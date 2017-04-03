В День здоровья можно пройти бесплатное обследование на риск инсульта

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ и волонтеры РНИМУ имени Н.И. Пирогова проведут День здоровья в "Экомаркете" в Коньково в Москве, сообщили организаторы. Акция будет проходить 9 апреля с 14.00 до 19.00.

В течение всего дня будет проводиться бесплатное обследование на риск развития инсульта, включая УЗИ сосудов шеи, а также консультация врача-невролога для всех желающих. Проводят обследование специалисты фонда ОРБИ — первого и единственного в России фонда помощи больным, перенесшим инсульт, и их родственникам. Запись будет осуществляться на месте в специально оборудованной зоне фудкорта "Экомаркета". Каждый, кто пройдет обследование, получит собственную карту здоровья.

Также в День здоровья в "Экомаркете" пройдут открытая спортивная тренировка, лекция и мастер-классы, посвященные фитнесу и правильному питанию, при поддержке фитнес-платформы "Тянись".

Кроме того, 9 апреля пройдут лекции и мастер-классы по красоте и уходу за собой. В программе Дня здоровья — лекции "Сохранение красоты и молодости" и "Влияние нарушений в питании и дефицита микроэлементов на состояние здоровья" от компании "Сибирское здоровье".

Самые маленькие гости смогут получить призы за участие в веселом здоровом квесте с викториной, который составили волонтеры движения РНИМУ имени Н.И.Пирогова.

Фонд ОРБИ помогает людям после инсульта и их родственникам: обучает правильному уходу, оказывает психологическую и юридическую поддержку, помогает найти специалистов в нужном регионе. В число задач фонда входит популяризация профилактики заболевания, а также распространение знаний о симптомах инсульта, чтобы пострадавшим оказывалась оперативная медицинская помощь.