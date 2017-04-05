Помощь с небес: как работает санитарная авиация в Санкт-Петербурге

Владимир Лебедев специально для проекта "Жизнь без преград"

Наряду с экстренными службами и сотрудниками МЧС в эвакуации пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге участвовала частная служба санитарной авиации вертолетного центра "Хели-драйв". С момента взлета до посадки на месте происшествия вертолетам понадобилось 6 минут.

Они круглосуточно готовы к вылету. На дежурстве собственной службы санитарной авиации вертолетного центра "Хели-драйв" всегда находятся два легких вертолета, оборудованные современными медицинскими модулями для оказания экстренной помощи на борту.После того как поступила информация о теракте в Санкт-Петербурге, оба вертолета отправились на место происшествия.

"С момента взлета до посадки на месте происшествия понадобилось 6 минут, далее мы в режиме дежурства перешли под руководство начальника городской станции скорой медицинской помощи, который занимался организацией эвакуации пострадавших", — рассказывает генеральный директор вертолетного центра "Хели-драйв" Иван Яценко.

Самым сложным было посадить вертолет как можно ближе к месту происшествия. Работа ювелирная и аккуратная. Приходилось маневрировать между рекламными баннерами, электрическими сетями, и это все при большом скоплении транспорта и людей. Посадить вертолеты в сложных условиях помогло мастерство пилотов и постоянные учения, которые проводились совместно с экстренными городскими службами.

"Посадить вертолеты стало возможным благодаря скоординированной работе сотрудников всех служб, а также высокому профессионализму пилотов. В течение трех лет на постоянной основе "Хели-драйв" совместно с МЧС, ГИБДД и ТЦМК проводили учения по эвакуации граждан в городских условиях", — сообщил Иван Яценко.

Впрочем у пилотов "Хели-драйв" посадок в простых условиях почти не бывает. За период существования службы санитарной авиации в вертолетном центре на счету пилотов около тысячи посадок на автомобильных трассах и в городских условиях. Все пилоты имеют допуск к полетам в дневное и ночное время, а также в сложных метеоусловиях. Вертолеты центра оказывали экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга и федеральных трассах на территории Ленинградской области, осуществляли экстренную эвакуация пациентов из отдаленных районов Ленинградской области в клиники Санкт-Петербурга.

"Для подтверждения навыков пилотов существуют определенные контрольно-проверочные программы, которые пилоты систематически выполняют и сдают зачеты инструкторам, допущенным для их проверки с записью в пилотских удостоверениях и летной книжке. Наши пилоты допущены к полетам в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. Некоторые имеют допуски к полетам в горной местности и к перевозке грузов на внешней подвеске", — сообщает Яценко.

Именно пилот в соответствии с действующим законодательством принимает решение о возможности посадки в тех или иных условиях в зависимости от реальной обстановки и своих возможностей. Для спасения жизни документами ограничения не предусмотрены.

© РИА Новости. Анатолий Медведь Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и санитарной авиации у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

Вертолетный центр "Хели-драйв" в Санкт-Петербурге — один из крупнейших вертолетных центров в Европе, на территории которого ежегодно обслуживается более 200 и базируется более 50 воздушных судов.



В 2014 году в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам заседания Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности и качества медицинской помощи" о создании в России службы санитарной авиации правительство Ленинградской области совместно с МВД России и Минздравом России на базе вертолетного центра "Хели-драйв" реализовывали пилотный проект по созданию региональной службы санитарной авиации.



За три года реализации пилотного проекта совершено более 2 тысяч вылетов авиамедицинской службы "Хели-драйв", что позволило на 60% снизить смертность от дорожно-транспортного травматизма и с 35 до 3% снизить летальность в группе пациентов с сосудистыми заболеваниями.



В настоящий момент "Хели-драйв" совместно с Минтрансом России и ГК "Ростех" прорабатывает вопрос создания на принципах ГЧП федеральной службы санитарной авиации.