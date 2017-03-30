Медицина будущего обещает, что мы будем жить до 120 лет

30 марта в Общественной палате России прошел круглый стол "Медицина будущего: наука и технологии", основной темой которого стало обсуждение главных запросов общества к медицине будущего.

"Главный запрос общества — долгая и активная жизнь. Точкой консенсуса является то, что реально достижимый ориентир сейчас составляет 120 лет", — отметил в своем докладе Дмитрий Лисицин, руководитель исследовательской группы экспертного клуба "Сумма технологий". Он пояснил, что для достижения этой цифры, необходимо в первую очередь решить проблему с заболеваниями, которые считаются неизлечимыми, и заболеваниями массовыми.

Но это не единственный подводный камень, разумеется. Технологии по продлению жизни будут дорогими, и есть риск расслоения населения на тех, кто имеет к ним доступ, и тех, кто их себе позволить не может. В качестве решения спикер предлагает снизить стоимость методик лечения за счет внедрения инноваций в массовое пользование.

Но, по мнению Натальи Камыниной, заместителя директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента города Москвы, это все далекое будущее, которое спорит с реальностью: "Не секрет, что сегодня даже в Москве люди продолжают умирать от ветряной оспы. Мы говорим о ядерной медицине, а смерти у нас наступают от банальных инфекций". Встает закономерный вопрос, для чего нужны инновации — для поддержания имиджа России или для людей.

Выходом из ситуации может стать профилактическая медицина, которая позволяет выявлять заболевания еще на ранних стадиях, когда шансы полностью победить болезнь в разы выше и лечение дешевле.