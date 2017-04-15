Цветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы

Как облегчить себе жизнь весной, если ты страдаешь аллергией? Зачем нужен регистр по жизнеугрожающим заболеваниям? Передается ли аллергия по наследству? Какие новые методы лечения появились? На эти и другие вопросы порталу mos.ru ответил главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного Департамента здравоохранения Александр Пампура.

Весна все-таки прорвалась в столицу, и скоро большинство москвичей будут радоваться зелени, теплу и солнцу. К сожалению, многие вместо этого начнут чихать, кашлять и плакать из-за аллергии на пыльцу. Mos.ru выяснил, можно ли избавиться от весенней напасти, какие проявления аллергии наиболее опасны и что такое гигиеническая теория.

- Александр Николаевич, каковы основные симптомы аллергии?

— Симптомы зависят от конкретного человека и в значительной степени связаны с видом аллергии. Допустим, если есть гиперчувствительность к пищевым продуктам, то это прежде всего кожные проявления и поражение желудочно-кишечного тракта. Если аллергия на ингаляционные раздражители — пыльцу и шерсть животных, то появляются чихание, кашель, затрудненное дыхание.

- Какое время года является пиком аллергии? Весна?

- На нашей территории — да, апрель — май. Страдают люди, чувствительные к пыльце березы, ольхи и орешника. Им надо стараться избегать аллергенов: поменьше выходить на улицу в солнечную ветреную погоду, обходить парки и скверы. Также нужно носить кепку или косынку, солнечные очки. Медицинские маски не помогают, более того, на них могут скапливаться аллергены и станет только хуже. В машине надо включать кондиционер и не открывать окна. То же самое дома.

Обычно аллерген-специфическую иммунотерапию начинают за несколько месяцев до цветения и делают определенное количество инъекций. На следующий год повторяют процедуру

- А можно заранее подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь весной?

- Современный метод лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия. Смысл ее в том, что пациенту вначале вводят небольшие дозы аллергена, а потом постепенно их увеличивают. И человек через какое-то время просто перестает реагировать на раздражитель. Но при этом методе очень важна мотивированность пациента, хороший контакт с врачом и готовность следовать всем его рекомендациям. Кроме того, это длительная терапия: эффект оценивают обычно на второй-третий год лечения.

- Такую терапию проводят в течение всего года?

- Существует несколько схем лечения. Наиболее распространенные — инъекционное и сублингвальное (под язык. — Прим. mos.ru) введение аллергенов. Обычно аллерген-специфическую иммунотерапию начинают за несколько месяцев до цветения и делают определенное количество инъекций. На следующий год повторяют процедуру. Кстати, так можно лечить аллергию не только на пыльцу, но и на клещей домашней пыли.

- А нужно ли вообще лечить аллергию на пыльцу? Или проще потерпеть пару месяцев в году?

- Лечить обязательно надо, потому что аллергия сильно ухудшает качество жизни. Например, сезонный ринит снижает успеваемость у студентов в среднем на один балл.

Самая опасная нозология — анафилактическая реакция. Она может возникать на разные аллергены. Но чаще всего — на пищу или лекарства

- Какой вид аллергии является самым опасным и может повлечь летальный исход?

— Самая опасная нозология — анафилактическая реакция. Она может возникать на разные аллергены. Но чаще всего — на пищу или лекарства. При анафилаксии возникают симптомы со стороны не менее чем двух систем организма. Например, проявляются высыпания на коже и одновременно становится тяжело дышать.

- Сколько людей страдает такой гиперчувствительностью?

— Около двух процентов населения, это большая цифра и огромная проблема для всего мира. Дети чаще всего реагируют на молоко, яйца, рыбу. Взрослые — на арахис и морепродукты. Еще у взрослых, особенно пожилых, добавляется тяжелая реакция на лекарства. Прежде всего на антибактериальные препараты и местные анестетики. Также анафилаксия может возникать во время операций, когда человеку вводят большое количество препаратов. Крайнее проявление анафилаксии — это анафилактический шок.

- Но ведь люди, страдающие такой тяжелой формой, знают о своей аллергии?

— Когда это происходит в первый раз, как правило, не знают.

- Что нужно делать окружающим, если у человека развилась анафилаксия?

— Вообще нужно использовать адреналин. Но с собой обычно его никто не носит, поэтому надо вызывать скорую. После первого эпизода очень важно, чтобы человек обратился к специалисту и ему поставили диагноз "анафилаксия". Потому что в следующий раз приступ может быть тяжелее. После того как пациенту поставили диагноз, он получает специальную укладку с необходимыми медикаментами и описанием последовательности действий.

Бывают ситуации, когда тест показывает отрицательный результат, люди заводят животное, и через какое-то время аллергия все равно проявляется

- В интернете встречается теория, что аллергию лечат через анафилактический шок.

— Это экстремизм, адекватные специалисты таким не занимаются.

- Может ли человек заранее узнать, есть ли у него аллергия на домашних животных?

— Да, можно провести диагностику перед тем, как заводить питомца. Но бывают ситуации, когда тест показывает отрицательный результат, люди заводят животное, и через какое-то время аллергия все равно проявляется. Причем это может произойти даже через несколько лет.

- Некоторые врачи советуют девушкам удалять домашних животных на время беременности, чтобы у ребенка не развилась аллергия. Другие — наоборот. Кому верить?

— Если в доме были животные, то при беременности от них избавляться не надо. Будущим мамам мы советуем следующее: не курить, избегать стрессов, не принимать антибиотики без необходимости. И еще важно не сужать рацион, то есть питаться так, как привычно.

По наследству передается не заболевание, а предрасположенность к нему. Например, если и у мамы, и у папы есть аллергические заболевания, вероятность того, что у ребенка они тоже будут, составляет 70-80 процентов

- А какие есть советы по профилактике аллергических заболеваний у детей?

— То, о чем мы только что говорили, — это уже профилактика. А после рождения ребенка необходимо грудное вскармливание хотя бы до трех-четырех месяцев. Опять же не курить. Еще рекомендуют увлажнять кожу ребенка. Это в первую очередь касается детей с предрасположенностью, то есть тех, чьи ближайшие родственники — аллергики.

- Какие виды аллергии передаются по наследству?

— По наследству передается не заболевание, а предрасположенность к нему. Например, если и у мамы, и у папы есть аллергические заболевания, вероятность того, что у ребенка они тоже будут, составляет 70-80 процентов. Но количество детей с наследственной отягощенностью — это всего 30-40 процентов от всех аллергиков. То есть у здоровых родителей может родиться ребенок с аллергией и, наоборот, у аллергиков может родиться здоровый ребенок. Поэтому на данный момент невозможно создать универсальную программу профилактики для всех детей. Это большая проблема.

- Какие болезни могут скрываться за симптомами гиперчувствительности?

— В первую очередь ОРВИ. Поэтому весной, во время цветения деревьев, многие думают, что у них аллергия, а на самом деле это респираторная инфекция. Лучше обратиться к врачу и прояснить ситуацию.

- Где в столице можно пройти обследование, чтобы понять, на что именно аллергия?

— Во многих городских больницах и поликлиниках есть аллергологи. Также существует профильный центр аллергологии и иммунологии в городской клинической больнице № 52.

- С какими видами аллергии москвичи чаще всего обращаются к врачам и с чем это связано?

— Обращаемость связана с сезоном. Из-за высокой экспозиции пыльцевых аллергенов весной в основном приходят с аллергическим ринитом и бронхообструкцией. В зимний период часто обращаются из-за симптомов бронхиальной астмы: люди много времени проводят в закрытых отапливаемых помещениях, а в этих условиях активизируются клещи домашней пыли.

- Сколько аллергиков в Москве?

— В Москве масштабные эпидемиологические исследования не проводили. Но мы можем ориентироваться на европейские цифры: не менее 20-30 процентов населения страдают аллергическими заболеваниями.

- А можно исходить из количества обратившихся к врачу?

— Это уже будет обращаемость, а не общая статистика. Ярким примером может служить аллергический ринит, который есть минимум у 15 процентов населения. А тех, кто обратился к специалисту, — всего три — пять процентов.

В настоящее время у нас появилась возможность проводить молекулярную диагностику с помощью аллергочипов. Они одномоментно тестируют на 112 аллергенов, причем на чувствительность к конкретным белкам

- Допустим, человек пришел к врачу и хочет выяснить, на что у него аллергия. Как проводят исследование?

— Аллергодиагностика начинается со сбора информации о больном. Далее выбирают самые оптимальные для конкретного пациента тесты и проводят исследование с наиболее распространенными аллергенами. Среди них, например, яйцо, молоко, рыба и пшеница.

В настоящее время у нас появилась возможность проводить молекулярную диагностику с помощью аллергочипов. Они одномоментно тестируют на 112 аллергенов, причем на чувствительность к конкретным белкам. Благодаря этому мы знаем, на какой именно белок реагирует пациент. Соответственно, мы понимаем, насколько тяжелыми у него могут быть реакции и какими методами его лучше лечить.

- Какими медикаментами?

— Медикаментами в том числе, но не только. На самом деле главное — это персонализация терапии, индивидуальный подход. Если пациент выходит от врача с огромным списком того, что ему нужно исключить, консультация, скорее всего, будет малоэффективна. Нужно копать глубже: смотреть не только на результаты тестов, но и на анамнез, анализировать жалобы пациента и объективные данные. Необходимо выяснять, на что именно аллергия, и сделать точечные исключения, чтобы образ жизни человека изменился минимально. Образно говоря, не пытаться посадить аллергика в стеклянный шкаф. Плюс ко всему врач должен предвидеть, как будет протекать болезнь, и предупреждать возможные проблемы. Самые последние исследования и методы лечения связаны с так называемой таргетной терапией. К молекуле, которая значима для больного, подбирают моноклональные антитела. Это модная терапия, она сейчас активно развивается. Возможно, это будет прорыв в аллергологии. Но как вы понимаете, препараты совсем новые, поэтому лечение будет очень дорогим.

Самые последние исследования и методы лечения связаны с так называемой таргетной терапией. К молекуле, которая значима для больного, подбирают моноклональные антитела. Это модная терапия, она сейчас активно развивается. Возможно, это будет прорыв в аллергологии

- Ее уже где-то применяют или пока идут клинические исследования?

— Некоторые препараты уже применяют. Другие вот-вот появятся: они проходят третью-четвертую фазу клинических исследований.

Еще одно направление — это, скажем так, новый виток аллерген-специфической иммунотерапии, про которую мы уже говорили. Пациенту вводят не просто аллерген, а конкретный белок, на который есть реакция. Эффективность возрастает в разы.

- Вы были одним из инициаторов формирования регистра больных с тяжелыми аллергическими реакциями. Что это такое и зачем он нужен?

— В регистр включают паспортные данные пациента, симптомы, диагноз, изменения, которые происходят, ответ на терапию и так далее. Хочу отметить, что все конфиденциально, доступ к этой информации могут получить только врачи. Создать регистр больных с тяжелыми реакциями, в частности с анафилактическими, очень важно. Это даст представление о реальной ситуации с аллергическими заболеваниями. Врачам будет легче устанавливать факторы риска, контролировать болезни, назначать правильное лечение. Регистр поможет систематизировать знания и поделиться опытом.

Во всех развитых европейских странах это уже есть. Причем там существуют национальные регистры, региональные и городские регистры.

- А на какой стадии сейчас московский?

— Рабочая версия уже существует, идет накопление пациентов.

- Пациенты с какими диагнозами в него войдут?

— Анафилаксия, синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона, тяжелая хроническая крапивница.

- Число аллергиков увеличивается с каждым годом. Многие специалисты связывают это с улучшением гигиены. Согласны ли вы с ними?

— Распространенность аллергических заболеваний в 1960-е годы составляла два-три процента населения. Сейчас в развитых странах аллергиков уже 40-50 процентов. Понятно, что это не связано с генетикой, потому что она не могла измениться всего за 50-60 лет. Было выдвинуто очень много гипотез, и в частности "гигиеническая". В упрощенном виде она звучит так: чем чище, тем больше вероятность развития аллергии.

Во-первых, из-за уменьшения количества инфекций снизилась активация нашего иммунитета и мы стали чаще болеть аллергическими заболеваниями. Существует баланс между ответом на аллерген и ответом на инфекцию. А инфекций стало меньше благодаря вакцинации. Но надо понимать, что потенциальный риск развития аллергии несравним с пользой от вакцинации. Во-вторых, появилось огромное количество моющих средств, а в-третьих, принципиально изменился рацион.

Безусловно, "гигиеническая" теория имеет право на существование. Но к ней стоит относиться с позиции науки. Не надо есть грязными руками, ходить немытыми и бояться моющих средств — это неправильно. Мы, в конце концов, цивилизованные люди и живем в условиях мегаполиса. Гигиену надо соблюдать и стараться придерживаться здорового образа жизни