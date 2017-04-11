Фонд "Подсолнух" проведет благотворительный "Яркий день"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд "Подсолнух" в поддержку детей с первичным иммунодефицитом (ПИД) проведет корпоративную акцию "Яркий день". Акция будет проходить с 22 по 29 апреля в офисах нескольких российских компаний, сообщили в пресс-службе фонда. Это новый формат, который дает возможность помогать в тяжелых ситуациях с легким сердцем.

Акция проводится в России уже пять лет. Офисы на один день становятся по-настоящему яркими: в холле или переговорной появляется фотозона с оригинальными табличками "Яркие кадры решают все", "Болею за общее дело", "Больше цвета для иммунитета". Сотрудники получают уникальную возможность прийти на работу, нарушив привычный дресс-код, в яркой одежде или с яркими аксессуарами, а также получить почетное звание защитника иммунитета, сделав пожертвования в поддержку фонда или адресно, на конкретного ребенка с первичным иммунодефицитом.

Татьяна Тесленко, руководитель корпоративных программ БФ "Подсолнух":"Яркий день" — это акция, ставшая за пять лет любимой и долгожданной для многих наших друзей и партнеров. Это доброе и по-настоящему яркое событие для офисных сотрудников и в то же время сбор средств на дорогостоящие жизненно необходимые препараты для наших подопечных. "Яркий день" можно провести в офисе в любой день календаря. Но в апреле отличным поводом станет Всемирная неделя первичного иммунодефицита. Это возможность привлечь внимание к редкому диагнозу и сделать важный вклад в решение проблем пациентов с ПИД по всей России".

Принять участие в акции "Яркий день" можно всего за три шага. Первый шаг — рассказать о возможности своим коллегам и вдохновить их на добрые дела. Сделать это можно с помощью презентации на официальном сайте акции. Второй шаг — отправить заявку на участие в акции в благотворительный фонд "Подсолнух", менеджеру проекту Татьяне Тесленко на электронный ящик. Третий шаг — выбрать дату и подарить праздник себе и жизненно важную поддержку детям.

Благотворительный фонд "Подсолнух" обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением детей до 18 лет, страдающих первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. После назначения поддерживающей терапии дети могут вести яркую полноценную жизнь. Помочь можно, отправив СМС на номер 3443 со словом "подсолнух" и суммой пожертвования, например: подсолнух 300.