13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 70 году до н.э. родился Гай Цильний Меценат — римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов. Так, например, он вернул известному поэту Вергилию усадьбу, которая была отнята у него силой.

Художник Тьеполо изобразил Мецената на полотне "Меценат представляет Августину свободные искусства". Картина хранится в Санкт-Петербурге, в музее "Эрмитаж". Здесь же проходит главное торжество, посвященное Дню мецената и благотворителя.

Инициаторами проведения Дня мецената были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха "Русский Меценат" Аркадий Соснов.

Главная цель мероприятия — представить благотворительные проекты в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения.

Первая церемония Дня мецената и благотворителя прошла 13 апреля 2006 года в Большом итальянском просвете — одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа.

Тогда петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе преподнес в дар Эрмитажу работы русских резчиков-академистов первой четверти ХIХ века — "Отдыхающий Ахиллес" Николая Щербаева и "Аполлино" Герасима Николинко. Две уникальные инталии (гемма с углубленным изображением) были приобретены на аукционе Sotheby's в 1994 году и ранее находились в одной из галерей Берлина (Германия).

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский купил на аукционе и возвратил музею две книги, ранее принадлежавшие Эрмитажу и проданные в послереволюционные годы, — "Псалмы" (Давида) на датском языке (1764), принадлежавшие императрице Марии Федоровне (1847-1928), и Poesies (1757).

В 2016 году в мероприятии приняли участие руководители органов власти, ведущие компании, учреждения культуры и фонды, зарубежные дипломаты, журналисты, воспитанники социальных учреждений. По традиции участники торжественно заводят часы "Павлин" — часть постоянной экспозиции Эрмитажа, часовой механизм, сделанный в мастерской Джеймса Кокса и Фридриха Юри.

Петербургские дизайнеры одежды подарили созданные ими наряды Музею костюма Государственного Эрмитажа. Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы передал Эрмитажу раритетные издания, в частности альбом "Первый фоторепортер России Карл Булла". Издательство "Вита Нова" подарило свои книги не только музею, но и ребятам из "Детской деревни SOS" (г. Пушкин).

Также в рамках Дня мецената и благотворителя состоялась мировая премьера инклюзивного мини-спектакля "Кармен". Идея данного проекта, поддержанного министерством культуры РФ, — исследовать возможности совместного участия профессиональных актеров и людей с особыми возможностями в поиске новых форм художественной интерпретации классических произведений мировой литературы с помощью ведущих театральных школ страны.

Куратор постановки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Борисов так объясняет выбор для инсценировки новеллы Проспера Мериме "Кармен" со слепоглухонемым актером Алексеем Гореловым в главной роли: "Поскольку Хозе влюблен, он поистине слеп, глух и нем. Но он исполняет очень сложный пластический рисунок на сцене. А мужественный Сергей Прушинский (он инвалид-колясочник) весьма убедителен в роли Рассказчика. Фактически они вдвоем играют Хозе! Самым сложным было наладить взаимодействие особенных актеров. И молодому режиссеру, моей ученице Светлане Опаленик удалось создать потрясающую атмосферу в группе. Для меня это регенерация давно забытых душевных чувств. А какая у нас Кармен, как блестяще она танцует! Это тоже выпускница моего курса, правда, в ГИТИСе. Анора обычная актриса, но необычная по красоте и обаянию".

В 2017 году почетными гостями праздника станут изобретатели кохлеарных имплантов, избавляющих людей от глухоты, лауреат международной премии Ласкера-Дебейки в области медицинских и клинических исследований доктор Ингеборг Хохмайр и профессор Эрвин Хохмайр (Австрия). Также в мероприятии примут участие знаменитые коллекционеры Марк Башмаков и Юрий Абрамов, фонд исторической фотографии имени Карла Буллы, выпускники Политехнического университета Петра Великого и другие.

В этом году формат мероприятия будет немного изменен. Представление благотворителей и их проектов начнется, как всегда, в Эрмитажном театре, но впервые будет продолжено в Главном штабе, где откроется постоянная экспозиция африканского искусства на основе даров мецената Сергея Гирдина.