Ложная благотворительность наносит урон репутации известных фондов

13 апреля в Общественной палате РФ прошли слушания, посвященные борьбе с лжеблаготворительностью. Эксперты обсудили, как защититься от мошенников, действующих под видом благотворительных организаций, и что для этого необходимо изменить в законодательстве и правоприменительной практике.

В мероприятии приняли участие эксперты, представители крупнейших благотворительных фондов и профильных ведомств.

По их словам, в последнее время наметился рост количества случаев использования злоумышленниками для сбора денежных средств наименований известных и давно зарекомендовавших себя положительно благотворительных фондов.

"К сожалению, эта ситуация касается многих известных фондов. Сейчас приняло огромные масштабы и мошенничество в интернете, когда с сайтов фондов берутся фото детей, а иногда это целиком созданные фейковые сайты, которые отличаются лишь своим счетом для перечисления денег", — рассказал исполнительный директор фонда "Подари жизнь" Григорий Мазманянц.

Полученные таким путем деньги не передаются нуждающимся, а деловая репутация благотворительных фондов страдает от подобной деятельности. Как подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай, из-за действий мошенников подрывается само доверие к давно существующим фондам. Поэтому предотвращение подобных ситуаций оказывается важнее, чем последующее привлечение к ответственности за такой вид мошенничества.

"К сожалению, в правоохранительных органах отвечают, что пока нет заявлений от потерпевших, то есть от тех, кто пожертвовал, нельзя говорить о мошенничестве", — посетовала председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева.

При этом она подчеркнула, что цель слушаний — не отпугнуть граждан от оказания помощи нуждающимся, а понять, как пресечь подобные ситуации. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с комитетом Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, также соответствующий запрос был направлен в Генеральную прокуратуру.

По мнению экспертов, для борьбы с мошенниками в сфере НКО может быть использована практика законодательной защиты бренда, применяемая в коммерческом праве. Если существует фонд, который принимает средства на благотворительные цели, то создающееся НКО с аналогичным именем будет путать граждан. Поэтому решением может стать ликвидация одноименных организаций в целях защиты уже существующего фонда и его названия.

Кроме того, по мнению экспертов, в борьбе с мошенниками может помочь создание единого реестра добросовестных фондов, к которому в случае возникновения подозрений мог бы обратиться любой человек. Также необходимо провести широкую разъяснительную работу с привлечением СМИ.

Как сообщила Лидия Михеева, в МВД, Минюст, Генпрокуратуру, соответствующие комитеты Госдумы и Совета Федерации будет направлена резолюция с итогами слушаний.