15 апреля пройдет премьера фильма "Слепоглухие: жизнь на кончиках пальцев"

15 апреля в рамках проекта "Клуб социального кино" в центре "Благосфера" состоится премьера документального фильма о людях с одновременным нарушением слуха и зрения "Слепоглухие: жизнь на кончиках пальцев", сообщается в официальном релизе фонда "Со-единение".

Картина рассказывает о жизни тех, кто ничего не видит и не слышит, не получает почти никакой информации из внешнего мира. Такие люди живут, не зная практически ничего о том, что происходит вокруг. Но они не просто существуют, а радуются, плачут, любят, творят, как и все другие. Фильм рассказывает о том, как технологии и люди постепенно разрушают стену, которая отделяет слепоглухих от окружающего мира.

"У них пальчики очень нежные, тоненькие, они в основном все щупают. И каждое слово им нужно объяснять не через слова, а через материальные предметы", — рассказывают в ходе сюжета эксперты, работающие с детьми.

После показа состоится дискуссия на тему "Каким видится мир кончиками пальцев?", в которой примут участие режиссер фильма Сергей Кожевников, президент благотворительного фонда "Со-единение" Дмитрий Поликанов, кандидаты психологических наук Татьяна Басилова и Ирина Саломатина, руководитель Центра лечебной педагогики Анна Битова и другие эксперты.