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Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника

14:1407.04.2017
(обновлено: 15:15 07.04.2017)
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Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника
© РИА Новости. Сергей Красноухов

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Из-за малоподвижного образа жизни одной из основных проблем человека в современном мире являются заболевания позвоночника. О том, как обезопасить себя и при каких симптомах следует незамедлительно обращаться к врачу, спецпроекту "Жизнь без преград" рассказал кандидат медицинских наук, руководитель центра патологии позвоночника, оперирующий хирург-ортопед Андрей Бакланов.

сколиоз
© РИА Новости, фонд "Линия жизни"
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— Андрей Николаевич, какие основные симптомы вы бы выделили для заболеваний позвоночника? Что должно человеку дать повод задуматься о том, что пора обратиться к специалисту?

— Основной симптом — боль в спине. Задуматься о квалифицированной консультации стоит при первых приступах люмбалгии (болевого синдром в области поясницы).

Если боль из поясницы распространилась в ногу, или из шеи в руку, появилось онемение и слабость мышц — срочно к врачу.

Своевременная диагностика позвоночника позволяет предотвратить последующее развитие болезни, которое может привести к более серьезным последствиям.

— Если у человека болит спина, какие могут быть причины?

— Причин множество, чаще это растяжение капсулы фасеточного сустава позвонка и микротрещины фиброзного кольца межпозвонкового диска, после чего возникает мышечное напряжение в спине и формируется стойкий болевой синдром.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника

— Какие основные заболевания позвоночника вы бы могли выделить?

— Основным заболеванием позвоночника взрослых является остеохондроз, среди детей чаще всего встречается сколиоз.

— Техника становится все более современной. Это повышает точность постановки диагнозов?

— Сейчас значительно улучшилось качество лучевой визуализации позвоночника (МРТ и КТ). То, что мы раньше не видели на обычных рентгеновских снимках, например гемангиому (доброкачественное сосудистое образование) позвонка, сегодня можно прочитать в каждом четвертом заключении.

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© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Линия жизни"
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— Кто больше подвержен заболеваниям позвоночника, мужчины или женщины? Кто входит в группу риска?

— Здесь царит гендерное равноправие. В группу риска входят люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, и офисные служащие, вынужденные проводить рабочее время в длительном сидячем положении.

— Андрей Николаевич, дайте несколько советов, что делать, чтобы позвоночник был в порядке.

— Главное — удобная постель, активный образ жизни, плавание и отсутствие лишнего веса.

— Что больше всего вредно для позвоночника?

— Малоподвижный образ жизни, монотонная сгибательно-разгибательная нагрузка и, повторюсь, лишний вес.

— Могли бы вы назвать какие-то самые сложные случаи заболеваний позвоночника, с которыми вам приходилось сталкиваться, оперировать?

— Самый сложный и интересный раздел вертеброхирургии — это оперативное лечение сколиоза. Реконструкцию особенно сложно выполнять при нейромышечных деформациях. Имплантация и формирование искусственного позвоночника начинается от таза и крестца и заканчивается в нижнешейном сегменте.

— Мануальная терапия способна помочь при заболеваниях позвоночника?

— Мануальная терапия является эффективным методом лечения, если назначена по показаниям и выполняется профессиональным врачом. Существует разные методики ее проведения, в зависимости от неврологической симптоматики и результатов лучевой диагностики.

© Из личного архива
Кандидат медицинских наук, руководитель центра патологии позвоночника, оперирующий хирург-ортопед, Андрей Бакланов

— Вы проходили стажировку у лучших французских специалистов в области хирургии позвоночника и адаптировали полученный опыт к нашим условиям. В чем заключается этот опыт?

— Сначала мне посчастливилось пройти школу спинальной хирургии в одной из лучших клиник России в Новокузнецке у профессора Анатолия Андреевича Луцика, профессора Игоря Константиновича Раткина.

Потом была работа в Институте Кале у профессора Шопена. В то время в мире активно развивалась имплантация задних стабилизирующих систем, что не применялось у нас в стране. Я увидел все достоинства и недостатки этой и других методик, понял, кого не надо оперировать, как и чем надо оперировать и что происходит с оперированным позвоночником через несколько лет.

— Чьи технологии лечения позвоночника лучше, наши или зарубежные?

— В нашей стране применяются все современные хирургические методики в лечении заболеваний позвоночника. Технологии интернациональны, доступны, но эффективны лишь при подключении головы к рукам хирурга.

Слепое копирование приводит к росту напрасной хирургии, повторным операциям и осложнениям. Хочу сказать, что мы в России все же менее "хирургически агрессивны" к своим соотечественникам, чем наши зарубежные коллеги к своим, а тем более к нашим.

Беседовал Владимир Лебедев

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