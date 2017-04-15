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Цветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы

12:5915.04.2017
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Цветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы
© РИА Новости. Иван Макеев

Как облегчить себе жизнь весной, если ты страдаешь аллергией? Зачем нужен регистр по жизнеугрожающим заболеваниям? Передается ли аллергия по наследству? Какие новые методы лечения появились? На эти и другие вопросы порталу mos.ru ответил главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного Департамента здравоохранения Александр Пампура.

Весна все-таки прорвалась в столицу, и скоро большинство москвичей будут радоваться зелени, теплу и солнцу. К сожалению, многие вместо этого начнут чихать, кашлять и плакать из-за аллергии на пыльцу. Mos.ru выяснил, можно ли избавиться от весенней напасти, какие проявления аллергии наиболее опасны и что такое гигиеническая теория.

- Александр Николаевич, каковы основные симптомы аллергии?

— Симптомы зависят от конкретного человека и в значительной степени связаны с видом аллергии. Допустим, если есть гиперчувствительность к пищевым продуктам, то это прежде всего кожные проявления и поражение желудочно-кишечного тракта. Если аллергия на ингаляционные раздражители — пыльцу и шерсть животных, то появляются чихание, кашель, затрудненное дыхание.

- Какое время года является пиком аллергии? Весна?

- На нашей территории — да, апрель — май. Страдают люди, чувствительные к пыльце березы, ольхи и орешника. Им надо стараться избегать аллергенов: поменьше выходить на улицу в солнечную ветреную погоду, обходить парки и скверы. Также нужно носить кепку или косынку, солнечные очки. Медицинские маски не помогают, более того, на них могут скапливаться аллергены и станет только хуже. В машине надо включать кондиционер и не открывать окна. То же самое дома.

Обычно аллерген-специфическую иммунотерапию начинают за несколько месяцев до цветения и делают определенное количество инъекций. На следующий год повторяют процедуру

- А можно заранее подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь весной?

- Современный метод лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия. Смысл ее в том, что пациенту вначале вводят небольшие дозы аллергена, а потом постепенно их увеличивают. И человек через какое-то время просто перестает реагировать на раздражитель. Но при этом методе очень важна мотивированность пациента, хороший контакт с врачом и готовность следовать всем его рекомендациям. Кроме того, это длительная терапия: эффект оценивают обычно на второй-третий год лечения.

- Такую терапию проводят в течение всего года?

- Существует несколько схем лечения. Наиболее распространенные — инъекционное и сублингвальное (под язык. — Прим. mos.ru) введение аллергенов. Обычно аллерген-специфическую иммунотерапию начинают за несколько месяцев до цветения и делают определенное количество инъекций. На следующий год повторяют процедуру. Кстати, так можно лечить аллергию не только на пыльцу, но и на клещей домашней пыли.

- А нужно ли вообще лечить аллергию на пыльцу? Или проще потерпеть пару месяцев в году?

- Лечить обязательно надо, потому что аллергия сильно ухудшает качество жизни. Например, сезонный ринит снижает успеваемость у студентов в среднем на один балл.

Самая опасная нозология — анафилактическая реакция. Она может возникать на разные аллергены. Но чаще всего — на пищу или лекарства

- Какой вид аллергии является самым опасным и может повлечь летальный исход?

— Самая опасная нозология — анафилактическая реакция. Она может возникать на разные аллергены. Но чаще всего — на пищу или лекарства. При анафилаксии возникают симптомы со стороны не менее чем двух систем организма. Например, проявляются высыпания на коже и одновременно становится тяжело дышать.

- Сколько людей страдает такой гиперчувствительностью?

— Около двух процентов населения, это большая цифра и огромная проблема для всего мира. Дети чаще всего реагируют на молоко, яйца, рыбу. Взрослые — на арахис и морепродукты. Еще у взрослых, особенно пожилых, добавляется тяжелая реакция на лекарства. Прежде всего на антибактериальные препараты и местные анестетики. Также анафилаксия может возникать во время операций, когда человеку вводят большое количество препаратов. Крайнее проявление анафилаксии — это анафилактический шок.

- Но ведь люди, страдающие такой тяжелой формой, знают о своей аллергии?

— Когда это происходит в первый раз, как правило, не знают.

- Что нужно делать окружающим, если у человека развилась анафилаксия?

— Вообще нужно использовать адреналин. Но с собой обычно его никто не носит, поэтому надо вызывать скорую. После первого эпизода очень важно, чтобы человек обратился к специалисту и ему поставили диагноз "анафилаксия". Потому что в следующий раз приступ может быть тяжелее. После того как пациенту поставили диагноз, он получает специальную укладку с необходимыми медикаментами и описанием последовательности действий.

Бывают ситуации, когда тест показывает отрицательный результат, люди заводят животное, и через какое-то время аллергия все равно проявляется

- В интернете встречается теория, что аллергию лечат через анафилактический шок.

— Это экстремизм, адекватные специалисты таким не занимаются.

- Может ли человек заранее узнать, есть ли у него аллергия на домашних животных?

— Да, можно провести диагностику перед тем, как заводить питомца. Но бывают ситуации, когда тест показывает отрицательный результат, люди заводят животное, и через какое-то время аллергия все равно проявляется. Причем это может произойти даже через несколько лет.

- Некоторые врачи советуют девушкам удалять домашних животных на время беременности, чтобы у ребенка не развилась аллергия. Другие — наоборот. Кому верить?

— Если в доме были животные, то при беременности от них избавляться не надо. Будущим мамам мы советуем следующее: не курить, избегать стрессов, не принимать антибиотики без необходимости. И еще важно не сужать рацион, то есть питаться так, как привычно.

По наследству передается не заболевание, а предрасположенность к нему. Например, если и у мамы, и у папы есть аллергические заболевания, вероятность того, что у ребенка они тоже будут, составляет 70-80 процентов

- А какие есть советы по профилактике аллергических заболеваний у детей?

— То, о чем мы только что говорили, — это уже профилактика. А после рождения ребенка необходимо грудное вскармливание хотя бы до трех-четырех месяцев. Опять же не курить. Еще рекомендуют увлажнять кожу ребенка. Это в первую очередь касается детей с предрасположенностью, то есть тех, чьи ближайшие родственники — аллергики.

- Какие виды аллергии передаются по наследству?

— По наследству передается не заболевание, а предрасположенность к нему. Например, если и у мамы, и у папы есть аллергические заболевания, вероятность того, что у ребенка они тоже будут, составляет 70-80 процентов. Но количество детей с наследственной отягощенностью — это всего 30-40 процентов от всех аллергиков. То есть у здоровых родителей может родиться ребенок с аллергией и, наоборот, у аллергиков может родиться здоровый ребенок. Поэтому на данный момент невозможно создать универсальную программу профилактики для всех детей. Это большая проблема.

- Какие болезни могут скрываться за симптомами гиперчувствительности?

— В первую очередь ОРВИ. Поэтому весной, во время цветения деревьев, многие думают, что у них аллергия, а на самом деле это респираторная инфекция. Лучше обратиться к врачу и прояснить ситуацию.

- Где в столице можно пройти обследование, чтобы понять, на что именно аллергия?

— Во многих городских больницах и поликлиниках есть аллергологи. Также существует профильный центр аллергологии и иммунологии в городской клинической больнице № 52.

- С какими видами аллергии москвичи чаще всего обращаются к врачам и с чем это связано?

— Обращаемость связана с сезоном. Из-за высокой экспозиции пыльцевых аллергенов весной в основном приходят с аллергическим ринитом и бронхообструкцией. В зимний период часто обращаются из-за симптомов бронхиальной астмы: люди много времени проводят в закрытых отапливаемых помещениях, а в этих условиях активизируются клещи домашней пыли.

- Сколько аллергиков в Москве?

— В Москве масштабные эпидемиологические исследования не проводили. Но мы можем ориентироваться на европейские цифры: не менее 20-30 процентов населения страдают аллергическими заболеваниями.

- А можно исходить из количества обратившихся к врачу?

— Это уже будет обращаемость, а не общая статистика. Ярким примером может служить аллергический ринит, который есть минимум у 15 процентов населения. А тех, кто обратился к специалисту, — всего три — пять процентов.

В настоящее время у нас появилась возможность проводить молекулярную диагностику с помощью аллергочипов. Они одномоментно тестируют на 112 аллергенов, причем на чувствительность к конкретным белкам

- Допустим, человек пришел к врачу и хочет выяснить, на что у него аллергия. Как проводят исследование?

— Аллергодиагностика начинается со сбора информации о больном. Далее выбирают самые оптимальные для конкретного пациента тесты и проводят исследование с наиболее распространенными аллергенами. Среди них, например, яйцо, молоко, рыба и пшеница.

В настоящее время у нас появилась возможность проводить молекулярную диагностику с помощью аллергочипов. Они одномоментно тестируют на 112 аллергенов, причем на чувствительность к конкретным белкам. Благодаря этому мы знаем, на какой именно белок реагирует пациент. Соответственно, мы понимаем, насколько тяжелыми у него могут быть реакции и какими методами его лучше лечить.

- Какими медикаментами?

— Медикаментами в том числе, но не только. На самом деле главное — это персонализация терапии, индивидуальный подход. Если пациент выходит от врача с огромным списком того, что ему нужно исключить, консультация, скорее всего, будет малоэффективна. Нужно копать глубже: смотреть не только на результаты тестов, но и на анамнез, анализировать жалобы пациента и объективные данные. Необходимо выяснять, на что именно аллергия, и сделать точечные исключения, чтобы образ жизни человека изменился минимально. Образно говоря, не пытаться посадить аллергика в стеклянный шкаф. Плюс ко всему врач должен предвидеть, как будет протекать болезнь, и предупреждать возможные проблемы. Самые последние исследования и методы лечения связаны с так называемой таргетной терапией. К молекуле, которая значима для больного, подбирают моноклональные антитела. Это модная терапия, она сейчас активно развивается. Возможно, это будет прорыв в аллергологии. Но как вы понимаете, препараты совсем новые, поэтому лечение будет очень дорогим.

Самые последние исследования и методы лечения связаны с так называемой таргетной терапией. К молекуле, которая значима для больного, подбирают моноклональные антитела. Это модная терапия, она сейчас активно развивается. Возможно, это будет прорыв в аллергологии

- Ее уже где-то применяют или пока идут клинические исследования?

— Некоторые препараты уже применяют. Другие вот-вот появятся: они проходят третью-четвертую фазу клинических исследований.

Еще одно направление — это, скажем так, новый виток аллерген-специфической иммунотерапии, про которую мы уже говорили. Пациенту вводят не просто аллерген, а конкретный белок, на который есть реакция. Эффективность возрастает в разы.

- Вы были одним из инициаторов формирования регистра больных с тяжелыми аллергическими реакциями. Что это такое и зачем он нужен?

— В регистр включают паспортные данные пациента, симптомы, диагноз, изменения, которые происходят, ответ на терапию и так далее. Хочу отметить, что все конфиденциально, доступ к этой информации могут получить только врачи. Создать регистр больных с тяжелыми реакциями, в частности с анафилактическими, очень важно. Это даст представление о реальной ситуации с аллергическими заболеваниями. Врачам будет легче устанавливать факторы риска, контролировать болезни, назначать правильное лечение. Регистр поможет систематизировать знания и поделиться опытом.

Во всех развитых европейских странах это уже есть. Причем там существуют национальные регистры, региональные и городские регистры.

- А на какой стадии сейчас московский?

— Рабочая версия уже существует, идет накопление пациентов.

- Пациенты с какими диагнозами в него войдут?

— Анафилаксия, синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона, тяжелая хроническая крапивница.

- Число аллергиков увеличивается с каждым годом. Многие специалисты связывают это с улучшением гигиены. Согласны ли вы с ними?

— Распространенность аллергических заболеваний в 1960-е годы составляла два-три процента населения. Сейчас в развитых странах аллергиков уже 40-50 процентов. Понятно, что это не связано с генетикой, потому что она не могла измениться всего за 50-60 лет. Было выдвинуто очень много гипотез, и в частности "гигиеническая". В упрощенном виде она звучит так: чем чище, тем больше вероятность развития аллергии.

Во-первых, из-за уменьшения количества инфекций снизилась активация нашего иммунитета и мы стали чаще болеть аллергическими заболеваниями. Существует баланс между ответом на аллерген и ответом на инфекцию. А инфекций стало меньше благодаря вакцинации. Но надо понимать, что потенциальный риск развития аллергии несравним с пользой от вакцинации. Во-вторых, появилось огромное количество моющих средств, а в-третьих, принципиально изменился рацион.

Безусловно, "гигиеническая" теория имеет право на существование. Но к ней стоит относиться с позиции науки. Не надо есть грязными руками, ходить немытыми и бояться моющих средств — это неправильно. Мы, в конце концов, цивилизованные люди и живем в условиях мегаполиса. Гигиену надо соблюдать и стараться придерживаться здорового образа жизни

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