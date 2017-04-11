Институт Склифосовского проведет день открытых дверей для будущих врачей

12 апреля Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского — ведущее учреждение России по оказанию неотложной помощи — проведет день открытых дверей для поступающих в ординатуру.

Институт впервые проводит мероприятие такого формата для тех, кто выбрал медицину своим призванием и хочет учиться у самых известных специалистов страны, сообщили в пресс-службе НИИ Склифосовского.

В рамках дня открытых дверей поступающие в ординатуру смогут познакомиться с ведущими специалистами и руководителями подразделений, побывать на экскурсиях во всех клинических отделениях института и выбрать то направление медицины, с которым они хотят связать свое профессиональное будущее.

Сегодня НИИ Склифосовского реализует 18 уникальных образовательных программ ординатуры. В рамках каждой из них обучающийся осваивает не только базовые навыки практической работы врача, но и уникальные методики диагностики и лечения. Ежегодно институт выпускает более 150 ординаторов различного профиля, самые лучшие из них получают работу в НИИ.