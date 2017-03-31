В Петербурге дан старт акции "Белый цветок"

30 марта в Санкт-Петербурге в рамках открытого городского форума старшеклассников "Юное поколение ХХI…", стартовала ежегодная акция детского хосписа "Белый цветок". Она призвана возродить традиции российской благотворительности и поддержать сбор средств для медико-социальной поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, пациентов детского хосписа и городских больниц.

В форуме приняли участие не только школьники Петербурга, но и ребята из Москвы. Еще до официальной церемонии открытия им было предложено своими руками создать белые цветы, которые в июне будут подарены жителям города в обмен на благотворительные пожертвования. Ученики создали несколько десятков удивительных цветов, сообщает пресс-служба детского хосписа.

На форуме участники активно обсуждали проблемы современного общества. Ребята рассказывали о помощи сверстникам в тяжелых ситуациях, об умении общаться и помогать особым детям. Для старшеклассников тема помощи ближнему оказалась актуальной.

"В этом году интерес и внимание к благотворительной акции со стороны детей даже выше, чем в прошлом. Мы рады, что вслед за нами акцию подхватывают все учебные заведения города", — прокомментировала организатор форума, директор дома детского творчества Калининского района Татьяна Марусенко.

Впервые "День белого цветка" прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы — живые или искусственные — по цене, которую назначали сами покупатели.

Сегодня благотворительная акция детского хосписа "Белый цветок" состоит из нескольких этапов. В мае во всех школах Санкт-Петербурга проходят уроки доброты, на которых обсуждается тема милосердия и сострадания. Ребята знакомятся с историей благотворительности и каждому участнику предлагается внести свой вклад в дело помощи тяжелобольным детям, создав своими руками белые цветы.

1 июня во всех районах города студенты-волонтеры будут раздавать жителям и гостям Санкт-Петербурга бумажные цветы и принимать пожертвования.