Дневник равного консультанта: упасть не страшно, главное - суметь встать

Люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с различными проблемами — разглашением статуса, стигмой и дискриминацией на основе диагноза, отказами в медицинской и социальной помощи… Эти проблемы помогает решить равный консультант — тот, кто сам живет с ВИЧ, принял свой диагноз и может научить этому других. Равный консультант Наталья Заманская рассказала несколько историй из жизни своих клиентов.

Наталья Заманская (НП "Е.В.А."), специально для проекта "Жизнь без преград"

"У нее есть будущее. Есть жизнь. Есть мечта"

Сегодня я смотрю на эту сильную ВИЧ-позитивную женщину, которая борется за себя, будущее своих детей, и искренне ею восхищаюсь. Мы встретились два года назад: полностью сгоревшая квартира, детей забрала социальная служба, зависимость от наркотиков… Тогда мы просто гуляли и говорили — о ней, ее жизни, желаниях, страхах, обо мне. Я обещала, что буду рядом и поддержу. И она решилась… Мы сходили в наркодиспансер, потом Катя прошла курс реабилитации в Городской наркологической больнице Санкт-Петербурга, устроилась на работу. Для перемен требовалось время.

© Фото: Предоставлено НП "Е.В.А." Наркозависимость, гепатит, ВИЧ, или История одной мамы здоровых детей Я встретилась с работниками органов опеки, которые ее курировали, и мы договорились о сотрудничестве. Они поддержали Катю: срок пребывания детей в доме ребенка удалось продлить до тех пор, пока женщина "не встанет на ноги". За это время Катя потихоньку делала ремонт в квартире, по выходным навещала сыновей — и через полтора года уже смогла забрать их домой. Мы смогли найти ей компьютер, стиральную машинку и кое-какую мебель, но это не главное. Главное — что у нее есть будущее. Есть жизнь. Есть мечта.

Кроме того, сестра-двойняшка Кати, у которой тоже есть ВИЧ, которая тоже употребляла наркотики, последовала ее примеру. После того как у нее умер муж — произошло это вскоре после рождения младшего ребенка — она приняла необходимость изменений.

Сейчас сестры живут в своей квартире с четырьмя детьми. В планах — размен жилплощади. Дети здоровы, сестры принимают АРВ-терапию. Я уверена — все у них получится. Упасть не страшно, главное — суметь встать, чтобы идти за своей мечтой.

"Сегодня кофе такой же душевный, как и всегда"

Света говорила, что переживает за чувства мужа, о том, что ей приходится ухаживать за больной бабушкой и маленьким ребенком, и кажется, что мир ограничился одними домашними заботами, и это душит. А муж принимает АРВ-препараты, от которых устает, и еще устает от работы, а он кормилец семьи…

Потом она рассказала, что у них с мужем не только ВИЧ, но и гепатит С. Я заезжала к ним домой и каждый раз рассказывала о том, как сама вылечила гепатит, каких изменений добилась, куда можно пойти, чтобы "разгрузиться" от домашних забот.

© Фото: Дина Котикова Денис Годлевский: для меня сын - одно из "чудес" АРВ-терапии Сегодня кофе такой же душевный, как и всегда. Второму малышу уже два года, и я слушала, как они со старшим сыном носятся по всей квартире. Света в это время говорила о том, что пора идти дальше, о своих желаниях.

Муж вылечился от гепатита, Свете, к сожалению, терапия не подошла, сейчас она копит деньги на современные препараты. По ВИЧ-инфекции все стабильно, вирусная нагрузка подавлена.

Сегодня они с мужем стали бережнее относиться к жизни друг друга, стали пользоваться презервативами. Свете хочется быть более самостоятельной, хочется жить шире. Есть ли в этом моя заслуга? Да. Но главное — это их личные усилия, их вера в себя и друг в друга.