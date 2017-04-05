Благотворительный забег "Бегу за сирот!" стартует в Москве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первый забег в рамках московского марафона под названием "Апрель" пройдет в Москве 9 апреля 2017 года. Специальным благотворительным партнером всех стартов в этом году выступит благотворительный фонд "Арифметика добра". Как сообщили организаторы, во время забегов фонд проведет акцию "Бегу за сирот!". Любой желающий может стать благобегуном фонда "Арифметика добра" и пробежать дистанцию с важной миссией — внести вклад в дело помощи детям-сиротам. Все средства, собранные во время серии забегов, пойдут на оплату уроков участников образовательной программы "Шанс".

Маршрут забега "Апрель" проходит вокруг олимпийского комплекса "Лужники" по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Протяженность дистанции — 5 км. На сайте "Арифметики добра" и перед забегами на площадке фонда участники смогут выбрать свой вариант поддержки детей-сирот.

Самые маленькие и даже большие болельщики смогут покататься на деревянных лошадках-качалках, которые у всех вызывают неподдельный восторг.