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ЗОЖные опасности: как следить за здоровьем, чтобы его не повредить

10:3107.04.2017
(обновлено: 10:59 07.04.2017)
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ЗОЖные опасности: как следить за здоровьем, чтобы его не повредить
© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Всемирный день здоровья (World Health Day) проводится каждый год 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас членами Всемирной организации здравоохранения являются 194 государства мира. Ежегодно праздник дает возможность мобилизовать действия по различным темам в области здравоохранения — повышению престижа профессии медицинского работника, разработке новых лекарств и методов борьбы и профилактики с различными болезнями, важности ведения здорового образа жизни и многих других.

В 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия. К тому, что эта болезнь опасна, население пока относится скептически, в частности в России. Для привлечения внимания к этой проблеме и вопросам здравоохранения будет проведен ряд мероприятий — например, дни открытых дверей в центрах здоровья Иркутской области, бесплатные лекции медицинских работников о борьбе с депрессией в Барнауле, единый день ГТО в Подмосковье и многие другие.

Между тем большинство специалистов, лечащих пациентов от клинической депрессии, рекомендуют в качестве обязательного компонента терапии отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня, занятия физкультурой, то есть знаменитый ЗОЖ — здоровый образ жизни.

О том, как правильно начать здоровый образ жизни и превратить его в приятную привычку, проекту "Жизнь без преград" рассказал основатель и директор фонда пропаганды здорового образа жизни "Сила духа" Александр Шлычков.

Многие воспринимают ЗОЖ как ряд ограничений. Но не стоит его рассматривать в таком ключе. Конечно, есть ряд вещей, которые стоит полностью исключить, — например, курение и употребление алкоголя. Однако излишние ограничения во всем остальном или, наоборот, бездумное употребление пусть даже полезных продуктов могут привести к не самым приятным последствиям.

© РИА Новости. Константин Чалабов
Чрезмерное употребление воды может вызвать осложнения в пищеварительной и мочевыделительной системе

ЗОЖ без фанатизма

Например, многие стараются выпить за день как можно больше воды. Чрезмерное употребление воды может вызвать осложнения в пищеварительной и мочевыделительной системе. Поэтому перед тем, как принять такое решение, необходимо посоветоваться со специалистом. У каждого существует своя норма, которую поможет рассчитать диетолог.

Также вредны жесткие запреты в еде. Это особенно актуально для тех, кто планирует похудеть. Необходимо составить меню не только полезное, но и вкусное для себя, по возможности заменяя нелюбимые продукты аналогами.

Программа тренировок

Еще одна распространенная ошибка — тренировки до боли в мышцах. Это относится к любой физической деятельности. Не стоит в первые же дни подвергать себя непривычно высоким нагрузкам, их объем нужно увеличивать постепенно. Также не забывайте обновлять упражнения и задействовать все группы мышц.

Кроме того, желательна консультация с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, который поможет выбрать подходящий вид спорта и рассчитать безопасную нагрузку. Еще одно распространенное заблуждение — лучше заниматься спортом хоть как-то, чем вообще не заниматься. Однако есть две опасности для новичков — выбрать неподходящий для себя вид спорта и заниматься им неправильно.

© РИА Новости. Максим Блинов
Распространено мнение о том, что бег — это просто, и ему не нужно учиться. Но на самом деле необходимо знать, что у него есть свои правила безопасности

Рекомендации для бегунов

Например, распространено мнение о том, что бег — это просто, и ему не нужно учиться. Но на самом деле необходимо знать, что у него есть свои правила безопасности. Существуют разные техники бега, наиболее комфортный для суставов — носковый бег, однако при упражнениях на неравномерной каменистой местности лучше опираться на всю стопу, так как большая площадь опоры обеспечивает большую безопасность и уменьшает риск падения.

Нужно постоянно следить за верхней частью корпуса, нельзя выгибать шею, раскачиваться. Также необходимо выбрать правильную облегающую стопу обувь с амортизирующими вставками в зоне носка и пятки и свободную одежду, не сковывающую движения, и найти правильное дорожное покрытие для бега. Самыми оптимальными являются грунт и асфальт, которые нужно периодически чередовать. Для более продвинутых бегунов подходящим будет стадионное покрытие с повышенным сцеплением с поверхностью, которое новичку по этой причине будет некомфортным.

Игнорирование этих вроде бы простых правил может привести к травмам суставов, мышц, проблемам сердечно-сосудистой системы и прочим неприятным последствиям. Поэтому перед занятиями спортом желательно проконсультироваться со специалистом.

© РИА Новости. Алексей Куденко
Перед началом тренировок желательно пройти фитнес-тестирование, которое сейчас предлагает большинство клубов.

Тестирование на фитнес-пригодность

Еще одно модное спортивное увлечение — фитнес. Перед началом тренировок желательно пройти фитнес-тестирование, которое сейчас предлагает большинство клубов. Это позволит подобрать индивидуальную программу, понять, какие упражнения будут наиболее эффективны, а от каких лучше воздержаться. На начальном этапе лучше начинать с аэробных тренировок — ходьбы, бега в среднем темпе и занятий на развитие гибкости. Постепенно можно подключать силовые упражнения с небольшим весом. Важно, чтобы хотя бы первые несколько занятий проходили со специалистом и он следил за правильностью выполнения упражнений.

Как видите, ЗОЖ — это целая наука с множеством нюансов. Но главный принцип — ЗОЖ должен приносить удовольствие. Тогда новый образ легко и быстро войдет в привычку.

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