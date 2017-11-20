История Ксюши: два месяца, чтобы спасти жизнь

Ксении Сокольниковой требуется трансплантация костного мозга. Как сообщают "Вести.ру", болезнь дала о себе знать в марте 2016 года. После двух месяцев скитания по больницам, обследований, анализов 10-летней девочке поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Такая злокачественная аномалия относится к группе раковых патологий системы кроветворения, которые проявляются первичными формами поражения костного мозга незрелыми клетками крови.

Ксения попала в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Это был очень тяжелый период как для Ксении, так и для ее родителей. Как объяснить не маленькому уже ребенку, что с ним происходит. В больнице Ксения провела 36 дней, девочку выписали, и дальше она просто проходила лечение, пока в феврале 2017 года не случился рецидив. Теперь Ксюше поможет только пересадка костного мозга.

На данный момент Ксения с мамой находятся в Израиле. 16 ноября ей провели новейшую адаптивную клеточную терапию car t — cell therapy, для того чтобы вывести девочку в ремиссию. После этого лечения через два месяца Ксюше необходимо сделать ТКМ (трансплантацию костного мозга). Только трансплантация спасет жизнь ребенку. Донор для Ксюши уже найден. Сейчас дорога каждая минута! Необходимо до 31 января 2018 года собрать достаточно крупную сумму, которую семье девочки в одиночку не осилить. У Ксении появился шанс, но цена здоровья ребенка — 14 750 000 рублей.

Помочь Ксении можно прямо сейчас. Для этого необходимо зайти на страницу ребенка, отправить СМС на номер 3443 со словом "Ксюша" пробел 500, например: "Ксюша 500". При оплате онлайн необходимо указать назначение платежа: "благотворительное пожертвование для Сокольниковой Ксении".