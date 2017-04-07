В Парке Горького состоится благотворительная акция "Забег 5275"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В московском Парке Горького 23 апреля стартует шестой благотворительный забег на 1/8 классического марафона (5275 метров). Участие в забеге примут спортсмены, представители кино и шоу-бизнеса. Как сообщает пресс-служба фонда "Линия жизни", регистрация уже открыта на сайте www.5275.ru.

Каждый год в благотворительном забеге участвует не менее 2 тысяч человек. На мероприятие можно прийти всей семьей. Для малышей до 6 лет будет организован детский забег на 300 метров, у детей от 7 до 14 лет будет возможность попробовать силы в забеге на 1 тысячу метров. Для участников от 14 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: традиционной, протяженностью 5275 метров, и в два раза длиннее — 10 550 метров.

В этом году собранные при регистрации участников средства будут направлены на операцию для Рогожиной Надежды 2006 года рождения. У девочки диагностирована деформация позвоночника, комбинированный диспластический сколиоз IV степени. На операцию требуется собрать 741 900 рублей.