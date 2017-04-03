Сердце не ждет. Шестилетнего Сережу Мануйленко спасет операция

У Сережи из подмосковных Люберец врожденный порок сердца. С рождения мальчик находится под наблюдением врачей. Сейчас его состояние ухудшилось, необходима срочная операция. Кардиохирурги московской Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Н.Ф. Филатова готовы прооперировать мальчика щадящим способом, без тяжелого наркоза и вскрытия грудной клетки: закрыть дефект с помощью окклюдера — специального устройства. Но в больнице нет окклюдера нужного типа, Сережиным родителям необходимо его купить. У них такой возможности нет.

У Сережи есть сестра — Маша. Все думают, что Маша старше брата как минимум на год. Но они двойняшки.

— Я хочу быть врачом, заниматься танцами, подстригать людей и еще в садике малышей воспитывать, — перечисляет Маша.

Сережа смотрит на сестру и смеется: разве можно выбрать столько профессий одновременно? Вот он точно решил стать врачом и лечить взрослых. А вообще такие простые слова "я хочу быть" для Сережи имеют другое значение, более серьезное. Сережино будущее зависит от состояния сердца. Вернее, от операции на сердце, которую, по словам врачей, нужно провести в ближайшее время.

На семейных фотографиях, где двойняшкам всего несколько месяцев, они очень похожи. Но сейчас в щекастом мальчике трудно угадать Сережу. Он очень худенький.

Сережины неприятности начались сразу в роддоме. После родов врачи увидели у него расширенное пупочное кольцо диаметром два сантиметра. Опасались, что у ребенка пупочная грыжа. Мальчика прооперировали — сделали пластику передней брюшной стенки. К счастью, грыжи не было.

В больнице Сережа пролежал почти месяц. Елену, его маму, пускали к сыну только в гости, ненадолго.

При выписке врачи дали Елене направление к кардиологу. На обследовании УЗИ показало, что у Сережи два отверстия в межпредсердной перегородке. Одно через какое-то время закрылось само, а другое увеличивается в размерах, сейчас оно достигло 13 мм. На обследовании в феврале этого года врачи сказали, что дефект необходимо закрывать, и чем скорее — тем лучше.

© РИА Новости. Вера Костамо У Сережи есть сестра - Маша. Все думают, что Маша старше брата как минимум на год. Но они двойняшки.

Кардиохирурги московской Филатовской больницы готовы провести операцию щадяще, без вскрытия грудной клетки. Дефект закроют специальным устройством — окклюдером, но необходимого типа окклюдера в больнице нет, его нужно купить. Родители мальчика сделать это не в состоянии.

— Мама, не поднимай стул, я сам, — Сережа бежит помогать маме.

Елена говорит, что Маша и Сережа совсем не похожи. Характеры абсолютно разные.

— Сережа всегда мне помогает, вот сегодня пылесосил. Попросишь ребят что-нибудь сделать, у Маши сразу свои занятия, а Сережа всегда готов.

Прошлой осенью родители заметили, что состояние сына ухудшилось. Сережа вдруг стал тихим, не участвует в активных играх, предпочитает сидеть дома, читать, собирать конструктор.

А еще Сереже пришлось бросить футбол.

— Каждое лето мы уезжаем в Евпаторию к бабушке. Там-то Сережа впервые и увидел футбольное поле и игроков. Уговорил нас отдать его в секцию и стал самым маленьким в команде, тогда сыну было четыре года. Сережа здесь в Люберцах ходил на тренировки в местный клуб, даже успел несколько раз съездить на соревнования.

© РИА Новости. Вера Костамо Осенью Маша и Сережа собираются идти в школу, конечно, оба хотят в первый "А". Говорят, что он самый лучший в школе.

Однажды Сережа решил, что его фотография обязательно должна быть на школьной "Доске почета". Узнал у бабушки, что для этого нужно стать отличником, и сейчас на подготовительных занятиях очень старается. Хорошо считает, читает, решает задачки.

Огорчает маму только одно — Сережа быстро устает даже от небольшой физической нагрузки, жалуется на боли в сердце и одышку.

— В последнее время все сильнее чувствуется, что у сына проблемы с сердцем. Я его ругала за какую-то шалость, он расплакался и стал задыхаться. Я его таким раньше не видела, страшно испугалась, — говорит Елена. — Сережа очень переживает по поводу операции, спрашивает, что будет. Я не знаю, что говорить. Больше всего хочу одного — чтобы сын был здоров.

Маша, которая несколько минут назад ссорилась с Сережей, выглядывает из-за двери — пришла за братом.

— Дети очень скучают друг без друга, когда расстаются даже ненадолго, — вздыхает Елена.

Осенью Маша и Сережа собираются идти в школу, конечно, оба хотят в первый "А". Говорят, что он самый лучший в школе. В наших силах сделать так, чтобы первого сентября двойняшки сидели за одной партой.

Для спасения Сережи Мануйленко не хватает 201 810 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Сережи — крупный дефект межпредсердной перегородки. Уже появились перегрузки правых отделов сердца. Необходимо как можно скорее закрыть дефект, чтобы предотвратить увеличение размеров сердца. Мы закроем его эндоваскулярно, с помощью окклюдера. После щадящей операции мальчик быстро восстановится".

Стоимость окклюдера 201 810 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Сереже Мануйленко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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