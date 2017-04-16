Подготовка и дисциплина: как собаки спасают людей в чрезвычайных ситуациях

Как кинологи содержат своих питомцев? Как правильно перевозить их на место происшествия? И самое главное — что требуется собаке для того, чтобы работать эффективно? Об этом и многом другом — в материале, опубликованном на портале mos.ru.

В недостроенном здании больницы под бетонные плиты провалились люди, игравшие в пейнтбол. Где именно они находятся — неизвестно. Но очевидцы слышали их крики о помощи из-под завалов, а теперь они стихли — вероятно, пострадавшие потеряли сознание. Как искать и что делать? На место происшествия отправились спасатели с собаками…

Это сценарий показательного занятия, которое подготовил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Его цель — познакомить с работой кинологической группы пожарно-спасательного центра и показать, как в таких ситуациях действуют обученные собаки.

Псов учат искать людей в любых условиях — будь то завалы разрушенных зданий, самолеты и поезда после катастрофы или лес. Во всех этих случаях используют специальное оборудование: видеоэндоскоп, виброфон, тепловизор. Однако техники бывает недостаточно. Обученные собаки — это самый эффективный способ обнаружить пострадавших.

Как работает собака

На место ЧС собак привозят в автомобилях с кондиционером, обязательно в специальных клетках. Животные приучены и к самолетам — бывает, что приходится преодолевать большие расстояния. В этом случае их помещают в индивидуальные контейнеры-переноски.

Перед тем как начать работу, собаке дают полчаса — нужно, чтобы ее дыхательные пути очистились от пыли и запахов горючего. В это время лучше всего отвести пса на прогулку и дать попить. Затем проверяют общее состояние животного, его самочувствие. Нельзя кормить собаку досыта, но и голодной она тоже быть не должна.

Работа начинается с того, что кинолог надевает на себя и на питомца форму и снаряжение. Если приходится работать на завалах с нагромождениями плит и арматуры, то с собаки снимают ошейник и шлейку. Управлять псом может только кинолог.

Специалист с собакой обследуют участок ЧС, а через пять — десять часов (зависит от глубины завала) эти же действия повторяются снова. Иногда дополнительно подключают еще одного кинолога с его подопечным.

Во время поиска животному каждый час требуется десятиминутный перерыв. Если же очень жарко или стоят морозы, то ему дают отдохнуть после каждых 20-30 минут.

Уши, лапы, хвост: как заботятся о четвероногих спасателях

Специалисты держат служебных собак в постоянной готовности. Каждый кинолог работает только с тем животным, которое за ним закреплено. Дрессировка, различные тренировки и многое другое — все это входит в обязанности специалиста. Оттачивает мастерство и сам кинолог: он изучает виды поиска, особенности поведения собак, оценивает уровень натренированности своих подопечных.

Особое внимание уделяют содержанию зверей. Главное для кинолога — это здоровье питомца. Регулярно собак обследуют ветеринары, и их указания нужно выполнять в точности. Помещения, в которых живут псы, тоже держат в образцовом порядке.

Проявлять заботу необходимо и во время поисков: на месте происшествия кинолог соблюдает правила работы с собакой, учитывает ее особенности, проявляет инициативу и настойчивость.

Кроме того, все собаки проходят необходимую сертификацию. Профессионально непригодных животных убирают из поисковой команды.

Больше 300 выездов и строгие экзамены

Кинологическую группу в пожарно-спасательном центре Москвы сформировали в мае 2010 года. С того времени отряд отправлялся на задания уже больше 300 раз. Только за прошлый год было 58 выездов, спасли 23 человека. Группа состоит из спасателей-кинологов и восьми собак, обученных искать людей.

Для того чтобы получить допуск на работу с собакой, спасатели проходят обучение. Затем они сдают экзамены, которые проводят в условиях, максимально приближенных к реальным. Правила при этом строгие, и ошибок быть не должно.

Те, кто сдал экзамен, получают аттестацию на год, но при необходимости им устраивают внеочередные проверки.