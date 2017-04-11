Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России

Волонтерское движение в России получило особый размах и популярность после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. С этого времени в стране появилась Ассоциация волонтерских центров, которая координирует волонтерские организации по всей стране и формирует условия для дальнейшего развития движения. О том, как стать волонтером, и о будущем всего движения рассказал сопредседатель совета ассоциации Артем Метелев.

— Волонтерское движение, как правило, ассоциируется с крупными спортивными мероприятиями. Какие еще направления добровольчества существуют сегодня в России?

Я считаю, что волонтерство — это уникальный социальный феномен, который проникает во все отрасли и сферы жизни. Трудно найти сферу, где нет добровольцев. В первую очередь, конечно, это социальное направление — оно самое востребованное.

Помощь волонтеров в больницах и социальных учреждениях нужна всегда, часто не хватает рук, и внутреннее желание граждан помогать людям очень сильно помогает государству в сложных, "узких" местах.

В сфере здравоохранения был совершен качественный рывок благодаря системной политике Минздрава и инициативности самих ребят из медвузов, на базе которых сформированы волонтерские отряды.

Есть еще одно интересное направление, которое только-только начало развиваться у нас в стране. Это культурное или культурно-просветительское волонтерство, то есть работа в учреждениях культуры или связанная с памятниками, краеведческими туристическими маршрутами, с разными видами просветительской деятельности.

Его еще называют арт-волонтерством, когда объединяются люди творческих профессий pro bono, то есть люди, компетентные в рисовании, пении делятся своими навыками и творчеством с детьми, пожилыми, инвалидами. Например, участники проекта "Я — ДоброТворец" из Татарстана проводят музыкальные концерты, КВН и другие мероприятия в детских домах бесплатно. Они называются себя "доноры творчества".

Не менее интересное направление — это экологическое волонтерство. Оно включает в себя работу в заповедниках, лесах, парках, заботу об окружающей территории. Современные субботники становятся интерактивными. Хороший пример — проект "Чистые игры". В этом году мы проводим всероссийские "Чистые игры" с соревнованиями, кто больше мусора соберет, и поиском артефактов.

© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров Московский культурный форум

Ассоциация поддерживает инициативы в этих сферах, а также самостоятельно организует добровольческие проекты и акции. Наша задача — максимально приобщить россиян к культуре волонтерства, чтобы оно стало привычным для каждого россиянина.

Сейчас активно будет развиваться образовательное волонтерство. Совместно с Общероссийским народным фронтом мы начинаем вовлекать волонтерские организации в проект "Равные возможности — детям", цель которого состоит в том, чтобы каждый ребенок в нашей стране смог получить дополнительное образование. Миллионы детей в России, к сожалению, не получают его.

Страна большая, не везде есть необходимая инфраструктура, а в некоторых местах центры допобразования и вовсе не востребованы.

Эта инициатива получила колоссальный отклик у волонтерского сообщества, и мы понимаем, что во многих областях они могут проводить интересные и полезные занятия для детей. В пилотном этапе у нас участвуют 42 организации.

За последние два года мы постарались вовлечь практически все ведомства, федеральные органы власти в эту тему. Минздрав, Минтруд, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультуры, Минприроды, МЧС — коллеги участвуют и поддерживают наши инициативы, готовы формировать государственную политикув области развития добровольчества.

— Какие проекты в основном привлекают российскую молодежь?

— В первую очередь те, что помогут им развить профессиональные навыки, получить опыт, который пригодится в будущей карьере. Это подтверждают в том числе научные исследования. Ведь волонтерство — это очень полезный инструмент для студентов. Например, если кто-то учится на социального педагога или психолога, он может работать волонтером в социальных учреждениях, которые составят ему личностную и профессиональную характеристику.

Если взять сферу здравоохранения, то за последние три года мы сформировали крупнейшее профессиональное движение "Волонтеры-медики". В него входят тысячи людей, будущих врачей.

Волонтеры этого движения работают и по ночам, и в выходные, так как опыта практики в университетах хватает не всем. А в больницах они сталкиваются с реальными ситуациями и проблемами, о которых на лекциях могут не рассказать. Многие потом гораздо быстрее находят себе работу.

Плюс волонтерство дарит много эмоций, позволяет расширить круг друзей. Атмосфера общих дел действительно объединяет, и в ходе этой деятельности формируются качественные человеческие отношения, поэтому молодежь идет в эту сферу, чтобы найти новых друзей, возможно, будущих коллег.

© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров Форум Серебряных добровольцев 2016

Возраст — не помеха

— Когда мы говорим о волонтерах, то в первую очередь представляем студентов. Есть ли какие-то программы для пожилых людей?

- Да, так называемое серебряное волонтерство для добровольцев в возрасте 50+. И волонтеры этой категории ничем не проигрывают, а где то даже опытнее и ответственнее, чем молодежь. Их можно вовлекать в абсолютно любые формы деятельности. По данным исследований, 28% людей старше 56 лет включены в добровольческие практики, большинство из них увлечены экологическим волонтерством, защитой и сохранением окружающей среды. Например, в Краснодарском крае есть АНО "Серебряные волонтеры России", которые работают в заповеднике "Утриш" — очищают территорию, береговую линию, интересно проводят время.

"Серебряных" волонтеров, кстати, мы будем привлекать на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Они знают иностранные языки, им доверят встречать и провожать гостей, работать в медиацентре и на объектах. Для них волонтерство — это, как правило, форма общения, когда во время встреч они могут пообщаться, поделиться эмоциями и впечатлениями.

В волонтерстве есть место и для любви. У нас есть пара, муж и жена, которые познакомились на Олимпиаде в Сочи. Теперь они вместе работают и путешествуют по стране, планируют работать в дирекции по работе с волонтерами фестиваля.

Очень важно, что "серебряные" волонтеры очень ответственны и исполнительны. Они доводят начатое дело до конца, несмотря на любые препятствия. Тем самым они разрушают стереотип о том, что все волонтеры — это неквалифицированная и безответственная рабочая сила.

Кроме того, пожилые люди хотят делиться накопленным опытом, передавать свои знания и умения, поэтому мы стараемся соединять молодежь и серебряных волонтеров. Это уникальная практика, которую надо обязательно развивать и поддерживать. Сейчас мы готовим очередной Всероссийский форум "серебряных" добровольцев, где на одной площадке соберутся как молодые лидеры и общественники, так и "волонтеры с опытом". Мы формируем "дорожную карту" развития этого направления и представим ее коллегам из Минтрудсоцзащиты. Уверен, что это одна из самых полезных и эффективных форм продления активной жизни среди пожилых.

© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров Форум Серебряных добровольцев 2016

Муки выбора

— Как определиться при выборе сферы волонтерской деятельности?

— Сначала можно просто попробовать себя в разных направлениях. Я думаю, что нужно также понять, какая сфера в целом ближе, какие интересы существуют у человека. Важно делать то, что нравится, потому что иначе результата не будет.

Информация о том, в каких областях и организациях нужны волонтеры, очень разрозненная. Как правило, об этом узнают через соцсети, форумы или от знакомых. Это значительно замедляет развитие волонтерства, потому что нет быстрых общих каналов коммуникации.

Сейчас мы с Роспатриотцентром работаем над платформой "Добровольцы России". По сути, это информационный портал, где можно будет узнать всю актуальную информацию о требующихся волонтерах, самому предложить помощь, обучиться и изучить лучшие практики. Мы хотим дать возможность волонтерам, а также больницам, социальным учреждениям, волонтерским центрам и фондам рассказывать о себе в одном месте и находить друг друга. Именно это, кстати, и предлагали Владимиру Путину на недавнем медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге.

— Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать волонтером?

— Самое главное — это эмоциональная устойчивость. Нужно понимать, что ситуации бывают разные везде, как в хосписе, так и на спортивном событии. Также необходима способность учиться, развиваться. Однозначно волонтерами должны быть щедрые люди, готовые отдать другим не только какие-то вещи, но и свою энергию, свое время.

В первую очередь нужно осознать, зачем и для чего человек хочет быть волонтером, готов ли он взять на себя такую ответственность, прежде чем стать им.

© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров Волонтеры-медики

В волонтеры я б пошел — пусть меня научат!

— Существуют ли какие-то подготовительные тренинги для волонтеров?

— Да, конечно. Как правило, в некоммерческих организациях, которые привлекают волонтеров, существуют внутренние программы для их подготовки к работе в том или ином учреждении. Чем сложнее тип работы, которую предстоит выполнять, тем более проработанные программы. Иногда обучение могут предлагать и сами учреждения и организации, куда приходят волонтеры.

Отмечу, что в этом активно участвует государство. Практически в каждом регионе нашей страны на уровне субъектов РФ есть так называемые школы волонтеров. Это различные образовательные форумы и семинары, комплексные мероприятия, где можно прослушать курсы и тренинги, повысить свою компетенцию.

Наша ассоциация, например, постоянно проводит обучающие вебинары по актуальным темам: психоэмоциональная устойчивость, мотивация людей, лучшие практики работы в учреждениях культуры, работы с инвалидами, с детьми, с бизнесом. Они бесплатны и доступны каждому.

Более того, обучаться нужно не только волонтерам, но и тем, кто с ними работает, потому что существует много примеров, когда добровольцев рассматривают как бесплатную рабочую силу, просят разобрать мебель и так далее, но это не волонтерство, это разрушает идею и отворачивает людей от самого явления. Мы вносим предложение сейчас в Минобрнауки о внедрении в программы повышения квалификации госслужащих специальных обучающих модулей, предстоит большая работа по формированию культуры отношения к добровольцам со стороны представителей государственного сектора.

© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров Cопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

Волонтерство как привычка

— Как вы думаете, какое будущее у этого движения? Есть куда развиваться дальше?

— Будущее есть, это точно. В перспективе люди будут этим заниматься в течение всей жизни. Мы уже в своей работе используем концепцию "волонтерство через всю в жизнь". Сначала привлекаем детей в возрасте от 7 лет, ведем работу в рамках Российского движения школьников, где они занимаются простыми, но важными вещами: сажают деревья, помогают и навещают ветерана, мастерят скворечники — в общем, делают какое-то полезное дело.

Потом продолжаем эту линию со студентами в рамках университетских объединений. К 2020 году в 70% вузов страны будут созданы волонтерские центры, именно их мы и сопровождаем в своей работе. Человек взрослеет, и здесь у него появляется возможность поучаствовать в корпоративном волонтерстве, когда компании привлекают своих сотрудников, проводят коллективные благотворительные акции. Следующий этап — семейное волонтерство, в рамках которого семьи благоустраивают свои улицы, дворы. Завершающий этап — "серебряное" волонтерство. Об этом мы с вами уже говорили.

Я очень надеюсь, что в какой-то момент это станет нормой, привычкой. Сейчас, к сожалению, это не всегда так, и нам приходится часто и подробно объяснять, почему люди тратят свое время на других.Можно чем угодно наполнять свою жизнь, но если мы не оставим после себя какой-то след, не изменим чью-то жизнь, то можно считать свое время потраченным зря.

Мне кажется, это роль каждого человека — быть ответственным за свою страну, в которой живешь, за общество, помогать делать свою жизнь и жизнь других людей чуточку лучше.

— Что сейчас делается в рамках поручения президента по развитию волонтерского движения? Почему президент уделяет ему особое внимание?

— Государство всегда уделяло этому внимание, особенно президент. Феномен волонтерства стал чаще на слуху благодаря проведению крупных событий в нашей стране, где волонтеры являются неотъемлемой частью. Большое количество людей разных возрастов становится частью не только масштабных событий, но и конкретных дел. Они подчеркивают свое желание быть полезными своей стране, поэтому президент в своем послании говорил о колоссальном социальном потенциале сообщества, о партнерстве государства и некоммерческого сектора, о великодушии людей и их востребованности. Поручение, которое он дал по итогам послания, дает возможность всему волонтерскому сообществу определить барьеры в работе, сформулировать решения и вместе создавать максимально комфортные условия для эффективной деятельности многочисленных организаций в нашей стране.

Последние пять месяцев совместно с Общественной палатой РФ, Агентством стратегических инициатив и Роспатриотцентром мы формировали план развития волонтерского движения в России. Он включает в себя несколько разделов — там и создание новых механизмов поддержки, и отраслевые решения, и совершенствование взаимодействия волонтеров и органов власти. План включает в себя несколько десятков пунктов: сбор и распространение лучших практик, формирование добровольческих центров в регионах и методических рекомендаций по взаимодействию с волонтерами в каждой из отраслей, мероприятия по популяризации благотворительности, развитие института наставничества, "серебряного" волонтерства, комплексное обучение в секторе, создание правовых условий работы волонтеров в учреждениях разного типа и многое другое.

В субъектах планируется формировать общественные советы, межведомственные комиссии по развитию волонтерства, куда будут входить как представители власти, так и представители волонтерских организаций. За круглым столом можно будет встретиться и обсудить насущные проблемы. Важно, чтобы власть слышала гражданских активистов, и для этого не нужно было обивать полгода пороги.

План рассчитан до 2020 года. Что будет дальше, посмотрим, но в ближайшие годы важно создать в стране максимально комфортные условия для работы благотворительных, волонтерских организаций, для самих добровольцев. Эффектов от вовлечения людей в эту деятельность очень много как для человека, так и для общества и государства. Это уникальное явление, которое надо поддерживать и развивать. Мы продолжим работать в этом направлении.