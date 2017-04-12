В Сочи спортсмены с инвалидностью выйдут на старты Ironstar и Oceanman

Впервые в России спортсмены с инвалидностью, участники проекта "Большой спорт" фонда "Спорт для жизни", выйдут на дистанции в рамках Ironstar и Oceanman в Сочи. Соревнования пройдут в мае и июне. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе фонда "Спорт для жизни".

"Наш фонд вовлекает в спорт людей с инвалидностью. В проект "Большой спорт" мы пригласили участников с разными видами инвалидности – не профессиональных спортсменов, а любителей, чтобы дать им возможность доказать и себе, и обществу: инвалиды тоже могут жить полноценной жизнью, преодолевать серьезные препятствия и достигать великих побед", – отметила директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева.

В турнире по плаванию на открытой воде Oceanman (27–28 мая) впервые в России выступит незрячий спортсмен Алексей Лапшинов. 3 июня начнутся соревнования Ironstar, где остальные участники проекта "Большой спорт" будут состязаться в различных спортивных дисциплинах.

"Наши спортсмены – участники проекта "Большой спорт" хотят показать: если есть сила воли, любовь к жизни и страсть к спорту, возможно все! И любой человек с инвалидностью, взрослый или ребенок, может жить активной жизнью", – сказала Анастасия Плетминцева.

Фонд "Спорт для жизни" работает с начала 2016 года. Миссия фонда – вовлечение людей с инвалидностью в спорт, пропаганда здорового и активного образа жизни среди инвалидов. В 2017 году в рамках фонда стартовал проект "Большой спорт", цель которого – довести спортсмена с инвалидностью до его спортивного и жизненного результата. В проекте сейчас семь спортсменов, чья миссия – продемонстрировать, что люди с инвалидностью могут достигать высоких спортивных результатов.