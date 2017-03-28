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Гаджеты помогут людям с ограниченными возможностями

20:0328.03.2017
(обновлено: 20:11 28.03.2017)
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Гаджеты помогут людям с ограниченными возможностями
© РИА Новости. Максим Богодвид

В Москве прошла презентация трех проектов, которые призваны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Новинки были продемонстрированы в рамках экспертного круглого стола "Надежда на технологии: перспективы развития реабилитационной индустрии".

В частности, был презентован проект электрической приставки UNA — съемного гаджета для инвалидных кресел.

Участник первых в России соревнований людей с ограниченными возможностями с роботом в интерактивном музее будущего Робостанция на ВДНХ
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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"Это легко отстегиваемая и пристегиваемая приставка к любому механическому креслу. То есть человек остается в своем кресле, к которому он привык, которое легкое, которое сделано четко под него. Но при этом он с помощью нашей приставки добавляет себе функцию мобильности", — рассказал основатель компании — разработчика данного продукта Николай Юдин.

Он пояснил, что приставка весит около 12 килограммов и позволяет развивать скорость до 25 километров в час. Однако разработчики в целях безопасности поставили на гаджет ограничитель скорости. Как уточнил Юдин, подобные разработки уже существуют за границей, однако российский аналог стоит в разы дешевле.

Также на мероприятие состоялась презентация проекта "Робот телеприсутвия Webot". Эта разработка позволяет человеку с ограниченными возможностями с помощью смартфона, планшета или персонального компьютера подключиться к роботу и через него общаться с другими людьми или осматривать различные пространства.

Кроме того, разработчики представили проект мобильного приложения SpeaksUs, которое помогает осуществить быстрый поиск профессионального переводчика жестового языка и связаться с ним посредством встроенной системы видео-конференц-связи.

"Новые технологии важны вообще для любого человека. А для такого человека, как я, с инвалидностью, пользующегося только коляской, они в десятки раз важнее, чем для обычного человека", — отметила в ходе круглого стола журналистка Евгения Воскобойникова. Она также выступила с инициативой создания портативных пандусов.

Инвалидное кресло. Архивное фото
© Fotolia/ Kadmy
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"Хорошо бы, если бы разработали портативный, легкий пандус, который можно носить с собой постоянно, чтобы я могла справляться с ним без посторонней помощи. Сейчас, к сожалению, в Москве остается все еще много мест, доступность к которым невозможна именно из-за каких-то мелочей. Например, бордюр высотой 4-5 сантиметров уже означает, что человек на коляске не сможет самостоятельно справиться и преодолеть эту преграду", — сказала Воскобойникова.

В свою очередь исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Татьяна Константинова сообщила, что последние несколько месяцев по всей стране проходит тестирование отечественных слуховых аппаратов. По словам Константиновой, несмотря на положительные отзывы, врачи рекомендуют пациентам зарубежные.

"Мы столкнулись с тем, что слепоглухим людям на местах врачи не назначают российские аппараты, потому что говорят, что они плохие. Мы запустили это тестирование в феврале и на сегодняшний момент получаем восторженные отзывы на эти приборы", — сообщила Константинова.

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