного ущерба Никольской. А лампочки из инсталляции «Звездное небо», которые иностранцы активно разбирали на сувениры, быстро меняли на новые.
Опытом проведения ЧМ по футболу московские власти готовы поделиться с коллегами из Катара, который примет следующий чемпионат. Тем более что соответствующий запрос они уже получили.
Побывав в Москве, многие иностранцы решили, что хотят вернуться в российскую столицу снова.
Этот праздник спорта запомнится надолго и россиянам, и зарубежным гостям.
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