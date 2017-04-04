Первый "Тотальный диктант" для доноров

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Тотальный диктант" в первый раз пройдет специально для доноров крови и организаторов донорского движения, волонтеров, медиков, сотрудников службы крови, сообщили в пресс-службе Национального фонда развития здравоохранения. На эти "тематические" площадки могут прийти все желающие после предварительной регистрации на сайте проекта totaldict.ru/msk.

"Впервые "Тотальный диктант" можно будет написать в Москве прямо на станции переливания крови, — рассказывает главный врач станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова. — Мы приготовили по 75 посадочных мест на СПК ДЗМ на ул. Поликарпова и на ул. Бакинской. Участники не будут сидеть за письменными столами, а воспользуются планшетками для письма. Уверены, что такой "донорский" диктант напомнит всем: безвозмездное донорство крови безопасно и комфортно настолько, что после донации можно и русским языком заняться".

"Мы хотели бы, чтобы "Тотальный диктант" на донорских площадках стал настоящим праздником. К этому не привыкать организаторам донорства в Москве: служба крови, общественные организации, инициативные группы всегда стараются, чтобы донорские акции проходили не только эффективно, но и интересно, — добавляет Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Надеемся, что те москвичи, которые еще не стали безвозмездными донорами крови, придут написать "Тотальный диктант" на СПК ДЗМ, познакомятся с обстановкой на станции и захотят приобщиться не только к русскому языку, но и к регулярной сдаче крови и ее компонентов. Специально для донорской площадки мы придумали и хештег #грамотныйдонор".

Участников ждут на двух площадках: на ул. Поликарпова, д. 14, корп. 3 и на ул. Бакинской, д. 31. Для прохода на площадку на ул. Поликарпова необходимо иметь при себе паспорт.